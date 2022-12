Irène Straub zu 20 Jahre Musical-Erfolgsgeschichte im Le Théâtre

Bühne Le Théâtre feiert 20 Jahre Musical-Erfolgsgeschichte – mit Latin-Pop zum Jubiläum Mit der Schweizer Premiere des Broadway-Hits «On your Feet!» feiert das Team von Le Théâtre seinen 20. Geburtstag. Die langjährige Sängerin und künstlerische Leiterin Irène Straub hat die Musicalinstitution mitgeprägt und spricht über die Anfänge im KKL, Salsa-Fieber und die Zukunft des Genres. Interview: Romano Cuonz Jetzt kommentieren 07.12.2022, 05.00 Uhr

Irène Straub (Mitte) spielt in «On Your Feet!» die Mutter von Gloria Estefan. Bild: Ingo Höhn (Emmen, Anfang Dezember 2022)

Die Musical-Bühne Le Théâtre in Emmen geniesst ein hervorragendes Renommee. Mittlerweile blickt seine Crew auf 23 Musicalproduktionen und unzählige weitere musikalische Events zurück. Aufhorchen liess man immer wieder mit Europa- oder Schweizer Premieren von Broadway-Hits. Die Erfolgsgeschichte von Anfang an mitgeprägt hat Irène Straub: als künstlerische Leiterin wie auch als Sängerin.

Sie stehen auch in der neuen Produktion «On Your Feet!» im Scheinwerferlicht, werden dabei gewaltig vom Salsa-Fieber erfasst. Rundum glücklich?

Irène Straub: Oh ja! Ich bin eine jener Glücklichen, die ihr Hobby zum Beruf machen konnte. In der Le-Théâtre-Geschichte schlüpfte ich in 20 Musicalrollen, sang und tanzte in rund 1000 Vorstellungen, übernahm die Chorleitung und leistete auch Übersetzungsarbeit. Bei uns machen alle das, was sie besonders gut können. Einfach toll!

Latino-Klänge sind Trumpf bei der Jubiläumsproduktion des Le Théâtre. Bild: Ingo Höhn (Emmen, Anfang Dezember 2022)

Ausgebildet sind sie als klassische Sängerin. Verträgt sich das mit dem pop- und rocklastigen Musicalgenre?

Klassischen Gesang brauchte ich fürs Lehrdiplom. Später holte ich die Ausbildung in modernem Gesang nach. Nun kann ich switchen: Rock-Pop auf der Bühne, klassisch in der Kirche als Kantorin, beides als Gesangslehrerin.

Kaum ein Musical ohne romantische Liebesgeschichte. Dieses Jahr ist es die von Gloria und Emilio Estefan. Doch da gibt’s auch eine im Le Théâtre selbst …

Als Andréas Härry für seine erste Produktion 2002 ein Casting veranstaltete, ging ich vorsingen. Ganz ehrlich: Mein Herz pochte ziemlich heftig. Wir entdeckten die gemeinsame Liebe zum Musical! Seither sind wir ein Paar. Ein Musicalpaar!

Am Beginn stand die Pilatus-Sage «Drachenstein». Ihr gabt euch einheimisch. Das Drehbuch von Andréas Härry, die Musik von Jürg Gisler.

Nun, damals existierten in der Schweiz, abgesehen von Tournee-Produktionen, kaum Musicals. Da erfand Andréas kurzerhand eine eigene Geschichte. Ich spielte eine junge Frau und reiste in einem wundervollen Traum zum sagenhaften Drachenstein. Wir spielten zwei Winter lang im KKL. Ein Märchen. In doppelter Hinsicht!

Dem KKL aber kehrte Le Théâtre den Rücken. Warum?

Unsere Vorstellungen korrespondierten nicht mehr. Andréas Härry erklärte darauf kurzerhand, dass wir ein eigenes Theater brauchen. Weil er Ideen stets umsetzt, begann in Kriens 2006 das Abenteuer Le Théâtre. Seit 2017 sind wir in Emmen, zusammen mit dem Restaurant Prélude.

Welche Höhepunkte bleiben in Ihrer persönlichen Erinnerung?

2013 erhielten wir das Angebot, als erstes Theater im deutschsprachigen Raum «Flashdance» aufzuführen. Dabei boten wir schillernde Tanzszenen. Voller Witz und Emotionen war auch «Der Ball» letztes Jahr. (lacht.) Da durfte ich mich als exaltierte, alternde Diva Dee Allen so richtig austoben.

Im Theateralltag wirken sie aber gar nicht so.

Das ist es eben. Als Komödiantin habe ich extrem Spass, das komplette Gegenteil von mir zu spielen. Auch die Oberin in «Sister Act» – ein ziemliches Räf – mimte ich liebend gern. Anders als bei der Oper musst du im Musical deine Rolle auch optisch verkörpern können. Da muss alles passen.

Apropos Oper: Kann das Musical neben ihr ebenbürtig existieren?

Irène Straub im Le Théâtre in Emmen. Bild: Romano Cuonz (28. November 2022)

Straub: Ich finde, es braucht beides. Pop- und Rockmusik hat den Ruf, gewöhnlich zu sein. Die Oper hebt sich ab. Das Musical ist nahe beim Publikum, braucht kaum künstliche Effekte. Wir produzieren so, dass man Charaktere und Örtlichkeiten erkennt. Und am Ende geht man mit einem Lachen und einem guten Gefühl ins Bistro.

Ist das Mainstream?

(lacht) Nun ja: Wir wollen dem Publikum gefallen. Das dürfen wir auch.

Bei den Macherinnen und Machern des Le Théâtre brennt das gleiche Feuer wie beim Start. Erstaunlich.

Es gibt sicher klügere Businessmodelle, als ein Theater zu betreiben. Doch wenn wir sehen, wie die Leute von weither kommen, um bei uns einen schönen Abend zu geniessen, ist uns dies mehr als Ansporn.

Wie schätzt das Le Théâtre seine Stellung in der europäischen Musicalszene ein?

Wir sind vom «schnüggeligen» Provinztheater in eine Liga aufgestiegen, in der wir mit den grossen Theatern gemessen werden. Noblesse oblige. Um dieses Niveau zu halten, arbeiten wir aufwendig mit ausländischen Künstlerinnen und Künstlern zusammen. In der Schweiz ist der Markt zu klein.

Und ihr schafft es immer wieder, Europa- und Schweizer Premieren von Broadway-Hits nach Emmen zu holen. Dafür scheint ihr eine gute Nase zu haben.

Eher Naivität. 2011 telefonierten wir etwa keck nach New York und fragten, ob wir die Rechte für «Chicago» haben könnten. Und, oh Wunder: Es glückte. Ich selbst durfte das Erfolgsstück von John Kander und Fred Ebb auf Deutsch übersetzen. Seither ist nichts mehr zu gross, um nicht angefragt zu werden.

Ab und an singt ihr sogar in Mundart. Ist der Übersetzungsaufwand vertretbar, wo doch bald jede und jeder Englisch versteht?

Für uns machte es Sinn, beispielsweise das lesbische Pärchen in «Der Ball» aus Amerika ins Luzerner Hinterland zu holen. So berühren wir die Leute mehr.

Wie hat sich das Musicalgenre in 20 Jahren verändert?

Es ist vielfältiger geworden. Nach den grossen Hits wie «Cats» oder «Phantom of the Opera» gab es zahlreiche neue, junge Musicals. Mit frecheren, früher kaum denkbaren Themen. Mit rockig-poppiger Musik auch.

Werden Musicals auch in zehn Jahren noch populär sein?

Der Nach-Corona-Effekt hat erreicht, dass man nicht mehr weit in die Zukunft blickt. Alles passiert ganz im Moment. Natürlich hoffen wir, dass immer wieder neue, erfolgreiche Stücke kommen. Und das hofft bestimmt auch unser Publikum.

Musical «On Your Feet!» Berührende Biografie über Gloria Estefan Gloria Estefan (*1957) – auch als Queen of Latin-Pop betitelt – wächst im kubanischen Stadtviertel Miamis in ärmlichen Verhältnissen auf. Als junge Immigrantin schliesst sie ein Studium in Psychologie und Französisch ab. Wegweisend für ihre Karriere ist der Moment, als sie Landsmann Emilio Estefan und dessen Band Miami Latin Boys kennen lernt. Neben ihrem Studium tritt Gloria dort als Leadsängerin auf. Die Band lanciert Erfolgssong auf Erfolgssong: «Reach», «Rhythm Is Gonna Get You», «Live For Loving You» oder der Hitparaden-Überflieger «Conga». Im Musical «On Your Feet!», aus der Feder von Gloria und Emilio Estefan, lassen die beiden das Publikum ihre Erfolge hautnah miterleben. Und man staunt, wie kein auch noch so tragischer Schicksalsschlag die grosse Liebe des Paares erschüttern konnte. Das Le Théâtre Emmen gestaltet mit seinem hochkarätigen Ensemble die Schweizer Premiere – Glücksfall und Anerkennung zugleich.

