Bühne Die neue Kleintheater-Saison im Überblick: Diese Schweizer Stars treten an – und zum Abschluss gibt es was ganz Besonderes Das Kleintheater Luzern präsentiert sein Programm für die Spielzeit 2022/2023– der letzten unter alter Leitung. Es ist ein Spiegelbild des eigenen Anspruchs auf spartenübergreifende Vielfalt und des Pioniergeists in Sachen digitaler Zukunft. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 07.09.2022, 18.00 Uhr

Es ist eine kleine Ära, die für das Luzerner Kleintheater in rund zehn Monaten enden wird. Die beiden Co-Leiterinnen Sonja Eisl und Judith Rohrbach werden das Haus nach neun gemeinsamen Jahren verlassen. Die beiden führten die Traditionsinstitution erfolgreich durch schwierige Pandemiezeiten und in die digitale Moderne. Nun präsentierten sie am Mittwoch ein letztes Mal das Programm für eine anstehende Spielzeit, die rund 80 Produktionen stark sein wird. Auch heuer warten wieder altbekannte, grosse Namen der Schweizer Kleinkunstszene genauso wie die eine oder andere Neuheit auf das Publikum.

Kurt Aeschbacher wird das Kleintheater die ganze Saison über mit mehreren Talk-Matinees beehren. Bild: Phil Dankner/PD

Worauf man im Kleintheater schon länger besonders achtet und stolz ist, betrifft die spartenübergreifende Ausrichtung, die die Tanz-, Schauspiel-, Spoken-Word- und Comedyszene vereint. Diese geht für Eisl ein Stück weit automatisch einher mit der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung:

«Das Multiperspektivische kommt immer mehr auf. Das ist ein organischer Prozess, der überall festzustellen ist.»

Anders ausgedrückt: Die Genre- und Subgenregrenzen verwischen zusehends, hinzu kommen neue Vermittlungsformen durch digitale Kanäle. Die Rezeptionsvielfalt entwickelt sich Hand in Hand mit der inhaltlichen Vermengung.

Das Publikum digital coachen

Bestes Beispiel hierfür ist der Blick auf die Saison der digitalen Bühne. Hier fallen Programmpunkte auf, die wie das Theater der Jungen Welt mit dem Projekt «Alt mal kurz!» (23. Oktober) ausschliesslich über Zoom mit dem Publikum interagiert und dieses zum Mitmachen anregt. Zudem kann man das Bühnenhaus mit der VR-Brille erleben (mit dem Theater-Tiger-Klub am 15. Januar 2023) oder in einer Werkstatt mitverfolgen, wie Virtual Reality generell fürs Theater nutzbar gemacht wird. Natürlich gibt es weiterhin und auch in der Post-Lockdown-Zeit die Möglichkeit, Produktionen als Teil der hybriden Bühne über den Stream zu verfolgen.

Die Co-Leiterinnen Judith Rohrbach (links) und Sonja Eisl setzen zu ihrer letzten Saison im Kleintheater an. Bild: PD

Dennoch soll und ist «Theater in erster Linie immer noch physischer und realer Austausch vor Ort», wie Rohrbach betont. Die digitalen Erweiterungskonzepte, mit denen das Haus schweizweit mit führend ist, sind vorerst primär ergänzende Mittel zum Gesamterlebnis Theater. Erfahrungen hierzu habe man in den durch die Pandemie geprägten vergangenen Spielzeiten machen können. Und man hat dabei gemerkt, dass das Interesse fürs Digitale breit vorhanden ist. Das Ganze sei gemäss Eisl aber immer noch ein Lernfeld, auf dem «die Leute gecoacht werden möchten», wie Rohrbach sagt.

Nebst der forcierten Digitalität wendet sich das Kleintheater auch in anderen Bereichen Neuem zu. Das reicht unter anderem vom sanierten Bistro bis hin zu einem frischen Design der Website (ab Ende Oktober). Doch natürlich kann man beim Blick auf die Programmpunkte ganz viel Altbewährtes entdecken. So begeht nächste Woche Frölein Da Capo den Auftakt in die neue Saison.

Lara Stoll ist eine der jungen Stars im Programm 2022/23. Bild: Jonas Reolon/PD

Weitere grosse Namen sind Ursus Wehrli (solo im September sowie mit Ursus & Nadeschkin Ende Januar bis Anfang Februar), Lara Stoll, Bänz Friedli, Ohne Rolf, Mike Müller, Kurt Aeschbacher (mehrmals mit seinem Talkformat «Sonntagsgäste») oder Heidi Happy. Letztere kann man stellvertretend für den erwähnten spartenübergreifenden Kurs nennen. Musikevents wie das Konzert der Luzerner Singer-Songwriterin sind ein integraler Teil des Kleintheaters und gehören wie selbstverständlich dazu. Auch für das 2021 erstmals durchgeführte Musikfestival Echolot wird das Haus am Bundesplatz erneut Hauptquartier mit Gigs und Partys sein (27. bis 29. Oktober).

Carte blanche für Fetter Vetter & Oma Hommage

Aufregende Theaterproduktionen erwarten Schauspielfans unter anderem von Annette Windlin («Der Besuch der alten Dame» Ende September/Anfang Oktober), dem Theater Aeternam (Mitte Januar 2023) oder gegen Spielzeitende von Fetter Vetter & Oma Hommage (Ende Mai/Anfang Juni 2023), an welche Rohrbach und Eisl gleich eine künstlerische Carte blanche vergeben haben. Man darf gespannt sein, welch experimentelle (Gross-)Produktion uns hier erwartet. Es ist gleichzeitig eine Art Abschiedsgeschenk des scheidenden Leitungsduos an sich selbst, das Publikum, die freie Szene und an ein Haus, welches sie finanziell trotz Coronaschrecken voraussichtlich solid hinterlassen.

Auch das Luzerner Kollektiv Theater Aeternam ist wieder mit von der Partie. Bild: PD

«Die Reserven mussten nicht übermässig angezapft werden», so Rohrbach. Dennoch stosse man budgetmässig zusehends an Grenzen, die das Kleintheater wohl nur mit einer erhöhten Finanzhilfe seitens öffentlicher Hand dauerhaft wird überwinden können, ohne in seiner Existenz gefährdet zu sein.

Mehr unter www.kleintheater.ch

