Beethovens Neunte im KKL: Sonderapplaus für die Frau an der Pauke

City Light Concerts Orchestra Sinfonica di Milano im KKL: Beethovens Neunte begeistert im Kinoformat und überrascht Das Gastorchester aus Mailand machte im KKL Beethovens neunte Sinfonie zum Elementarereignis. Vom ausverkauften Saal gab es einen Sonderapplaus für eine Frau an einem ganz besonderen Instrument. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 05.01.2023, 15.15 Uhr

Ausverkauft bis auf den letzten Platz: das Orchestra Sinfonica di Milano am Mittwoch im Konzertsaal des KKL. Bild: zvg

Es kam am Mittwoch doppelt zu einem Grossaufmarsch im Konzertsaal des KKL. Wer für Beethovens neunte Sinfonie noch ein Ticket kaufen wollte, musste für die Feier von Freude und Freiheit anstehen. Und am Ende drohte sogar, dass man leer ausgeht. Das Konzert wurde damit auch ein Symbol für die neu erlangte Freiheit von Corona: Die Veranstaltung der City Light Concerts war bis auf den letzten Platz ausverkauft.

Gross war aber auch der Aufmarsch auf der Bühne. Das Orchestra Sinfonica di Milano hat sich vor allem mit grosser Sinfonik einen Namen als eines der führenden Orchester Italiens gemacht. Auch für Beethovens Chorsinfonie füllte es die Bühne und die Orgelempore des Konzertsaals randvoll in Grossbesetzung (mit 14 ersten Geigen) und mit seinem gut achtzigköpfigen Chor.

Monumentalstil mit Überraschungen

Da machte man sich auf einen Beethoven im konventionellen Monumentalstil gefasst – und erlebte eine Überraschung, die einen durchschüttelte. Ganz den Erwartungen entsprach noch der Auftakt. Der brodelnde Urknall – wie ihn das knapp pointierte Programmheft beschrieb – setzte von Beginn weg nicht auf geheimnisvolle Leere, sondern trumpfte mit grossem Volumen auf, das mehr auf Wucht als Transparenz setzte.

Aber wer dachte, da hätte der junge, vor allem mit Opern gross gewordene Dirigent Thomas Guggeis allzu früh einen Theatercoup gelandet und sein Pulver verschossen, wurde bei der Wiederkehr dieses brodelnden Uranfangs überrumpelt: In welchem Ausmass Guggeis hier ungeahnte Kräfte mobilisieren konnte und damit Beethoven zum Elementarereignis machte, zeigte allein schon die Paukistin, die jetzt donnernd den revolutionären Elan des Werks körperlich bedrängend auf die Spitze trieb. In der Standing Ovation ganz am Schluss brandete zu Recht ein Sonderapplaus für die Frau an der Pauke auf.

In den weiteren Sätzen zeigte sich, dass Guggeis gleichsam den monumentalen mit einem historisch orientierten Ansatz verband, für den das Orchester eine eigene Barockformation unterhält. Die Streicher wurden auch mal zum Silberglanz verschlankt, zugespitzte Blechbläser-Akzente ragten wie Stacheln aus dem sinfonischen Klangkörper hervor, die Tempi erzeugten soviel drängenden Zug und Sog, dass den Holzbläsern mitunter kaum Raum für freie Entfaltung blieb. Dass die Verbindung zweier Traditionslinien nicht ohne Kompromisse geht, zeigte sich im rasch, aber nicht leicht vorangetriebenen Scherzo sowie im Adagio, in dem das von Beethoven verlangte «Cantabile» zwischen Klangrede und singendem Ton in der Schwebe blieb.

Freudenhymne im Befehlston

Zu verdoppelter Wirkung führte dieser kombinierte Ansatz im Finale, in dem der durchdringende, stramm geführte Chorklang sich mit dem Orchester zu durchdringender Strahlkraft verband. Das Bemühen um klare Konturen führte zwar dazu, dass die Aufforderung zur Freude mitunter im Befehlston daher kam, selbst in der grossen Freudenhymne triumphierte gebieterische Kraft über federnden Schwung. Aber neben markdurchdringenden Fortissimi, wo der Mensch «vor Gott» tritt, fand der vorzügliche Chor auch zu verschwenderischer Sinnlichkeit, wo sich die Millionen umschlingen. Und wenn sich daraus das vorzügliche Solistenquartett herausschälte, um alle Menschen zu Brüdern zu machen, hatte diese Aufführung auch ihre mysteriösen Momente.

Dass sich insgesamt die Lautstärken nach oben verschoben, verführte zwar auch einzelne Solisten zum Forcieren (wie die bravouröse Sopranistin Heather Engebretson, einst die Salome am Luzerner Theater). Aber selbst das trug zu einer eindrücklichen Beethoven-Aufführung im Cinemascope-Format bei, die als solche nahtlos ins Programm des auf Filmmusik spezialisierten Veranstalters passte.

Nächste City-Light-Aufführung Do/Fr, 5./6. Januar, 19.30, Konzertsaal KKL: Vorführung des Mozart-Films «Amadeus» mit dem City Light Symphony Orchestra.

