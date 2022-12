Bühne «Knef» im Luzerner Theater: Ein Liederabend über eine Ikone - verehrt, verachtet und nicht vergessen Am Freitagabend feierte das Stück «Knef» mit einer Hommage an die Grande Dame Hildegard Knef, Premiere im UG des Luzerner Theaters. Tini Prüfert und ihre Mitmusiker begeisterten das Publikum mit Liedern, die aus der Zeit fallen und doch zeitlos bleiben. Anja Nora Schulthess Jetzt kommentieren 10.12.2022, 14.00 Uhr

Tini Prüfert meistert ihre Performance mit Bravour. Bild: Ingo Höhn

Es ist nicht weniger als konsequent, dass dieser Liederabend mit «Von nun an ging's bergab» beginnt. Besingt das Lied doch, in jenem für Knef typisch lakonisch und selbstironischen Ton, die Höhen und Tiefen einer Starkarriere auf den «Brettern dieser Welt». Als Schauspielerin und Sängerin beispiellos verehrt und verachtet; als Frau begehrt und mit Skandalösem beschmutzt, taugte Knef stets als Oberfläche, aber nicht als Vorbild. Rauchend, trinkend, verrucht, dreimal verheiratet, heimatlos und mit einem losen Mundwerk ausgestattet, zwischen Filmkunst und Filmschrott mäandrierend, zwischen Deutschland und Hollywood und dann Tod durch Krankheit: «Die Knef» war «Deutschlands glücklichste Tragödie», wie Tini Prüfert konstatiert.

Die Knef zu geben, von der die Jazz-Sängerin Ella Fitzgerald gesagt haben soll, sie sei «die beste Sängerin ohne Stimme», ist selbstredend ein Steilpass. Doch Tini Prüfert meistert diese Performance mit Bravour und einer spürbaren und ansteckenden Leidenschaft für diese schillernde und widersprüchliche Figur. Hier sitzt jede kleine Geste: der Augenaufschlag, das Zucken mit dem Mundwinkel im entscheidenden Moment und das Singen mit dem Rücken zum Publikum. Auch musikalisch ist das alles auf den Punkt, ein ausgeklügeltes Arrangement, mit toll besetzten Musikern (Leitung: Peter Estermann).

Als es noch Skandale gab

Das Ensemble um Tini Prüfert mit Rafael Jerjen am Bass, Raphael Woll am Schlagzeug und Peter Estermann am Klavier vertraut ganz den Liedern, die nur durch kurze Einschübe unterbrochen werden: Kurze Textpassagen über Knef oder Ausführungen über das Blondsein, das Frausein, das Hysterische, die Zersetzung der Sittlichkeit und die Krankheit als Metapher. Dazu werden immer wieder Tonaufnahmen eingespielt, in denen Knef in Interviews selbst spricht. Etwa über ihre Nacktheit im Film «Die Sünderin» (1951), der zu einem Skandal führte, als es noch Skandale gab. Sie verstehe nicht, warum man sich so aufgeregt habe, denn sie habe eben einen sehr schönen Körper gehabt, sagt Knef und es ist dieser energischen Direktheit geschuldet, dass man dieser Frau so gerne zuhört.

Prüfert spielt zusammen mit Rafael Jerjen am Bass, Raphael Woll am Schlagzeug und Peter Estermann am Klavier. Bild: Ingo Höhn

Und da sind natürlich diese unvergesslichen Songtexte, die mit viel Pathos die ganz grossen und die ganz niederen Dinge des Lebens besingen: Die Liebe, das Glück, die flüchtige sexuelle Begegnung, die roten Rosen, die Küsse, die Enttäuschung, die Schlaflosigkeit, die Leiden, den Tod. «Erst kommt der erste Kuss, dann der zweite, dann der letzte Kuss, dann kommt der Schluss.» Es sind diese kleinen Knef'schen Kniffe, die mit lakonischen, scharfzüngigen und selbstironischen Wendungen vor dem Kitsch bewahren. Melancholie und Nostalgie gesellen sich hier stets zum Banalen, Skurrilen und Poetischen. Und alle diese menschlichen Töne und Facetten, die Knef so ernsthaft gemeint besingt, sind es, welche diese Lieder so zeitlos machen, auch wenn sie da und dort im Vokabular und Narrativ (man denke etwa an die «Herren und Damen») aus der Zeit fallen.

Trockene Tragik

Prüfert singt, flüstert und schmettert einem diese Lieder dermassen charmant ins Ohr, dass man sie, zuhause angekommen, gleich noch einmal und wieder und wieder hören muss. «Dass es gut war, weiss man erst hinterher, dass es schlecht ist, weiss man gleich.» Beim Lied «Für mich solls rote Rosen regnen» dann, singt sogar der eine oder die andere im Publikum leise mit. Und wäre es nicht das strenge Format des Theaters mit sitzendem Publikum, so hätte vielleicht manche Person gar gerne dazu getanzt.

Zum Ende hin geht das Lied der vier Interpreten auf der Bühne über ins Lied ab Tonband, die Bühne ist nun leer: «Wer war froh, dass es dich gab?». Ein gelungener Schluss einer kleinen, feinen Produktion, die aufs wesentliche Reduzierte vertraut: die Melodie, ernsthaften Humor und trockene Tragik.

