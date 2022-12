«Deine Weihnachtsstars» Die Luzerner Rapper Mimiks und LCone im ausverkauften Südpol: Sogar der Samichlaus war da Der Weihnachtsgig der Luzerner Rapper Mimiks und LCone im Südpol war innert weniger Tage ausverkauft. Ein Blick hinter die Kulissen und in einen abwechslungsreichen Showabend. Linda Leuenberger Jetzt kommentieren 18.12.2022, 14.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

LCone (rechts) und Mimiks bieten eine grosse Show im Luzerner Südpol. Bild: Patrick Hürlimann (17. Dezember 2022)

Es ist immer so: Zu Beginn des Abends stehen zwei Leute auf der Bühne, am Ende sind es 15. Egal, wo Mimiks oder LCone auftreten, es sind garantiert alle anderen der Luzerner Rapgruppe 041 mit dabei.

Einer mischt Drinks auf der Bühne und füllt Shotgläser, ein anderer nimmt auf dem Sofapolster balancierend Videos auf, zig Freunde und ein paar Fans tanzen und springen am Bühnenrand, es wird dunkel und dann schlagartig hell, die beiden DJs drehen nochmals auf und die Techniker lassen rote Papierschnipsel regnen.

Zwei rappen, und alle 041er schreien mit. Erst recht am Samstagabend an der «Mimiks & LCone Weihnachtsshow» im Südpol, die ein bisschen alles war: Konzert, Gameshow und Geburtstagsfeier in einem. Sogar der Samichlaus war da.

Blick von der Bühne ins Publikum: «Gönd alli abe ond uf drü springed mer!» Video: Linda Leuenberger

Konzertbeginn eine halbe Stunde später

Die Tickets für das Konzert waren innert weniger Tage ausverkauft, obwohl die 041-Fans gar nicht wissen konnten, was sie im Südpol erwartet. Eine «exklusive Weihnachtsshow» war ihnen im Eventbeschrieb versprochen worden und dass sie Zeugen werden eines «einmaligen Ereignisses». Das und die Aussicht darauf, bei der offiziell ersten gemeinsamen Show der beiden Luzerner Rapper Mimiks und LCone dabei zu sein, liess 700 Leute durch den Schnee in den Südpol stapfen.

«Ich war gar nicht so sicher, ob überhaupt jemand kommt, es ist ja so kalt draussen», sagt einer im Backstage. Durch die Tür ist gedämpft Stimmengewirr zu hören aus der Konzerthalle, die sich langsam füllt. Weit gefehlt: Der Konzertbeginn musste eine halbe Stunde nach hinten verschoben werden, weil die Schlange draussen so lang war.

Hinter der Bühne sind die beiden Stars des Abends eine Weile nirgends zu finden, sie ziehen sich zurück, um sich auf den Auftritt vorzubereiten. Tauchen sie doch mal auf, tigern sie in den Gängen umher, mit Kopfhörern in den Ohren, und rappen ihre Texte vor sich hin. Oder aber sie setzen sich etwas rastlos zu ihren Freunden in die Garderobe, trinken einen Schluck und lachen zu laut.

«Gerade vor den eigenen Shows ist man immer sehr nervös», sagt einer, der es wissen muss. Davey6000, ebenfalls Rapper und langjähriger Freund von Mimiks und LCone, wird für ein paar Songs gemeinsam mit den beiden auf der Bühne stehen. Das mache ihm weniger Bammel, als wenn es sein eigenes Konzert wäre.

Action auf der Südpolbühne: die beiden Luzerner Rapper LCone (hinten) und Mimiks. Patrick Hürlimann (17. Dezember 2022)

Quiz, Samichlaus und Mario Kart

Ganz anders muss es sich anfühlen, wenn das eigene Gesicht in Form eines grossen gelben Weihnachtssterns auf die Leinwand projiziert wird und man nicht nur Musik machen muss, sondern auch für Unterhaltung sorgen. Denn das war gefragt: Zwischen den Songs schalteten Mimiks und LCone zum Beispiel ein Quiz auf, bei dem die Leute im Publikum auf ihren Handys Fragen beantworteten, wie etwa von welcher Droge LCone am meisten abhängig ist (Aromat) oder welcher Fernsehstar an einem von Mimiks’ Konzerten letztes Jahr aufgetreten ist (Murmi).

Die Hände gehen rauf – im Hintergrund die Weihnachtssterne. Video: Michèle Rüedi

Ein andermal kam der Samichlaus, der die beiden Rapper lobte, etwa für ihre musikalischen Erfolge: «Saurus», der Song von LCone über den kleinen Dino, der in der Schule gemobbt wird, ist Platin gegangen. Mimiks hat Gold erhalten für seinen achtminütigen Song «Für immer niemer», in dem er die Geschehnisse der vergangenen Jahre verarbeitet.

Der Samichlaus hatte aber auch was zu meckern: Mimiks tadelte er dafür, dass jemand aus seinem Team 30 Minuten vor seinem Auftritt am Open Air Frauenfeld in einen Laden rennen musste, um ein vergessenes Kabel zu besorgen. Und LCone solle sich endlich eine Agenda kaufen, meinte der Samichlaus, wegen all seiner Terminkollisionen.

Zwischen Angeberrap und tiefgründigen Texten

Eine Runde Mario Kart konnte Mimiks knapp für sich entscheiden, hinter der Bühne wurde schon gemunkelt, dass er da stark sei. Vielleicht hat man ihn aber auch gewinnen lassen, es war immerhin sein 31. Geburtstag.

Glaubt man den Fans, die sich nach Konzertende hibbelig und ausgelaugt zugleich auf den Heimweg machten («Es esch sooo geil gse!»), war die Show ein Erfolg. So, wie man das erwartet von einem Duo, das seit Jahren die Balance zwischen arrogantem Angeberrap und lustigen Nonsense-Songs, tiefgründigen Texten und grobem Sarkasmus perfekt beherrscht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen