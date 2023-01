Festival Der Mullbau bekam einen frischen Anstrich, nun ertönt wieder frei improvisierte Musik Umgebaut, Team neu aufgestellt: Die Wiedereröffnung feiert der Raum für frei improvisierte Musik an der Lindenstrasse in Luzern mit einem dreitägigen Festival. Regina Grüter Jetzt kommentieren 19.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Mullbau wird viel riskiert – musikalisch zumindest. Hohes Risiko birgt immer auch die Möglichkeit des Scheiterns in sich. Auch das ist erlaubt im Raum für frei improvisierte Musik in der ehemaligen Kaffeerösterei an der Lindenstrasse in Reussbühl/Luzern.

Das Duo Klexs, Léa Legros Pontal und Silke Strahl, führt im Rahmen des Mullbau-Festivals am Sonntag ein Kinderkonzert mit Wort und performativen Elementen auf: «LEMNAMINOR?! – ein Stück über Freundschaft und Kommunikation». Bild: Pablo Fernandez/PD

In den 15 Jahren seines Bestehens ist der Mullbau der freien Luzerner Szene eine Heimat geworden. Das 10-Jahr-Jubiläum beging man 2018 mit einem Festival. Und auch jetzt wird gefeiert: die Wiedereröffnung nach einem Umbau- und Neuausrichtungsprozess. «Der Mullbau hat einen frischen Anstrich bekommen», sagt Nils Fischer vom Verein, «innerlich und äusserlich».

Die Neuausrichtung ist vor allem struktureller Natur. Die Coronamassnahmen hatten die Aktivitäten im 75-Quadratmeter-Raum, ein grösseres Zimmer mit einer Bar, zum Erliegen gebracht. Es sei eine sehr schwierige Zeit gewesen, sagt Fischer. Zum Glück konnte man in andere Kulturhäuser wie das Neubad ausweichen, was sehr gut funktioniert habe. Vor einem Dreivierteljahr habe man sich dann bewusst eine Auszeit genommen, wobei auch der Mullbau als Raum zur Disposition stand: Bleiben, oder als Verein auswärts Konzerte organisieren?

Festival: Ausgewogen, mit viel Luzern-Bezug Freitag (20.00): Cojaqua (junges Frauenquartett, das sich in Luzern gefunden hat; mit Tuba, präpariertem Flügel, Flöte, E-Gitarre mit Effekten); Urs Leimgruber, Sopransaxofon/Gerry Hemingway, Schlagzeug (die gestandenen Improvisationsmusiker haben zuletzt 2021 zusammengespielt). Samstag (20.00): Krs (Soloprojekt von Anastasija Stanojevic, Stimme/Elektronik); Zimmermann–Svosve–Grab (Zürcher Trio, irgendwo zwischen Drone, Ambient und Noise); «Farbiger Ballon Extrashow» (mit Carlo Brülhart, Saxofon, und Micha Zumsteg, Gitarre, durch Klangwolken und kaputte Sphären). Sonntag (11.00): Duo Klexs (Bratsche, Saxofone) für Kinder («Lemnaminor?! – ein Stück über Freundschaft und Kommunikation»). (reg) Hinweis: Mullbau-Festival: 20. bis 22. Januar, Lindenstrasse 32a, Luzern; www.mullbau.ch.

Bühnenbildnerin Elke Mulders für Umbau verantwortlich

Man wollte weiterhin die freie Szene unterstützen und der Hotspot in der Zentralschweiz bleiben, so Fischer. Aber mit einem Umbau – verantwortlich ist die Bühnenbildnerin Elke Mulders (Fetter Vetter & Oma Hommage u.a.) – den Veränderungen auch äusserlich ein Gesicht geben. Man hat sich als Team neu aufgestellt, hielt aber am zweiteiligen Konzept mit meistens improvisierten, experimentellen Abend- und Kinderkonzerten fest.

Für Letztere – ein Genre, welches Mullbau zum Erfolg gebracht hat – vergibt der Mullbau oft eine Carte blanche. So ist etwa das bis gestern im Figurentheater aufgeführte Stück «Robot» (Roland Bucher) an der Lindenstrasse entstanden.

Die Schweizer Impro-Szene, aber auch internationale Grössen wie Peter Brötzmann, Sylvie Courvoisier oder Matana Roberts sind schon im Mullbau aufgetreten. Für Beziehungen über die Schweiz hinaus sorgt etwa die Luzern-Chicago-Connection, für Nachwuchs die Hochschule Luzern – Musik – vor allem, seit sie ein Bachelorstudium mit Schwerpunkt Improvisation anbietet.

Für grössere Formationen wird’s schwierig

Wird sich der Mullbau auch wieder in anderen Häusern mit mehr Zentrumsnähe zeigen? «Für die Zukunft können wir uns das gut vorstellen, im Moment jedoch wollen wir unseren neugestalteten Raum zelebrieren», sagt Fischer.

Nun wird also wieder ein reger Konzertbetrieb in den Mullbau einkehren. Bis hin zum Quartett funktioniere das sehr gut, sagt Fischer. Für grössere Formationen werde es schwierig. Limitiert ist man einzig durch die 75 Quadratmeter. Der Mullbau bleibt ein Raum für improvisierte Musik und experimentelle Künste. Für Unvorhergesehenes.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen