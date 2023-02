Bürgenstock: Das Hollywood unter den kleineren Festivals

Bürgenstock Festival Das Hollywood unter den kleineren Festivals Das Bürgenstock Festival feiert sein 10-Jahr-Jubiläum. Es tut dies wie immer: mit einem Grossaufgebot an bekannten Namen. Roman Kühne Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

Musizieren in einem familiären Rahmen: Klarinettist Andreas Ottensamer und Bariton Thomas Hampson in der Villa Honeck auf dem Bürgenstock. Bild: Philipp Schmidli/ Bürgenstock Festival/

Eigentlich ist der Saal viel zu klein für sein Organ. Gerade mal 80 Personen finden Platz. Wenn Thomas Hampson die Stimme auf die Spitze schraubt, ist man hier nicht nur mittendrin. Ganz auf der Bühne scheint man zu stehen. Der Amerikaner ist es gewohnt, gegen grosse Orchester und in weiten Sälen anzutreten. Mozart, Verdi, Wagner oder Puccini – alle wichtigen Rollen des Baritonfachs füllte er aus. Am Opernhaus Zürich war er ab den 80er-Jahren ein entscheidender Baustein jener goldenen Zeit. In einer Woche ist er zu Gast im KKL, begleitet von der Pianistin Martha Argerich. Doch jetzt singt er hier auf dem Bürgenstock. Abseits der grossen Zentren, mitten in der Innerschweizer Berglandschaft. Und dies bereits zum zweiten Mal nach seinem tollen Auftritt vor drei Jahren.

Bürgenstock statt Berliner Philharmoniker

Aber eigentlich gilt dies für fast alle Künstlerinnen und Künstler, die diese Woche gestalten. Die Pianistin Alice Sara Ott, der Mandolinenspieler Avi Avital, der Klarinettist Andreas Ottensamer oder die Geigerin Veronika Eberle – sie alle traten als Solisten mit den bekannten Orchestern der Welt auf. Den Berlinern, den Wienern oder den Londonern. Es ist dies das Alleinstellungsmerkmal des Bürgenstock Festivals, welches in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen feiert. Kein anderer Anlass mit Kammermusik bringt derart dicht derart hochkarätige Namen zusammen. Es ist so etwas wie das Hollywood unter den kleineren Festivals.

Das sei vor allem Andreas Ottensamer zu verdanken, dem Soloklarinettisten der Berliner Philharmoniker und künstlerischem Leiter des Bürgenstock-Festivals. Peter Frey, Präsident und Gründer des Festivals spricht von einem «Glücksfall»: «Als wir vor 12 Jahren zusammensassen, wollten wir schon etwas Familiäres mit hochkarätigen Musikern. Dass es Andreas gelingen würde, internationale Stars zu uns zu bringen, und dies über 10 Jahre hinweg, konnten wir damals allerdings nicht ahnen. Ohne seine Kontakte kämen diese Musikerinnen und Musiker gar nicht hierhin.»

Festsaal der Villa Honegg. Philipp Schmidli / Bürgenstock Festival/

Musik zum Frühstück

Diese familiäre Atmosphäre, der freundschaftliche Spass unter den Künstlern, ist mit Händen zu greifen. Spontan nimmt Andreas Ottensamer das durch die Saaltüre klingende Einspielen auf die Schippe: «Sie hören es, die Musiker scharren schon mit den Hufen.» Oder Thomas Hampson umarmt den Klarinettisten mit den Worten: «Ich kenn ihn schon seit er sooo klein ist.» Eine Intimität, die einen – sofern man sich im Hotel aufhält – den ganzen Tag begleitet. Vom Frühstück bis über den Mittag bis kurz vor dem Konzert hallen die Solistentöne durch die Gänge. Im Aussenpool oder auch im Lesesalon, überall begegnen einem die Künstler.

Grosser Erzähler

Die Nähe führt zu viel Spielspass und Musik . Am Donnerstag gehört der erste Block Maurice Ravel. Begleitet vom Pianisten José Gallardo singt Thomas Hampson «Don Quichotte à Dulcinée», Ravels letzte Komposition. Der amerikanische Bariton gibt diesen finalen Stücken ihr ganz eigenes Gepräge. Melancholisch und traurig zieht er durch das erste Lied. Gross schreitet das «Chanson épique». Seine gewaltige Stimme ist noch eindrücklicher in dieser Nähe. Ein tosendes Volumen, das erst auf dem letzten Wort, dem «Amen», eine sterbende Ruhe findet. Im Stile orientalischer Märchenerzähler schafft er hier ein ganz eigenes Kino.

Bilder, die er nahtlos, jetzt im Spiel mit Ottensamer, im «Kaddisch» weitermalt. Klagend und doch voller Hoffnung. Zum Schluss schlüpft er endgültig in die Rolle des Theatermannes. Mit viel Schalk führt er - erst kurz vor dem Konzert hat er spontan die Rolle übernommen - durch die fünf Märchen aus «Ma mère l’oye». Die Lust und der Spass sprechen ihm aus Gesicht und Stimme. Fast stiehlt der dem vierhändigen Pianospiel von Gallardo und Alice Sara Ott – sie hatte am Mittwochabend mit einem grossartigen «Regentropfen-Prélude» von Chopin ihren Moment - etwas die Show.

Wildes Gemisch

Dies ist eine weitere Eigenheit des Bürgenstock Festivals. Die Künstler werden jeden Abend wild durcheinandergemischt. Die einzige Klammer vom Donnerstag ist, dass französische Komponisten erklingen. Stimmungen und Instrumente wechseln Schlag auf Schlag. Andreas Ottensamer spielt eine ruhige «Romanza» aus der Klarinettensonate von Francis Poulenc. Seine singende Tonkontrolle – ein intimes Flüstern, lebendig und reich – zeichnet die ganze Liebe, die durch diese Noten fliesst. Ein Höhepunkt des Abends.

Feurige Kontraste: Avi Avital (Mandoline) und Ksenija Sidorova (Akkordeon). Philipp Schmidli / Bürgenstock Festival/

Avi Avital (Mandoline) und Ksenija Sidorova am Akkordeon setzen einen feurigen Kontrast mit Camille Saint-Saëns «Introduction et Rondo Capriccioso». Ein fliegender Kreisel der Virtuosität und Spiellust. Am Schluss spielen mit Gallardo die Violinistin Veronika Eberle und der Cellist Christian-Pierre La Marca das «Klaviertrio in G-Dur» von Claude Debussy. Wieder ganz «klassisch», aber mit packendem Interpretationsgespür und tiefer Intensität. Es ist ein Bild mit vielen Farben, das uns dieser Abend schenkt. Wir dürfen uns freuen auf die nächsten 10 Jahre Bürgenstock Festival!

Für die Konzerte bis morgen Samstag gibt es noch wenige Tickets. Informationen: www. buergenstock-festival.ch. Thomas Hampson tritt zudem - mit Martha Argerich - am Klavierfestival des Luzerner Sinfonieorchesters auf: Sa, 11. Februar, 19.30, KKL Luzern

