Comic-Festival Ganz Luzern macht beim Fumetto mit: Zu sehen gibt es etwa fruchtige Frauen und menschliche Pilze Am Samstag beginnt das Fumetto. Die über 30 Satelliten-Ausstellungen sind jetzt schon offen. Wir haben uns in einigen umgesehen. Und entdeckten haarige Steine, fruchtige Frauen, menschliche Möbel und Pilze, die aus der Haut wachsen. Roman Kühne Jetzt kommentieren 13.03.2023, 13.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es ist unübersehbar. «Fumetto» ist wieder da. Zwar noch nicht ganz. Die richtige Eröffnung des Luzerner Comic-Festivals mit den grossen Ausstellungen etwa im Kunstmuseum oder im Roten Haus findet erst am nächsten Samstag statt. Doch bereits streckt der poppige Krake seine Arme aus. Vielschichtig, subtil. Aber auch fordernd und brachial.

Bereits seit einigen Tagen sind die Satelliten-Ausstellungen geöffnet. Sie sind quasi grossartige Festival im Festival. Über 30 Orte in Luzern – und einer beim Bahnhof Thalwil, auf dem Weg in die Zentralschweiz – präsentieren Comics. Bunt gemischt. Vom Kleiderladen bis zum Schallplattenshop, von der Kunstgalerie bis zum Kinovorsaal. Die Intendantin ad interim, Susann Wintsch, ist begeistert: «Was hier so besonders ist. Alle warten auf das Fumetto. Ohne diese Freude, diese Bereitschaft, wären nicht so viele Satelliten machbar. Es ist ein richtiges Stadtprojekt. Kunst, die zur Bevölkerung kommt.»

Typisch für eine Satelliten-Ausstellung am Fumetto. Die Kunst hängt mitten im Laden, hier der Luzerner Kleiderladen Glore. Das Bild zum Thema «Fruity» ist von Andrea Vollgas. Bilder: Patrick Huerlimann

(Luzern, 13. 3. 2023)

Spiel von Geschlecht und Früchten

Dieses Festival ist – der Traum jeder Kuratorin – völlig unterschwellig besuchbar. Dies zeigt ein Spaziergang von nur knapp 100 Metern dem Löwengraben entlang. Da ist zum Beispiel der Kleiderladen Glore. Mit der Schweizer Künstlerin Andrea Vollgas. Ihr Markenzeichen ist der kräftige, plakatähnliche Stil. Bunt und klar. Satte Kompositionen zum Thema «Fruity». Gemälde, auf denen Früchte die weiblichen Intimitäten farbig umspielen. Da sitzt zum Beispiel eine Frau am Boden. Nackt. Das Geschlecht mit einem Apfel bedeckt. Bei der einen Brust eine rote Kugel, bei der anderen eine Schlange. Neben ihr finden sich weitere Früchte, sauber aneinandergereiht. Symbolhaft, vielgeschlechtlich aufgelöst, eingebettet in Diversity? Oder das Weibliche als ewige Gefahr und Sündenbock? Gestern im Paradies war es der Apfel. Heute kann es die Feige, Birne oder Orange sein. Schön anzuschauen und mit Denkfutter.

Zusätzlich anregend ist, dass die Bilder über die ganze Ladenfläche verteilt sind. Rebekka Sommerhalder, die Besitzerin von Glore, zeigt sich begeistert von den fetten Farben mitten in den Kleidungsstücken. «Wir sind mit unserer Künstlerin extrem happy», führt sie aus. «Sie passt gut zu unserem Shop. Es ist eine Win-win-Situation. Mit relativ wenig Aufwand können wir etwas zu diesem coolen Festival beitragen und gleichzeitig haben wir deutlich mehr Besucher im Laden.

Im Paranoia-Outlet zeigen die Finnen Henna Raesaenen und Kimmo Lust ihre Bilder über teils gruselige Symbiose zwischen Mensch und Pilz.

Der Mensch wird zum Pilz

Ähnlich sieht es Philipp Zimmermann vom Paranoia Outlet, ebenfalls im Löwengraben: «Wir sind schon das sechste Jahr dabei. Es macht einfach Freude. Ich selber gehe gerne ans Festival und mit unserer Ausstellung können wir das Festival auch ein wenig zu uns holen.» Seine Schaufenster zeigen die Finnen Henna Räsänen und Kimmo Lust. Komik-Kunst mit einem ganz eigenen Verständnis von Körperidentität. In teils splatterhaften Bildern wird die Verwandlung oder zumindest die Symbiose zwischen Mensch und Pilz gezeigt.

Wo beginnt unsere Identität und wo hört sie auf? Unheimlich, etwas blutig – und wild. Die Länderwahl ist nicht zufällig. «Seit zwei Jahren haben wir eine Partnerschaft mit dem Helsinki Comics Festival», führt Rebekka Sommerhalder aus. «Da tauschen wir regelmässig Künstlerinnen und Künstler aus. Gerade in Finnland gibt es eine hochstehende Comic-Szene.»

Alles aus Haar

Einen weiteren Kontrast gibt es im Hotel Barabas. Studierende der Hochschule Luzern Kunst zeichnen zum Thema «Haar». Walfische mit Haar, Steine mit Haar. Haar an allen Stellen, explizit und implizit. Rockstars, die aussehen wie afghanische Windhunde, und umgekehrt. Haar aus Papierschnitzel, Haar als Kratzzeichnung oder als Scherenschnitt. Immer im Postkartenformat. So vielfältig wie wohl das produzierende Studentenkollektiv.

Ausstellung im Paranoia: Henna Räsänen + Kimmo Lust, Liebe, Logik und Horror. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. 3. 2023) Ausstellung im Glore: Andrea Vollgas. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. 3. 2023) Ausstellung im Glore: Andrea Vollgas. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. 3. 2023) Ausstellung im Paranoia: Henna Räsänen + Kimmo Lust, Liebe, Logik und Horror. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. 3. 2023) Ausstellung im Bourbaki: Künstlerkollektiv Heupferd und Staubschnecke. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. 3. 2023) Ausstellung im Bourbaki: Künstlerkollektiv Heupferd und Staubschnecke. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. 3. 2023) Ausstellung im Bourbaki: Künstlerkollektiv Heupferd und Staubschnecke. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. 3. 2023) Ausstellung im Bourbaki: Künstlerkollektiv Heupferd und Staubschnecke. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. 3. 2023) Ausstellung im Bourbaki: Künstlerkollektiv Heupferd und Staubschnecke. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 13. 3. 2023)

Ein Gegensatz zu den spriessenden Figuren findet sich am anderen Ende des Löwengrabens. Die schlichten Striche des Schweizers Lorenz Rieser. Aus einem Schwung und mit dickem Pinsel malt er seine schwarzen Linien auf den weissen Hintergrund. Elegant tanzen, liegen und wechseln seine Möbelwesen. Ein Bett, das sich streckt und reckt. Sessel, so körperlich vielfältig wie der Mensch. Eine Couch, die selber auf die Couch muss. Sinnlich und still. Passend zum Retro-Feeling des Old Town Record Store. Versteckter, entspannter Humor in der Hertensteinstrasse 66. Erfahrungsgemäss wird der Ansturm ab dem Samstag, wenn das Fumetto offiziell beginnt, deutlich grösser sein. Jetzt hat man noch die Gelegenheit, die Stadt und ihre Comics wandernd und fast alleine zu erkunden. Vom Neubad bis zum Restaurant Rebstock. Oder – wer es lieber in die andere Richtung mag – vom Treibhaus bis zum 041 in der Bruchstrasse.

Fumetto: Vom Samstag, 18. März, bis Sonntag, 26. März, in ganz Luzern. Die Satelliten-Ausstellungen sind jetzt schon offen. Alle Infos: www.fumetto.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen