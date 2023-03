Comics-Festival Luzern Nörgelnde Katzen, Bizepsfrauen und vieles mehr: Das sind die spannendsten Ausstellungen des Fumetto Das diesjährige Fumetto zeigt eine schier unglaubliche Vielfalt. Dies gilt für Inhalte wie für Zeichnungsstile. Und auch die Ausstellungsräume selber sind eine Entdeckung wert. Roman Kühne Jetzt kommentieren 19.03.2023, 14.55 Uhr

Wie es wohl ist, eine Riesin zu sein? Mit einem Klumpen von Körper? Wenn die Männer, denen sie begegnet, nur schon vom Anblick platt gedrückt werden. Oder wie fühlt man sich als Bodybuilderin? Der eigene Leib eingepackt in Muskelhügel. Ein Kraftpaket, das mehr Angst einflösst denn Sympathien weckt. Solche Fragen verfolgt Marie Pohl alias Marijpol. Die ukrainische Künstlerin thematisiert diese beiden ungleichen Figuren – ergänzt zum Trio durch eine Frau, die ihren Körper operativ in ein Reptil umwandelt! – im Buch «Hort».

Die Riesen von Marijpol im Elephanthouse. Bild: Pius Amrein (Luzern, 19. 3. 2023)

Schon vor dem Eintritt prangen erste Bilder übergross auf der Mauer des Elephanthouse in der Neustadtstrasse. Innen geht es weiter. In kraftvollen Zeichnungen, futuristisch, ganz in Violett gedruckt. Die Betten als übergrosse Hände, die Geburt der Riesin aus einem Spinnenkokon, die Wandlung der Schlaffen zum Bizepswunder, die Schlangenfrau in enger Beischlafpose – es sind Bilder, nicht von dieser Welt. Alltagsgeschichten verpackt in Fabelwesen. Unwirklich, Fremd und gerade deshalb faszinierend. Der kauzige Cubus des Elephanthouse, die kleine Hütte zwischen Bahngeleise und Wohnblöcken, trägt das Seine zur skurrilen Stimmung bei.

Comic in 3D

Überhaupt sind die speziellen Orte ein wichtiger Teil der aufregenden Atmosphäre, die das Comicfest Fumetto gestalten und lebendig machen. Eine ebenfalls attraktive Bühne ist zum Beispiel das Rote Haus auf dem EWL-Areal. Die Distanz des Raumes, die steigenden Fenster, das Giebeldach, der Holzboden und der etwas brüchige Reiz des alten Fabrikgebäudes sind alleine schon die Reise wert. Gleichzeitig findet man dort eine der besten Ausstellungen des diesjährigen Festivals. Die Finnin Terhi Adler zeichnet nicht nur. Sie baut ihre Geschichten auch dreidimensional nach. So lümmelt sich eine Katze durch das ganze Puppenhaus – der Kopf zuunterst, die Pfoten in den Zimmern, der Schwanz aus dem Fenster – und nörgelt über Zahnpastatuben und Psychopharmaka, die nichts nützen. Alles in 3D. Inklusive der Sprechblasen.

Comic geht auch dreidimensional: Meckernde Katze von Terhi Adler im Roten Haus. Bild: Pius Amrein

(Luzern, 19. 3. 2023)

Aus dem Licht in den Schatten

Auch der Eingangsbereich mit einer blauen Katze, die sich, menschengross, auf dem Sessel lümmelt, ist witzig, geistreich und attraktiv. Hier werden die Zeichnungen im wahrsten Sinne «lebendig». Der Spass im vorderen Teil kollidiert mit der Faust der hinteren Hälfte. Aus der Farbe ins Dunkle. Die ebenfalls aus Finnland stammende Künstlerin Hannele Richert zeichnet den Schmerz – und sein Aussitzen. Der Zoom ist ganz auf dem Gesicht der Frau. Stur, gequält hält sie die Augen geschlossen. «Komm, schau doch mal her. Zier dich nicht.» Wenige Bilder, die das Gefühl der Beklemmung in tiefe Schnitte fassen. Schwarz-weiss und gnadenlos.

Ein Poet …

Eine andere spezielle Plattform findet sich im Untergeschoss an der Moosstrasse. Der schöne Holzboden, der grosse Tisch mit den Comic-Büchern, die schmale Treppe nach oben: Sie bilden den Rahmen für den italienischen Artisten Manuele Fior und seine intime Welt. Er entwirft Bilder aus Wasserfarbe, leicht verwischt, viel Raum für eigene Gedanken lassend. Ein meisterhaftes Schäkern aus Schattierungen und Licht. Feingliedrig und träumerisch. Schade, dass die Ausstellung von aussen fast nicht zu erkennen ist. Die Sichtbarkeit der verstreuten Kunstorte lässt generell zu wünschen übrig. Hier wäre mit einem grösseren und klareren Signet wohl einiges zu erreichen.

… und eine Rebellin

Aus der Graphic Novel von Paola Gaviria Silguero alias Powerpaola, diesjährige Artistin in Residence am Fumetto. Zu sehen im Hotel Schweizerhof. Bild: Pius Amrein (Luzern, 19. 3. 2023)

Die Artistin in Residence ist dieses Jahr die Südamerikanerin Paola Gaviria Silguero alias Powerpaola. Sie gilt auf ihrem Kontinent als die Pionierin der Graphic Novel. Ihr romanhaftes Hauptwerk «Virus tropical» erzählt ihre Geschichte von der Geburt bis hin zur Volljährigkeit. Aufrichtig und filterlos. Diese Direktheit, das darin enthaltene Skizzenhafte findet sich auch in ihrer Ausstellung im Foyer des Hotels Schweizerhof. Oft politisch eingefärbt zeichnet sie ihre Beobachtungen und Aussagen. Dies auch live, jeden Tag zu anderen Zeiten, die man auf der Homepage des Festivals findet.

Reges Publikumsinteresse am Fumetto am Startwochenende, wie hier in der Kornschütte. Bild: Pius Amrein (Luzern, 19. 3. 2023)

Vielfalt kompakt

Wer die Zeit nicht hat, stundenlang durch die Stadt und ihre über 40 Ausstellungsräume zu schlendern, findet eine geballte Kurzfassung des Fumetto in der Kornschütte. Wie jedes Jahr bieten hier zahlreiche Artisten und Artistinnen ihre Skizzen, Zeichnungen und Bücher an. Und das Beste: Wenn man etwas Glück hat, ist die Künstlerin sogar vor Ort anzutreffen! Fazit: Das Fumetto ist auch dieses Jahr eine Bereicherung für die Stadt Luzern. Und: Wir empfehlen klar die längere Variante. Ein ausführlicher Rundgang, wo sich neben den zahlreichen Künstlern auch gleich noch die Stadt und ihre, teils versteckten, Räume entdecken lassen.

In der Kornschütte sind Werke ganz verschiedener Künstlerinnen und Künstler zu sehen. Hier etwa verleihen bemalte Duschvorhänge von Conradin Wahl aus Deutschland der Comic-Kunst eine ganz besondere Lebendigkeit. Bild: Pius Amrein (Luzern, 19. 3. 2023

Fumetto: Noch bis und mit Sonntag, 26. März, überall in Luzern. Weitere Infos: www.fumetto.ch

Wettbewerbsgewinner «Was ist für dich Zuhause? Was liebst du am Wohnen? Und auf welche Erfahrungen würdest du lieber verzichten?» So wurde der diesjährige Wettbewerb, in Kooperation mit dem Mieterinnen- und Mieterverband Luzern NW OW UR, ausgeschrieben. Eingegangen sind über 700 Comics. Eine Jury hat nun in verschiedenen Jugend-Altersklassen die jeweils drei ersten Plätze vergeben. Der diesjährige Szenariopreis geht an Aurelio Todisco (30), der letztes Jahr bereits den Publikumspreis erhalten hatte. Todisco ist Architekt und hat zusätzlich Design an der Hochschule Luzern studiert. Seit 2018 illustriert er für Zeitschriften, Sammelbänder, Bücher und Bühnenbilder. Seit 2021 wirkt er als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Competence Centre Design und Management an der Hochschule Luzern. Die ausgezeichneten Arbeiten sind in der HI-Gallery, Luzern, im Original präsentiert, die Nominationen als Prints in Albumform und die gesamten Eingaben digital auf Tablets einsehbar. «Zuhause» (INT) – Wettbewerb & Samira Belorf (CH), HI-Gallery, Neustadtstrasse 3. Täglich, 10.00–20.00 Uhr. Infos: www.fumetto.ch; www.mieterverband.ch/luzern.

