Zweite Luzerner Chornacht Chöre kehren nach Corona verjüngt zurück Mit 13 Chören und 450 Sängerinnen und Sängern lässt die zweite Luzerner Chornacht Corona hinter sich. Dirigentin Moana N. Labbate von der Organisationsgruppe über die Gründe für das eindrückliche Comeback. Florian Hoesl Jetzt kommentieren 13.09.2022, 13.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wegen zweimaliger Verschiebung wegen Corona blieb sie bisher die einzige: Schlusskonzert der ersten Luzerner Chornacht vor fünf Jahren in der Hofkirche Luzern. Bild: Philipp Schmidli

Wegen der für Chöre besonders einschneidenden Corona-Zwangspause findet die zweite Luzerner Chornacht erst jetzt, nach fünf Jahren, statt. Hat die lange Zäsur zu einem Mitgliederschwund geführt?

Moana N. Labbate: Nein, die beteiligten Chöre bestätigen, dass sie ungefähr gleich viele aktive Sängerinnen und Sänger haben wie vor Corona, die einen etwas weniger, andere sogar mehr. Es gibt zwar vor allem im Bereich der Kirchenchöre zum Teil Nachwuchsprobleme. Aber das zeichnet sich seit zehn, 20 Jahren ab und hat nichts mit Corona zu tun. Chöre, die innovative Projekte realisieren, finden nach wie vor Mitglieder und Publikum. Das hat sich nach Corona bereits bestätigt.

Tritt mit ihrem Konzertchor Klangwerk Luzern an der Chornacht auf: Moana N. Labbate. Bild: PD

Ein Chorkonzert wurde während der Pandemie zum Inbegriff einer Virenschleuder. Jetzt sagen Veranstalter, dass in Konzerten vor allem ältere Menschen wegbleiben. Ist es da nicht doppelt erstaunlich, dass alle wieder mitsingen?

Man muss da schon genau unterscheiden. Tatsächlich haben während der Lockdowns viele Chöre Mitglieder verloren – meist ältere Sängerinnen und Sängern, die diese Zäsur zum Anlass nahmen, aufzuhören. Aber diese Abgänge konnten durch neue Mitglieder kompensiert werden. In welchem Ausmass das der Fall war, hat mich selber überrascht. Teilweise kann man sogar sagen, dass die Chöre verjüngt aus der Pandemie zurückkehren.

Macht die zweite Luzerner Chornacht das zum Thema?

Nein, ein Thema gibt es nicht. Für uns war es diesmal vor allem wichtig, dass das Publikum die Möglichkeit hat, jeden Chor zu hören, im Gegensatz zur ersten Chornacht vor fünf Jahren. Möglich ist das, weil die Konzerte kürzer sind und jeder Chor sein Programm zweimal präsentiert. Damit können sich die Zuschauer durch die Stadt von Konzert zu Konzert und von Kirche zu Kirche durchmäandern, bis dann zum Abschluss am Theaterplatz alle zusammenfinden.

Der Medientext verspricht ein musikalisches Kaleidoskop. Das könnte ja schon wie ein Motto aufzufassen sein, oder?

Da geht es aber weniger um ein bestimmtes Motto, sondern vielmehr darum, dass die gesamte Vielfalt der Luzerner Chorlandschaft gezeigt wird, eben nicht nur in musikalischer Hinsicht. Es gibt auch verschiedenste Altersgruppen oder Ensemblegrössen. Das wird sehr spannend, anzuschauen und anzuhören.

Wie verläuft die Auswahl der Chöre? Gibt es ein Gremium, das entscheidet, oder bestimmte Kriterien, nach denen die Auswahl verläuft?

Nein, grundsätzlich sollen alle die Möglichkeit haben, mitzumachen. Wir haben im Vorfeld so viele klassisch ausgerichtete (Stadt-)Luzerner Chöre wie möglich direkt angeschrieben und gefragt, wer dabei sein möchte. Alle, die sich bei uns gemeldet haben, nehmen nun auch teil.

Gibt es für Sie ein persönliches Highlight?

Ich glaube, dass das Spazieren durch die Stadt zwischen den Konzerten mit den gehörten Klängen im Ohr für das Publikum inspirierend und aufregend sein wird. Das wird eine ganz andere Art der Belebung der Stadt sein als die übliche für einen Samstagabend. Toll ist auch die neue Digitalisierung: Das Programmheft mit allen Chorporträts ist an allen Standorten via QR-Code zugänglich und man kann die Kollekte mit Twint überweisen. Das Highlight wird jedoch ganz klar der Abschluss mit allen Beteiligten am Theaterplatz. Dort werden alle Chöre gemeinsam singen und es wird auch eine kleine akustische Überraschung geben. Da freue ich mich sehr darauf.

Könnte das der Auftakt sein für weitere Gemeinschaftskonzerte über die Chornacht hinaus?

Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Es könnten sich auch andere Formen der Zusammenarbeit entwickeln. Die Coronazeit hat die Chöre eigentlich viel näher zusammengebracht. Wir sassen ja alle im selben Boot und da gab es einen ständigen Austausch darüber, wie die anderen mit der Situation umgehen und welche Möglichkeiten es gibt, das Ganze wenigstens ein bisschen am Laufen zu halten. Es hat sich dadurch herausgestellt, dass die Bereitschaft, zusammenzuarbeiten, sehr gross ist. Das ist sehr motivierend und vielversprechend.

Programm Am Samstag, 17. September, zeigen in der zweiten Luzerner Chornacht rund 450 Sängerinnen und Sänger die Vielfalt der Luzerner Chorlandschaft. Von Mozart über Tschaikowski bis Ellington warten zwischen 17 und 23.15 Uhr auch Entdeckungen auf das Publikum. Die Konzerte finden in fünf Kirchen, im Luzerner Theater und auf dem Theaterplatz statt. www.luzerner-chornacht.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen