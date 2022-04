Comics Festival Bilanz zum Fumetto mit total 22'000 Besucherinnen und Besuchern – sowie dem überraschenden Auftauchen eines Weltstars Das Comics Festival Luzern, das nach zwei Jahren Pause sein Comeback feierte, ist am Wochenende abgeschlossen worden. Völlig überraschend ist am Samstag US-Comic-Starautor Robert Crumb aufgetaucht. Arno Renggli Jetzt kommentieren 10.04.2022, 23.00 Uhr

Fumetto 2022: Interaktion zwischen Publikum und Kunstschaffenden in der Kornschütte. Dominik Wunderli (02.04.2022)

Verteilt auf neun Festivaltage wurden insgesamt 22’000 Besucherinnen und Besucher verzeichnet, wie die Festivalleitung am Sonntag bekannt gegeben hat. Das Festivalteam zeigte sich sehr zufrieden mit der diesjährigen Fumetto-Ausgabe – auch wenn die Besucherzahlen der Zeit vor Corona noch nicht wieder erreicht werden konnten.

Kern des Festivals war die Kornschütte, die «aus allen Nähten platzte», wie weiter mitgeteilt wurde. Dort war ein grosse Vielfalt verschiedensten Comics, Kunstschaffenden und Verlage anzutreffen. Zum Überthema «Superpower» passte vor allem auch die «Zorro»-Ausstellung im EWL-Gebäude. Auf viel Interesse stiess die Präsenz der Artist in Residence Emilie Gleason im Schweizerhof. Man konnte ihr sogar beim Live-Zeichnen zuschauen, was mit anderen Künstlerinnen und Künstlern auch in weiteren Location möglich war. Für Interesse sorgte im Kunstmuseum auch die Ausstellung «Delights of an Undirected Mind» von Nathalie Djurberg & Hans Berg. Sie war eine der meistbesuchten unter den sieben Hauptausstellungen in dieser Festival-Ausgabe.

US-Zeichner Robert Crumb kam persönlich vorbei

Hoher Besuch kam überraschend zum Schluss des Festivals. Niemand geringeres als US-Zeichner Robert Crumb erschien persönlich am Festival.

Robert Crumb. Bild: PD

Der 78-Jährige zählt zu den bedeutendsten Autoren der Underground-Comic-Bewegung «Comix» aus den 1960er Jahren. Der heute in Frankreich lebende Künstler, Musiker und Illustrator ist seit langer Zeit befreundet mit Pete Poplaski, und so war es eine ganz besondere Freude, dass sich die beiden am Fumetto trafen.

Ebenso erfreulich seien die regen Besuche der Schulklassen. Wegen ihrer hohen Zahl musste das Fumetto kurzerhand noch mehr Führungspersonen organisieren. Mit BOLO Klub und dem Wettbewerb «Superpower» waren zwei der insgesamt sieben Hauptausstellungen mehrheitlich dem jungen Zielpublikum gewidmet. Auch die Vergrösserung des Fumettino sei in diesem Sinne eine Verbesserung gewesen.

Ergebnisse des Wettbewerbs zum Thema «Superpower» Kategorie 1: 1. Platz: Alexandra Treskman, CH 2. Platz: Micol Guandalini, I 3. Platz: Margot Preham, Belgien Kategorie 2: 1. Platz: Deborah Zanette, CH 2. Platz: Jonas Winkel, CH 3. Platz: Diego Segrelles, Austria Kategorie 3: 1. Platz: Linus Mühlebach, CH 2. Platz: Nikolai Ledochowski, Austria 3. Platz: Tenzin Donkartsang, CH Szenariopreis: Nima Perler Gisler, CH Insgesamt wurden rund 9000 Werke aus 26 verschiedenen Ländern eingereicht.

Die Workshops, Podien, Eröffnungen der Satelliten-Ausstellungen, der Satelliten-Spaziergang und die weiteren Programmpunkte seien allesamt gut besucht gewesen. Die meisten Inhalte waren in verschiedener Form auch online verfügbar, wie beispielsweise im «virtuellen» Fumetto, dem Comic Chat Café. Das virtuelle Fumetto existiert seit dem Vorjahr, als das Festival coronabedingt vor allem virtuell ausgetragen werden musste.

