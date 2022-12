Luzerner Chor Molto Cantabile bleibt 20 Jahre jung

Chor Molto Cantabile bleibt 20 Jahre jung Der Chor Molto Cantabile zeigt auch im aktuellen, weihnächtlich gestimmten Konzert seine hohen Qualitäten. Und wird von einer weiteren Stimme ins Unermessliche gesteigert. Gerda Neunhoeffer 12.12.2022, 12.08 Uhr

Molto Cantabile bei einem früheren Auftritt (2021 in der Johanneskirche Luzern). Roger Grütter

Der Luzerner Chor Molto Cantabile besticht seit 20 Jahren durch ausgesuchte, vor allem a cappella und auswendig gesungene Programme und scheint nicht älter geworden zu sein. Er klingt jung, unglaublich dynamisch und mit einer Intonation, die so rein und klar ist wie die Stimmen. Benjamin Rapp, der zusammen mit Andreas Felber den Chor leitet, sagt dazu: «Ein grosser Teil des Chors ist seit den Anfängen dabei. Uns verbinden dadurch viele typische Jugendchorerinnerungen wie Reisen und Feste und wir haben, was die Probearbeit anbelangt, die Intensität und das Engagement immer auf dem hohen Niveau der Anfangszeit halten können.» Das hört man im Konzert am Sonntag in der gut besuchten Pauluskirche in allen Werken von Renaissance und Frühbarock bis zu zeitgenössischer Musik.