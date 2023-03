Musik Buntes Musikfestival im Schnee: Sörenberg wird zur Festival-Destination 3 Tage – 11 Locations – 20 Events: Das Skigebiet Sörenberg wird erstmals zum grossen Festivalareal. Was für eine Saisonabschlussparty! Regina Grüter Jetzt kommentieren 16.03.2023, 05.00 Uhr

Für die Headliner hat's noch Tickets: Lo & Leduc… Flavio Leone/Aargauer Zeitung

… und Stress. PD

Hintere Schönisei, Rossweid – dort, wo man im Sommer wandert und im Winter Ski fährt, findet zum Saisonabschluss erstmals das dreitägige Musikfest Sörenberg Sounds statt.

Es gibt das Arosa Electronica Musikfestival oder das Zermatt Unplugged, das sich akustischer Musik widmet. Nun zieht der vergleichsmässig kleine und tief gelegene Skiort im Entlebuch nach und legt den Fokus nicht auf einen bestimmten Stil, sondern auf Schweizer Acts. So kommen Freunde von Pop- und Rapmusik genauso in den Genuss wie Liebhaber des Volkstümlichen und (elektronischer) Tanzmusik.

Daydance und Nightrave

Das Luzerner Elektronik-Duo Sous Sol. PD

Die grossen Namen wie Lo & Leduc (Hauptact am Freitag, 21.30) und Stress (Samstag, 21.30) sind schon seit längerem bekannt, schauen wir uns doch das Programm ein bisschen genauer an. Zian, die «Pop-Sensation» aus Basel, eröffnet den Freitagabend um 19.30 Uhr, Mundart-Popsänger Ritschi den Samstag (das Konzert von Marius Baer am Samstag ist ausverkauft).

Los geht’s am Samstag aber schon um 12.30 Uhr in der «Rossweid» mit der Swiss-Cover-Brassband Still Searching – das Nachmittagsprogramm bis 16 Uhr ist mit Skipass oder Bergbahnen-Ticket frei zugänglich. Auch das Bezahlprogramm startet am Samstag schon früher mit Cover- und Partymusik aus Luzern (Diamond Pool Disc, 17.30), um 22 Uhr im «Alpenrösli» spielt Sörebläch. Auch das Duo Grenzenlos (Sonntag, 12.00) bezeichnet sich als Partyband – mit Schlager oder Oberkrainer im Repertoire.

Vor und nach den Hauptacts sorgen DJs – von Partysounds über Hip-Hop bis Dub – für Stimmung. Speziell erwähnt seien am Samstag die Daydance mit dem Luzerner Elektronik-Duo Sous Sol (14.00, «Eisee») und der Nightrave mit Milo Häfliger (23.00 «Rossweid», 1.30 Ronny Grauer & Dejan).

Mit Vollgas ins ­ dreitägige Festival

Das Schwyzerörgeli-Trio Vollgas aus aus Hasle im Entlebuch. PD

Offiziell beginnt das Sörenberg Sounds am Freitag um 12 Uhr, mit dem ­Schwyzerörgeli-Trio Vollgas in der «Schwand», dasselbe am Samstag mit den 3-fach Hirsche, Tanzmusik im Innerschweizer Stil, und am Sonntag bereits ab 9.30 Uhr mit Schimbrig Po­wer, im «Alpenrösli» mit dem Ländlertrio Fankhauser-Röösli.

Übrigens, die Daten für die nächsten drei Jahre stehen schon. (reg)

Hinweis Sörenberg Sounds: Freitag, 17., bis Sonntag, 19. März, Skigebiet Sörenberg; www.soerenbergsounds.ch.

