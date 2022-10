Bühne Ab in die virtuelle Welt – so kurios, spannend und auch irritierend kann Virtual Reality als Theaterspiel sein Im Kleintheater Luzern ist «Meine Sprache und ich» von Sarah Elena Müller als interaktives VR-Theaterspiel zu erleben. Stefan Welzel 16.10.2022, 17.30 Uhr

In der virtuellen Welt von «Meine Sprache und ich» begegnet man seltsamen Gestalten. Bild/Design: Benjamin Rudolf

Was zeitgemässe Bühnenkunst ausmacht, wurde in der Geschichte des Theaters immer wieder neu verhandelt. Nun schreiten wir schnurstracks mitten ins Zeitalter der Digitalität. Damit einher gehen auch neuartige Erfahrungen mit Virtual Reality (kurz VR). Diese macht auch vor dem Theater – dem vielleicht klassischsten aller kulturellen Live-Erlebnisse – nicht halt. Im Luzerner Kleintheater ist derzeit die junge Künstlerin Sarah Elena Müller mit ihrem Projekt «Meine Sprache und ich. Eine Annäherung in Virtual Reality nach dem gleichnamigen Text von Ilse Aichinger» zu Gast.

40 Minuten lang werden hier die Grenzen der Wahrnehmung in künstlich erschaffenen Welten ausgelotet. Und das in einem performativen Setting mit intellektuellem Anspruch. Ob das noch Theater ist? Der Autor dieser Zeilen machte das «Spiel für jeweils eine Einzelperson» im Saal des Kleintheaters mit – und wurde dabei ziemlich gefordert.

Brille auf – Dunkelheit. Man weiss nicht, was auf einen zukommt. Das «Blank-Sein» gehört dazu. Normalerweise sind VR-Erlebnisse simplerer Natur: Man klettert einen Berg hinauf oder segelt mit dem Gleitschirm durch die Lüfte oder was auch immer sich die Programmierenden überlegt haben. Sarah Elena Müller und ihr Team schicken uns aber in einen ganz anderen Raum – einen, in dem wir geistig und kommunikativ gefordert sind. Eine kleine Wortspiel-Aufgabe wartet – und plötzlich steht man an einem Strand im frühabendlichen Dämmerlicht einer seltsamen Steingestalt gegenüber. Übergrosse Tassen und Besteck liegen herum. Bald stösst jemand dazu und spricht einen an – die Reise beginnt. Und es liegt viel an einem selbst, wie weit sie geht.

Poetische und abstrakte Traumwelt

Für Müller ist das Ganze eher als Spiel angelegt, aber man kann es ebenso als interaktives Theater verstehen. Wir müssen uns selbst in einem völlig veränderten Umfeld neu orientieren – sprachlich und von unserem Verständnis als menschliche Wesen her. Hier kann ich – wenn ich will und wie es im Theater als Spielender üblich ist – auch jemand ganz anderes sein. Man kann sich dabei selbst überraschen, oder die Dinge auch nur auf sich zukommen lassen. Die Technik, sie kann verwirren, und ist bestimmt nicht jedermanns und -fraus Sache.

Bei «Meine Sprache und ich» werden wir ein in eine poetische und abstrakte Traumwelt geworfen – und sind zuweilen recht hilflos. Das ist aber auch inspirierend. Wir sehen uns als seltsames Geist-Gesicht im Spiegel, begegnen Zöllnern, die nur grüne Punkte sind. Was soll das alles?, fragt man sich immer wieder. Oder: Wer bin ich hier überhaupt? Das kann sehr spannend sein, aber auch irritierend. Ein einmaliges (Theater-)Erlebnis ist dieser VR-Trip aber allemal.

Hinweis: Die nächsten Termine sind am kommenden Wochenende angesetzt: Fr.-So., 21.-23. Okt. Mit Publikumsdiskussion am Samstag ab 17h. www.kleintheater.ch