Chorkonzert Bach Ensemble Luzern: Archaisches Requiem, verspielte Klarinette Das Bach Ensemble Luzern widmet seine Saison dem jüngsten Bach-Sohn und der Klarinette. Und wartete mit einer Überraschung aus dem Kloster Einsiedeln auf. Gerda Neunhoeffer

Das Bach Ensemble Luzern bei einem früheren Konzert in der Franziskanerkirche Luzern. Bild: Boris Bürgisser

Dramatisch bis unbeschwert

Franz Schaffner und das Bach Ensemble Luzern widmen dem «Mailänder Bach» Johann Christian die Konzerte dieser Saison. Und zeigten bereits im ersten Konzert vom Sonntag, welche Entdeckungen beim jüngsten Bach-Sohn zu machen sind. Da wechselte opernhafte Dramatik mit gefühlvollen Bitten in der Missa da Requiem, deren Stimmenmaterial vom Kloster Einsiedeln zur Verfügung gestellt wurde und das wohl zum ersten Mal in der Schweiz erklingt.

Dazu erklingt – wie in jedem Konzert der Saison – ein Klarinettenkonzert mit dem Klarinettisten Dimitri Ashkenazy, der Luzern schon seit seinem Studium verbunden ist. Tänzerisch wirken die schnellen Sätze im Klarinettenkonzert Nr. 10 B-Dur von Carl Stamitz, verspielt und gesanglich webt Ashkenazy lang schwingende Tongirlanden über das Orchester. Es ist ein heiteres Miteinander der Instrumente, leicht und virtuos, unbeschwert und harmonisch.

Begleitet das Bach Ensemble durch die Saison: Klarinettist Dimitri Ashkenazy. Bild: Hanspeter Baertschi

Welch ein Gegensatz zum Beginn des Konzertes am Sonntag in der voll besetzten Franziskanerkirche. Im archaischen Introitus und Kyrie des Requiems spürt man die Meisterschaft des Bach-Vaters in den kontrapunktischen Verzahnungen. Dann aber, nach dem Klarinettenkonzert, entfaltet sich die ganz eigene Tonsprache Johann Christian Bachs. Das Orchester spielt die heftig dramatische Einleitung zum «Dies Irae» wie eine Opern-Ouvertüre, der achtstimmige Chor setzt leise ein und entfaltet in enormer Steigerung grossen Klang. Franz Schaffner verbindet die zwölf Teile nahtlos miteinander, Solisten und Chor wechseln sich organisch ab. Der junge Bassist Benjamin Widmer singt das «Quantus tremor est futurus» mit klarer Stimme und sonorer Tiefe über den Violinen, die das Zittern lautmalerisch wiedergeben. Immer wieder wird der Text in der Musik deutlich nachgebildet. Die Solisten (Barbara Böhi, Sopran, Gianna Lunardi, Alt, und Hans-Jürg Rickenbacher, Tenor) passen zur opernhaften Musik und ergänzen sich auch gut im Quartett. Der Chor meistert die verzahnten Fugen mühelos, artikuliert klar und deutlich. Eine rundum gelungene Aufführung.

