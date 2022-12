Der gestiefelte Kater gräbt seine Stiefel aus: Diese Filme laufen über die Feiertage neu in unseren Kinos an

Diese Filme starten am 22. Dezember in den Kinos

Eine schwer kranke Frau (Virginie Efira) versucht ihr Kind zu finden, das sie weggeben musste – zusammen mit einem IT-Spezialisten mit Burn-out und einem blinden Archivar. Die schwarze Komödie war ein riesiger Erfolg in Frankreich.

Ab 22.12. im Bourbaki, Luzern.

Abby freundet sich beim Tauchen mit einem Zackenbarsch an. Als sie merkt, dass der Fisch und sein Lebensraum bedroht sind, wird sie aktiv. Ein Film über Familie, Freundschaft und die Verpflichtung, die Schönheit unserer Welt zu erhalten.

Ab 22.12. im Capitol, Luzern; Cinema Leuzinger, Altdorf; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Cinema8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins.

Ab 22.12. im Bourbaki, Luzern; Kino Engelberg; Gotthard, Zug.

Hier lesen Sie den Artikel vom 21. Dezember zum neuen Kinodokumentarfilm über den Meister der Filmmusik und zur ihm gewidmeten Filmreihe im Stattkino.

Ab 22.12. im Stattkino, Luzern; Cinema8, Schöftland.

Ein Esel wirft einen neugierigen Blick auf die Welt der Menschen und trifft auf Liebe und Gewalt, Angst, Begeisterung und Gleichgültigkeit. Von Jerzy Skolimowski, mit Isabelle Huppert.

Ab 22.12. im Bourbaki, Luzern.

Italienische Hochzeitskomödie.

Ab 22.12. im Pathé, Ebikon; Maxx, Emmenbrücke; Cinema8, Schöftland.

Bourbaki, Luzern: Mi, 28.12., 12.15 (Lunch-Kino).

Ein starrsinniger Polizist (Florian David Fitz) muss damit klarkommen, dass sich sein kleiner «Sohn» als Mädchen fühlt. Die Geschichte ist durchaus launig-unterhaltsam und alltäglich angelegt, die Botschaft häufig eindimensional und überdeutlich. (dpa)

Ab 22.12. im Capitol, Luzern; Pathé, Ebikon; Maxx, Emmenbrücke.

Puss In Boots: The Last Wish (Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch)