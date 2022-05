KKL Das Kammerorchester Basel war der vierter Star Das Kammerorchester Basel bestätigte sich im Konzertsaal des KKL als eine erste Adresse in Sachen Beethoven – auch mit einem Allstar-Trio im Tripelkonzert. Gerda Neunhoeffer 09.05.2022, 17.30 Uhr

War im Trio mit der Geigerin Isabelle Faust und dem Pianisten Kristian Bezuidenhout Solistin in Beethovens Tripelkonzert. Julia Wesely

In einem Aufnahmevergleich des Bayerischen Rundfunks ging Beethovens Neunte mit dem Basler Kammerorchester unter Giovanni Antonini als Sieger hervor: Diese Aufnahme komme «Beethovens Geist am nächsten». Das kann man auch am im Beethoven-Konzert des Lucerne Chamber Circle am Sonntag im KKL hören. Mit unbändigem Feuer, durchsichtiger Klangfarbenvielfalt und Frische musiziert das Orchester. Und verschmilzt mit den drei hochkarätigen Solisten in Beethovens Tripelkonzert.