Bühne «Die Schneekönigin» im Luzerner Theater: Auf wunderlicher Reise mit Andersens modern interpretiertem Klassiker Das Luzerner Theater bringt «Die Schneekönigin» als Mischung aus Kinderoper und Musiktheater von Samuel Penderbayne auf die grosse Bühne. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 02.11.2022, 17.15 Uhr

Mit «Die Schneekönigin» wartet ein buntes Märchenspektakel auf das Luzerner Publikum. Bild: Ingo Höhn/LT

Hans Christian Andersens Märchen «Die Schneekönigin» gehört mit zu den komplexesten und tiefgründigsten Kindergeschichten der europäischen Literatur. Der Däne schuf darin einen fantastischen Erlebniskosmos, in dem die Protagonistin Gerda – ähnlich einem heutigen Roadmovie – viele, zuweilen ziemlich absurde Abenteuer bestehen muss, um ihren Freund Kay aus den Fängen des Bösen zu befreien.

Das Luzerner Theater bringt die Geschichte nun als Mischung aus Kinderoper und Musiktheater auf seine Hauptbühne. Das vorweihnachtliche Familienstück stammt aus der Feder des jungen Komponisten Samuel Penderbayne und des Autors Christian Schönfelder. Der Auftrag, Andersens Story als modernes Musiktheater zu inszenieren, kam von der Deutschen Oper Berlin, wo die Produktion 2019 Uraufführung feierte.

Kurzweilig und vielschichtig

Der seit 2012 in Deutschland lebende und arbeitende Australier Penderbayne verortet seine Wurzeln in der Pop-Rock- und Musicalszene. Dies lässt er in «seiner» Schneekönigin deutlich zu Tage treten. Einerseits groovt es samt theatralem Einsatz der Instrumente ganz schön während dieser 80 Minuten. Andererseits ergänzt eine Schauspielerin (in Luzern Hanna Binder) das Ensemble mit den drei Opernsängerinnen und -sängern sowie fünf Instrumentalistinnen und Instrumentalisten. Damit werde gemäss Penderbayne ein Zugang zum Publikum geschaffen, der auch neben der musikalischen Ebene greift.

So kann Regisseurin Jana Vetten mit einer Vorlage arbeiten, die Andersens Stoff kurzweilig und pointiert sowie gleichzeitig vielschichtig und zeitgemäss interpretiert. Der Fokus wird dabei auf die wunderliche Reise Gerdas und ihren Mut gelegt, mit dem sie den Widerständen begegnen muss. Das Mädchen wächst mit seinen Aufgaben und lernt, seinen Weg konsequent zu gehen. Dabei spielen die Musik und die Fähigkeit, zuhören zu können, tragende Rollen.

Spezieller Spagat

Penderbaynes Schneekönigin ist ein (logischerweise kindergerechtes) Destillat aus dem riesigen Geschichtenfundus, den Anderson in diesem Märchen vorgelegt hat. Denn in dem Originaltext wird man beinahe überwältigt von den zahlreichen, stets auch ambivalenten Metaphern und Weisheiten, die uns fast wie in einem Fiebertraum nähergebracht werden. Der Trip Gerdas mit seinen philosophischen Denkangeboten ist eigentlich mehr Märchen für Erwachsene als für Kinder. Genau deshalb eignet sich der Stoff wohl als Familienoper, in der auch die grossen Besucherinnen und Besucher auf ihre Kosten kommen.

In Luzern wartet dabei ein buntes Märchenspektakel für junge und ältere Musikfans, die offen sind für einen speziellen Spagat zwischen klassischen Opern- und moderneren Genre-Elementen samt Darstellungsformen, die auch ein wenig an ein Musical erinnern.

Premiere: Dienstag, 8. November, 13.30, Luzerner Theater; ab 6 Jahren, www.luzernertheater.ch

