Bühne Theater Rothenburg: Wo Teufelin und Engel mitmischen In «Saitensprünge» des Theaters Rothenburg geht es um Liebe, Eifersucht und Rache. Yvonne Imbach 20.11.2022, 19.08 Uhr

Das Leben meint es gut mit Anna Burri: Als begabte Sängerin hat sie für ein Jahr ein Engagement in New York erhalten. Ihre Managerin und Freundin Jacky hat ihr den Job und einen WG-Platz organisiert. Einziger Kummer für Anna ist die lange Trennung von ihrem Thomas, mit dem sie eine vorbildliche Ehe führt. Das denkt sie zumindest.

Bild: Yvonne Imbach (Rothenburg, 19. November 2022)

Weitere junge Musiktalente versuchen auch ihr Glück am Broadway, wohnen in der WG oder nebenan – und natürlich darf ein munteres Liebes-Wirrwarr nicht fehlen. Nur Anna schwört auf Treue und die wahre grosse Liebe. Als sie merkt, dass sie nicht ihr eigenes, sondern Thomas’ Handy mitgenommen hat, entdeckt sie eindeutige Textnachrichten einer fremden Frau an ihren Mann. Soll sie auf Rache sinnen und sich mit einem Seitensprung revanchieren oder entscheidet sie sich dafür, dass wahre Liebe alles verzeiht?

Sie lenken die Geschehnisse auf Erden

Im turbulenten und witzigen Stück «Saitensprünge» (mit «ai») des Theaters Rothenburg mischen noch zwei besondere Figuren mit. Weil er beim Strippokern erwischt wurde, muss ein Engel zur Strafe Dienst auf der Erde erfüllen. Und die Teufelin hat es auch hierher verschlagen, in ihrem Falle aber als Belohnung für höllisch gute Arbeit. Die beiden kommentieren und lenken die Geschehnisse auf Erden, was natürlich zu noch mehr Turbulenzen führt.

In gut 50 Proben hat Regisseur William Sigrist die zwölf Spielenden zur Bühnenreife geführt: «Wir freuen uns sehr, das Stück von Tina Segler als Schweizer Erstaufführung zu zeigen.» Das Ensemble spielt auf zwei Ebenen. Die durchdachte Bühnentechnik und das flüssige Spiel überzeugen. Die Premiere letzten Samstag war ein voller Erfolg. (imy)

Hinweis

Aufführungen bis 3. Dezember. Chärnshalle Rothenburg. Karten: www.theater-rothenburg.ch.