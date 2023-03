Zentralschweizer Kinostarts Mike «Der Bestatter» Müller kommt zur Vorpremiere, Einblick in New York und Keanu Reeves als Actionheld John Wick Die neue Kinowoche vom Donnerstag, 23. bis Mittwoch, 29. März in den Zentralschweizer Lichtspielhäusern. Regina Grüter Jetzt kommentieren 23.03.2023, 05.00 Uhr

Deutschschweizer Start. Den Artikel dazu lesen Sie am Donnerstag, 23. März im Print und online.

Stattkino, Luzern: Fr, 24.3., 19.00 Premiere und Gespräch mit der Regisseurin Laura Kaehr; ab 23.3. im Kino Engelberg; Gotthard, Zug: Mo, 27.3., 20.00 (Fliz-Filmclub).

Drama von Lukas Dhont (B/NL/F 2022).

Cinema Leuzinger, Altdorf: Mi, 29.3., 20.15.

Bourbaki, Luzern: Sa, 25.3., 20.20 (in Anwesenheit von Mike Müller); Cinepol, Sins: So, 26.3., 17.45 (in Anwesenheit von Mike Müller); regulär ab 6.4.

Capitol, Luzern: Fr, 24.3./Sa, 25.3., Mi, 29.3., 20.15, So, 26.3., 17.00; Lux, Baar: Sa, 25.3./So, 26.3., 17.00; Pathé, Ebikon: Fr, 24.3., 20.30, Sa, 25.3., 17.10, So, 26.3./Mi, 29.3., 20.45; Maxx, Emmenbrücke: Fr, 24.3./Sa, 25.3., Mi, 29.3., 20.00, So, 26.3., 17.00; Cinema 8, Schöftland: Fr, 24.3., 19.45, Sa, 25.3./So, 26.3., 19.30, Mi, 29.3., 20.10; Kino Schwyz: Mi, 29.3., 20.15; Seehof, Zug: Fr, 24.3.–So, 26.3., 20.30.

Bourbaki, Luzern: Fr, 24.3., 19.00.

Bourbaki, Luzern: Mi, 29.3., 12.15 (Lunch-Kino).

Mit anschliessendem Gespräch. Lesen Sie hier den Artikel zum Film «Das Kinderheim Titlisblick Luzern: ‹Es ist eine unglaublich wichtige Station in meinem Leben›».

Stattkino, Luzern: Sa, 25.3., 15.00 (ausverkauft), Sa, 1. April, 14.00.

Serbisches Drama von Luka Mihailovic.

Bourbaki, Luzern: So, 26.3., 11.00.

Deutschschweizer Start. Lesen Sie hier den Artikel «Keanu Reeves sucht auch im vierten Teil von ‹John Wick› die Erlösung im Kugelhagel».

Ab 23.3. im Capitol + Verkehrshaus Filmtheater, Luzern; Cinema Leuzinger, Altdorf; Lux, Baar; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg, Kino Muotathal (Sa, 25.3./Fr, 31.3./So, 2.4., 20.00); Cinema8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans; Seehof, Zug.

Deutschschweizer Start.

Ab 23.3. im Bourbaki, Luzern.

Bourbaki, Luzern: Sa, 25.3., 13.30 (Hello Family); Cinema Leuzinger, Altdorf: So, 26.3., 14.00 (Hello Family); Cinema8, Schöftland: Sa, 25.3./So, 26.3., 13.45; Seehof, Zug: Sa, 25.3./So, 26.3., 14.30.

Lux, Baar: Mi, 29.3., 20.15 (ZKK-Special); Cinéboxx, Einsiedeln: Mi, 29.3., 20.15; Cinema8, Schöftland: Mi, 29.3., 20.15; Cinepol, Sins: Mi, 29.3., 20.15; Afm Cinema, Stans: Mi, 29.3., 20.15.

Deutschschweizer Start. Mehr dazu voraussichtlich in den kommenden Tagen.

Ab 23.3. im Bourbaki, Luzern; Cinema Leuzinger, Altdorf (ab 22.4.); Cinema 8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; Afm Cinema, Stans; Seehof, Zug.

Die Figur des etwas unangepassten orthodoxen chassidischen Juden Menashe zieht sofort alle Sympathien auf sich. Er ist kein Aufsässiger, ist aber nicht gewillt, seine Individualität und seine Rechte als Vater den strengen Regeln des Zusammenlebens zu opfern. Gedreht wurde an Originalschauplätzen, in Borough Park im New Yorker Stadtteil Brooklyn, mit Laiendarstellern und in jiddischer Sprache. Hier lesen Sie die vollständige Besprechung.

Stattkino, Luzern: Di, 28.3., 14.00.

Seehof, Zug: So, 26.3., 11.45.

Bourbaki, Luzern: Mi, 29.3., 20.40.

Deutschschweizer Start.

Ab 23.3. im Bourbaki, Luzern.

Deutschschweizer Start. Hier lesen Sie unsere Kritik der «grossartigen Komödie über Speed Dating in Sarajevo» mit Aussagen der Regisseurin.

Ab 23.3. im Bourbaki, Luzern.

Anime von Masato Jinbo (J 2022).

Bourbaki, Luzern: Di, 28.3., 20.20 (Anime Matsuri).

Deutschschweizer Start (Richard the Stork and the Mystery of the Great Jewel).

Ab 23.3. im Capitol, Luzern; Cinema Leuzinger, Altdorf; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Cinema8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans; Seehof, Zug.

