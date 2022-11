40 Jahre Sedel Luzern Crazy Zeiten mit den Luzerner Ur-Punks Das 1980er-Album der Luzerner Punkband Crazy, die sich vor gut 40 Jahren aufgelöst hat, ist in prächtiger Aufmachung ­ neu erschienen. Die Plattentaufe mit vier Bands wird im Sedel gefeiert – im Rahmen von dessen 40-Jahr-Jubiläum. Pirmin Bossart Jetzt kommentieren 09.11.2022, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Luzerner Punkband Crazy beim Bauernhof neben dem Sedel (von links): Ralph Schnidrig, Christoph Buri, Markus Tremp, René Kaufmann und Urs Knüsel. Bild: PD (Luzern, 1981)

Der zerfurchte Punk schaut grimmig vom Plattencover und zeigt mit dem Finger auf uns. Gestalter Martin Gössi kommentiert sein silbern glänzendes Werk:

«Du, zieh los, mach etwas – denk mal eigen!»

Auch die «Kinder von heute» – so der Titel des Crazy-Albums – werden dereinst die Alten von Morgen sein. Ob jünger oder älter: «Der Crazy-Geist ist noch immer da», sagt Gössi, als Sänger der Band Möped Lads seinerseits ein Luzerner Punk-Urgestein. «Er spiegelt sich in den Augen.» Dieser Spirit, der da heisst: Mach dein Ding, egal was andere sagen und denken!

Martin Gössi gestaltete das Plattencover. Quelle: PD

Crazy entstand 1978 in Luzern und war die erste Punkband der Schweiz, die 1980 nicht einfach eine Single, sondern ein ganzes Album veröffentlichte. Ihr Ur-Punk war melodiöser Lärm und Emotion, direkt und ungestüm. Crazy war auch die erste Punkband, die sich eine eigene Soundanlage anschaffte. «Jedes Bandmitglied sparte sich von seinem Lehrlingslohn das nötige Geld», sagt Werni Heller. «Wir wollten unabhängig sein und unkompliziert auftreten, wo immer es möglich war.»

Werni Heller, zuständig für die Sound-Technik, sass am Mischpult und tourte mit Crazy durch die ganze Schweiz und auch in Deutschland. Unvergesslich das Konzert im Januar 1982 im Stadtkeller Luzern, als Gläser durch die Luft flogen und zwei Aussenscheiben in die Brüche gingen. Deshalb durften keine Sedel-Bands mehr auftreten, so unter anderen Vera Kaa, die eine Woche später auf der Stadtkeller-Bühne stehen sollte.

Crazy im Stadtkeller. Bild: PD

«Punk brachte frischen Wind ­ in die Musikszene»

Als 20-Jähriger hatte Werni Heller die Lehre als Elektroplaner abgebrochen, weil er sich für Punk entschied. Als umsichtiger Macher im Hintergrund hat er die Luzerner Punk- und Sedel-Szene stark mitgeprägt. Er gehörte zu den Initiatoren, die 1981 mit Crazy die Demo für Proberäume auf dem Kornmarkt organisierte. Sie ging als Geburtsstunde des Sedels in die Geschichte ein. Heller wurde der erste Abwart im Sedel. 2006 kuratierte er im Rahmen von «Geniale Dilettanten» eine Ausstellung über die Luzerner Punk­szene im Museum Bellpark in Kriens. Dort trommelte er Crazy – die Band löste sich Anfang 1982 auf– für ein einmaliges Reunion-Konzert zusammen, zu dem 400 Leute erschienen. Auch beim 30-jährigen Sedel-Jubiläum war Werni Heller die treibende Kraft. Beim 40-Jahr-Jubiläum (2021/22) half er aktiv mit.

Crazy auf der Rathausplatz-Bühne.

Zwei Impressionen vom Rathausplatz 1981: Werni Heller sitzt auf der Laterne (oben). Bilder: Emanuel Ammon/PD

Das erste und einzige Crazy-Album wurde von Urs Knüsel (Gesang), René «Mongi» Kaufmann (Gitarre), Markus Tremp (Bass) und Christoph «Hannibal» Buri (Schlagzeug) eingespielt. Hauptfinanziert und produziert wurde es von Bruno Waser (Band Mittageisen 1981–86, Indie-Label Mital-U seit 1996). 1982 erschien eine EP und 1992 eine CD. Tony Lauber vertrieb die Scheibe in seinem «Schallplattenmarkt» (1975–1998). Der Laden wurde zu einem Hotspot der Luzerner Punkszene, obwohl Tony eher ein Hippie war. Lauber schreibt im Booklet, das der neu erschienenen Vinylscheibe beigelegt ist:

«Punk brachte frischen Wind in die langweilig vor sich hin serbelnde Musikszene.»

Lauber faszinierten die Kraft, der Enthusiasmus des Punk. «Und die Perspektive, dass sich alle in einer Band versuchen konnten, egal ob er oder sie nun ein Instrument beherrschte oder nicht.»

Crazy-Mitglieder ­ versöhnten sich

Ende Januar 1982 gaben Crazy ihr letztes Konzert in der Roten Fabrik in Zürich. Eine miserable Disziplin und unterschiedliche Ansichten verunmöglichten eine weitere Zusammenarbeit. Auch später gab es Unstimmigkeiten, weil sich einige Crazy-Mitglieder daran störten, dass Bruno Waser die Rechte für ihre Aufnahmen besass. Als sich dann vor zwei Jahren ein Amerikaner via Autor und Szenenkenner Lurker Grand (www.klangundkleid.ch) meldete, der die Platte neu herausgeben wollte, initiierte Werni Heller ein Treffen, um die Rechte zu klären und die Protagonisten an einen Tisch zu bringen.

Und siehe da: Waser erklärte sich bereit, die Rechte abzutreten, und es kam zu einer Versöhnung unter den Mitgliedern. So wurde es möglich, das Album selber neu herauszugeben und mit der Plattentaufe im Sedel das Kapitel Crazy endgültig zu einem stimmigen Ende zu bringen. Weil Lead-Gitarrist Ralph Schnidrig 2007 gestorben ist – er war 1981 zur Band gestossen –, verzichten Crazy an der Plattentaufe auf eine erneute Reunion. Stattdessen werden die Sedel-Bands Möped Lads, Sin Logica, Ziper und Chamber Nihilists die Crazy-Platte feiern und neben eigenem Material je zwei ­Crazy-Songs covern.

Platte und ­ Plattentaufe CRAZY – «Kinder von Heute», Vinyl, 2022: Das neu aufgelegte Crazy-Album erscheint in einer nummerierten Auflage von 500 Stück. Es wird ergänzt mit drei bisher unveröffentlichten Live-Stücken und einem toll illustrierten Booklet, das die Stationen von Crazy von den Anfängen 1979 bis heute dokumentiert. Die Platte ist in den Luzerner Plattenläden erhältlich oder via www.klangundkleid.ch. Weitere Informationen: crazy.lupunk@gmail.com. CRAZY – Plattentaufe: Samstag, 12. November, 20.00 mit Chamber Nihilists, Ziper, Sin Logica und Möped Lads; Vorverkauf: www.seetickets.com.

Und, was machen ­ die «Crazys» heute?

Werni Heller, prägende Figur der Luzerner ­ Punk- und Sedel-Szene. PD

Werni Heller blickt auf die Crazy-Jahre zurück:

«Es waren wilde Zeiten, es passierte auch viel Seich und Sachen, die ich nicht hätte erleben müssen. Aber ich stehe dazu, diese Jahre haben mich geprägt.»

Nach seiner Zeit als erster Sedel-Abwart wurde Heller Vater von drei heute erwachsenen Kindern. Nach einer kurzen Tätigkeit im Gartenbau ging er zurück in die Elektro-Firma, wo er die Lehre abgebrochen hatte. Dort baute er das firmeninterne CAD-System (computer-aided design) auf und ist der Firma seit 42 Jahren treu geblieben.

Und die anderen «Crazys»? Hannibal Burri träumt weiterhin vom Durchbruch als Musiker. René Kaufmann arbeitet in einer Kerzenfabrik in Horw und ist Gitarrist bei den Möped Lads. Urs Knüsel ist Chefkoch und Mitglied der Geschäftsleitung eines Alterszentrums in Alpnach. Und Markus Tremp leitet die Stiftung Brändi in Sursee und ist daneben Gemeindepräsident von Zell. Ist das nicht – crazy?!

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen