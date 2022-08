Lucerne Festival Début-Konzert begeistert mit sanften Wellen und rabiaten Tönen Am ersten von sieben Début-Konzerten am Lucerne Festival traten der der Schweizer Cellist Zoltan Despond mit seinem Duopartner, dem bulgarischen Pianisten Vesselin Stanev auf. Gerda Neunhoeffer Jetzt kommentieren 18.08.2022, 19.11 Uhr

Cellist Zoltan Despond. Bild: Peter Fischli/LF

Auch die sieben Début-Konzerte am Lucerne Festival stehen unter dem Thema «Diversity» – mit People of Colour als Interpreten und Programmen, die Standardrepertoire mit Werken vor allem von Black composer mischen. Die Ausnahme machte im ersten Konzert am Donnerstag der Schweizer Cellist Zoltan Despond mit seinem Duopartner, dem bulgarischen Pianisten Vesselin Stanev. Aber die Musiker machten in der sehr gut besuchten Lukaskirche Diversity in jedem Takt musikalisch hörbar.

Da wurde Beethovens Cellosonate op. 102 Nr. 2 zu einem fantastischen Tongemälde voller Gegensätze, wobei der Konzertflügel bisweilen etwas gar laut im Vordergrund war. Despond lotete die Tiefe seines Instruments ebenso farbenreich aus wie zartes Pianissimo oder schroff vitale Akzente. Schumanns Fantasiestücke erklangen fein gesanglich, in sanften Klangwellen stimmten sich Cello und Klavier hier wunderbar aufeinander ab.

Schwarze Sonate und raumfüllende Kraft

Krasse Gegensätze wurden in Paul Hindemiths «Sonate für Cello allein» zum Gradmesser der Spielkunst des Schweizers. Virtuos, filigran, vehement interpretierte er diese «schwarze» Sonate, in der sich finstere, rabiate und rauchige Töne mit unwirklich gesanglichen Themen abwechseln. In der Cellosonate von Sergej Prokofjiew vereinigten sich Despond und Stanev zu orchestralen Bildern. Frappierend berührte auch hier die vielfältige Tongebung des Cellisten, die von fahler Durchsichtigkeit bis zu temperamentvoll raumfüllender Kraft reicht.

Die «Trois Pièces» für Cello und Klavier von Nadia Boulanger (1895-1963) verbanden schwebend impressionistische Klänge mit zauberischen Melodien und spanischen Rhythmen und setzten auch im Programm einen «Diversity»-Akzent.

Hinweis: Die Début-Reihe wird mit People of Colour fortgesetzt ab Dienstag, 23. August (Geige: Randall Goosby), und Donnerstag, 25. August (Klavier: Mishka Rush­die), jeweils 12.15 in der Lukas­kirche. www.lucernefestival.ch

