Bühne Kindertheater im Luzerner UG: Von rebellischen Pinguinen und Fragen um Gott Mit «An der Arche um Acht» gelingt dem Luzerner Theater einmal mehr ein tolles Kinderstück. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 19.10.2022, 17.02 Uhr

Teil eines hervorragenden Teams: die Schauspielerinnen Wiebke Kayser (links) und Anna Elisabeth Kummrow. Ingo Höhn/Luzerner Theater

Dass sich Pinguine als Protagonisten bestens für Kindergeschichten eignen, liegt auf der Hand. Die Tiere bringen einen nur schon durch ihren Watschelgang zum lachen und machen auch sonst lustige Sachen wie zum Beispiel vom Wasser aus und nach hohem Flugbogen bäuchlings auf einer Scholle landen. In Ulrich Hubs preisgekröntem Kindertheaterstück «An der Arche um Acht» geht es um zwei Pinguine, die mit auf die Arche Noah gehen sollen. Oder dürfen.

Das Problem: Sie haben einen kleinen Artgenossen zum Freund und wollen diesen nicht zurücklassen. Um diesen Plot entspinnen sich jede Menge ziemlich viel fordernde Themen, die um Gott, seine Existenz oder das eigene Gewissen kreisen – natürlich auf verspielte und komische Weise. Dominik Busch (Dramaturgie) und Sophie Stierle (Regie) haben das Stück für das Luzerner Theater mit schweizerdeutschen Liedern von Stefanie Hess ergänzt und auch sonst einige eigene Ideen eingebracht. Am Mittwoch feierte die Produktion Premiere in der Nebenbühne UG.

Witzige Mundartlieder von Stefanie Hess

Gleich zu Beginn dürfen wir den Klängen von Hess lauschen. Sie ist auch Teil der Kinderliedband Silberbüx und weiss, wie sie ihr junges Publikum in den Bann ziehen muss: prägnante Texte, kurz und bündig, witzig und eben auf Mundart. Das funktioniert. Genau wie Hess gekleidet stehen ganz hinten im engen UG-Raum die beiden Ensemble-Schauspielerinnen Wiebke Kayser und Anna Elisabeth Kummrow im Frack – immer noch das Kostüm, das den Pinguin so treffend spiegelt und darstellt wie kein anderes. Hess spielt den eingangs genannten dritten Pinguin, der mit seinen zwei Kumpels gar oft streitet – und der sich im Laufe des Spiels als der trotzige Rebell innerhalb des Trios herausstellt.

Bald kommt eine weisse Taube dahergeflogen – Kayser spielt diese in einer Doppelrolle – und übergibt den zwei grösseren Pinguinen eine Einladung: «An der Arche um Acht». Die Sintflut wird kommen – und die Tiere aus der Antarktis fragen sich, wer Gott eigentlich ist und warum er so was tut. «Schwierige Frage», sagt der eine Pinguin. Das ist reichlich philosophisch für ein Kinderstück und mündet in so kindlichen und feinsinnigen Folgefragen wie: «Kann man denn nicht mit Gott reden? Muss es denn gleich eine Sintflut sein?» Hier beweist Hubs Text viel Charme – bringt aber eher die erwachsenen Zuschauer als die Kinder zum lachen. Wie vieles sonst auch.

Sie Schauspielerinnen zitieren zuweilen auch direkt aus dem Script und fallen dabei auch immer ein wenig aus der klassischen Rolle. Bild: Ingo Höhn/Luzerner Theater

Dass aber auch die Kleinen sich amüsieren, dafür sorgen die Macherinnen und Macher der Produktion im Luzerner Theater. Die drei Schauspielerinnen fallen immer wieder aus ihren Rollen, gehen in Interaktion mit dem Publikum, machen sich über das bunte Rollenwechselspiel lustig. Vorgelesene Sequenzen folgen auf musikalische Intermezzi und komödiantisches Spiel. Und zwischendurch wird es sogar für das Publikum physisch, wenn die Sturmflut im Saal gekonnt imitiert wird. Letztlich landen alle drei Pinguine in der Arche. Die pedantische Taube ahnt die Täuschung und vergisst ob all der Pflichterfüllung etwas ganz Wesentliches, was dann erst am Schluss aufgelöst wird.

Über Regeln hinwegsetzen

Selbstverständlich kommen auch in diesem Kinderstück pädagogische Ansätze und Denkangebote nicht zu kurz. Es geht um Solidarität und Freundschaft, für die man sich über Regeln hinwegsetzen muss. Nur so kann es in diesem Fall gut kommen (was es natürlich tut). Und man lernt, dass es ganz in Ordnung ist, bei Bedarf rebellisch und widerspenstig zu sein – und somit anders als die meisten. Da kann auch mal etwas zusammenkommen, was im Konsens der Mehrheit eigentlich eher nicht zusammengehört – und von Gott wohl auch nicht so geplant war. Trotzdem ist es gut so.

Der Spannungsbogen in Stierles Inszenierung wird immer bestens aufrechterhalten – das liegt nicht nur an Hubs Stück selbst oder der Regie, sondern am ganzen Luzerner Team, welches auf unaufgeregte Weise hervorragende Arbeit abliefert. Denn es ist keineswegs einfach, diesen Stoff mit seinen teils anspruchsvollen Diskursen passend umzusetzen, sodass die Kinder aufmerksam dabeibleiben. Zumindest bei der Premiere war dies aber stets der Fall. Also alles richtig gemacht.

Empfohlen ab 8 Jahren. Bis 19. März, www.luzernertheater.ch

