Wegen Corona: Blue Balls ist abgesagt

Corona «Logistikschlacht»: Zu viele Planungsunsicherheiten zwingen das Blue Balls zur Absage Das Blue Balls Festival wird dieses Jahr nicht stattfinden. Die Vorschriften des Bundes zur Bekämpfung des Coronavirus lassen die Veranstalter mit zu vielen Unsicherheiten zurück. Auch finanziell steht viel auf dem Spiel. Pascal Studer 21.06.2021, 18.12 Uhr

Ein Bild aus alten Tagen: Das letzte Blue Balls vor Corona. Bild: Alexandra Wey/Keystone

(Luzern, 19. Juli 2019)

Die epidemiologische Lage hat sich zuletzt deutlich verbessert. Doch für die Veranstaltungsbranche bleiben die kommenden Wochen ein Drahtseilakt, denn die Planungsunsicherheiten bleiben weiter bestehen. So auch für das Blue Balls Festival. Dieses zieht nun die entsprechenden Schlüsse. Festival-Direktor Urs Leierer sagt:

«Das Blue Balls wird dieses Jahr nicht stattfinden.»

Dieser Entscheid kommt nicht ganz überraschend. Während Leierer im vergangenen Dezember noch optimistisch auf die diesjährige Ausgabe des Blue Balls Festival geblickt hatte – geplant waren unter anderem neun Konzerte im KKL –, verdichteten sich zuletzt die Anzeichen, dass das Musikfestival nicht durchführbar sei. So haben sich die Organisatoren etwa vor drei Monaten entschieden, den Vorverkauf nicht zu starten.

«Die Rahmenbedingungen aus der Politik sind derzeit zu unklar», begründet Leierer die Absage. Der Bundesrat hat vorgesehen, per 1. Juli Grossveranstaltungen unter Auflagen wieder zu ermöglichen. Dieser Öffnungsschritt sei für Laien zwar nachvollziehbar, für Veranstalter blieben aber nach wie vor entscheidende Fragen offen, sagt Leierer. «Wir wissen nicht, wie wir die logistischen Herausforderungen des Blue Balls unter den Auflagen bewältigen sollen.» Der Festivaldirektor spricht von einer «Logistikschlacht».

Überbordende Kosten drohten

Zudem sei unklar, wie die Veranstalter mit den Covid-Zertifikaten umzugehen hätten. «Wie prüfen wir das? Und dürfen wir nur Personen reinlassen, die ein entsprechendes Zertifikat vorweisen? Falls dem so wäre, würden wir 40 Prozent unserer Kundschaft verlieren», erklärt Leierer. Auch hätten seit April einige Künstler abgesagt.

Trotz der Unsicherheiten hat der Verein Luzerner Blues Session – der Veranstalter des Blue Balls Festival – in den vergangenen Wochen versucht, ein Alternativprogramm auf die Beine zu stellen. «Wir haben diverse Möglichkeiten geprüft, etwa ob vielleicht Konzerte in einem kleinen Rahmen möglich seien», erklärt Leierer. Doch dies hätte noch höhere Kosten verursacht. «Wir hätten neben den Ausfallkosten, die wir so oder so haben, rund 100'000 Franken einschiessen müssen. Dass wir dieses Geld wieder reinholen würden, ist äussert unwahrscheinlich.» Sprich: Während die Gesellschaft langsam aufatmet, ächzt die Kulturbranche nach wie vor unter der Pandemie.

Diese Tatsache ist auch in der Politik präsent. So hat der Bundesrat zusammen mit den nächsten Öffnungsschritten kommuniziert, dass für Anlässe von «überkantonaler Bedeutung» ein Schutzschirm eingeführt wird. So können Veranstalter, welche Grossanlässe zwischen dem 1. Juni 2021 und dem 30. April 2022 durchführen, Entschädigungen beantragen. Diese sind jedoch an Bedingungen geknüpft, zudem trägt der Veranstalter eine Franchise von 5000 Franken und einen Selbstbehalt von 10 Prozent.

Urs Leierer ist überzeugt: Nächstes Jahr findet das Blue Balls statt. Bild: Pius Amrein (Zürich, 17. Dezember 2020)

Vorverkauf für Blue Balls 2022 startet bald

Ob das Blue Balls unter den Schutzschirm fällt, weiss Leierer bis heute nicht. «Diese Prozesse sind extrem kompliziert, aber wir stehen im engen und guten Austausch mit dem Kulturverantwortlichen des Kantons Luzern, der eine Ausfallentschädigung zugesichert hat.» Ob das nun wie 2020 sein wird oder neu unter dem Schutzschirm läuft, werde sich in den kommenden Wochen klären. «Wir schätzen den Support von Stadt und Kanton Luzern sehr.»

Trotz aller Widrigkeiten blickt Leierer optimistisch in die Zukunft. Denn neben der Absage vermeldete der Verein auch, dass am 23. Juli der Vorverkauf für das Festival im kommenden Jahr startet. Leierer und sein Team arbeiten schon seit Wochen mit einzelnen Vorbereitungen. Denn für ihn ist klar: «Ab 1. Oktober stellen wir wieder Personal an. Wir brauchen mindestens 10 Monate Vorlauf. Wir sind aber überzeugt, dass das Blue Balls nächstes Jahr stattfinden wird.»