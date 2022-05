Kunst Der Mensch und seine Alter Egos Der Luzerner Künstler Paul Louis Meier zeigt sein Werk in der akku Kunstplattform in Emmenbrücke. Ein aussergewöhnliches Vergnügen. Susanne Holz Jetzt kommentieren 06.05.2022, 05.00 Uhr

Ihr und ich. Der Luzerner Künstler Paul Louis Meier inmitten der von ihm geschaffenen Skulpturen in der akku Kunstplattform. Bild: Nadia Schärli (Emmenbrücke, 4. Mai 2022)

Man ist fasziniert, betritt man den grossen Ausstellungsraum der akku Kunstplattform in Emmenbrücke. Hier wird am 6. Mai 2022 um 19 Uhr die Ausstellung «Schnittstelle – Figur» eröffnet, die das Werk des Luzerner Künstlers Paul Louis Meier zeigt: Skulpturen aus Bronze und Gips, hell und dunkel, lebensgross die einen, zierlich und klein die anderen.

Die Zeichnungen des Künstlers sind eigenständige Werke. Bild: Nadia Schärli (Emmenbrücke, 4. Mai 2022)

Im Hauptraum möchte man sich unweigerlich in diesen lichten Wald aus geheimnisvollen Figuren begeben, diese Figuren durchwandern, sie von jeder Seite betrachten, ihre Schönheit und Eigenwilligkeit entdecken und in ihnen lesen. Was wollt ihr mir sagen? Wer seid ihr? Was macht jede einzelne von euch aus? Kurator Roland Heini ist es definitiv gelungen, mit dieser installativen Anordnung scheinbar zahlloser Bronze- und Gipsfiguren die Einzigartigkeit des Skulpturalen einzufangen.

Der Schatten der Figur auf der goldenen Gipswand

Natürlich beeindrucken aber auch die Zeichnungen des Künstlers, der sein Studium an der Akademie der bildenden Künste in Wien absolvierte und bis 2015 als Dozent für Dreidimensionales Gestalten an der Hochschule Luzern – Design & Kunst tätig war. Zeichnen sei für ihn nicht nur Vorarbeit, erklärt Paul Louis Meier. «Zeichnen ist ein offenes System, das einen tiefer in die Arbeit blicken lässt.» Eine Zeichnung sei schlussendlich ein eigenständiges Werk. Mit Kohle und Pigment bringt der Künstler seine Figuren zu Papier, deutet oft auch nur an, lässt den Körpern Leerstellen, die der Betrachter mit seiner Fantasie füllen kann.

Bronze oder Gips, gross oder weniger gross - lesen möchte man diese Figuren stets. Bild: Nadia Schärli (Emmenbrücke, 4. Mai 2022)

Als drittes Element dieser aussergewöhnlichen Ausstellung ziehen die kleineren Figuren aus Gips in ihren Bann. Im weissen Raum des Kabinetts finden sie eine konsequent helle Bühne: So fällt auch die Eigenart dieser Gipsarbeiten sofort ins Auge, denn sie scheinen als Architekturmodelle angelegt zu sein. Zu jedem Körper ist ein architektonisches Element in Beziehung gesetzt. So wirft eine weibliche Figur ihren Schatten auf das Gold der bemalten Gipswand, vor der sie sich abhebt. Oder eine Figur ist so gut wie ein Teil der Hauswand, an der sie lehnt – das Haus ein Rechteck aus vier weissen Wänden mit einem Dreieck obendrauf. Grosse Kunst aus Gips.

«Aus der Grundfaszination für den Körper entwickelt sich eine skulpturale Idee.»

So antwortet Paul Louis Meier auf die Frage, wie sehr ihn der menschliche Körper als Künstler fessle. «Eine Plastik ist Verdichtung.» Er gehe vom Menschen aus, das Ergebnis müsse aber ein künstlerisches Ereignis sein.

Rahmenprogramm Von der Lesung bis zum Konzert Führungen: Paul Louis Meier und Kurator Roland Heini führen durch die Ausstellung: 11. Mai um 18.30 Uhr; 22. Mai um 11 Uhr. Gespräch: Jacqueline Holzer, Direktorin HSLU Design & Kunst, im Austausch mit Paul Louis Meier: 2. Juni um 18.30 Uhr. Lesung: «Das Bildwerk ist ein gefrorener Augenblick» mit Textaufzeichnungen von Paul Louis Meier: 19. Juni um 16 Uhr. Finissage: Albin Brun (Schwyzerörgeli, Saxofon) und Markus Lauterburg (Schlagzeug, Perkussion) spielen Eigenkompositionen und Improvisationen: 3. Juli um 16 Uhr.

Welchen Weg Paul Louis Meier bis zu diesem Ereignis zurücklegt, kann die Besucherin der Ausstellung in zwei Videos und einem Filmausschnitt verfolgen. Hier wird der Künstler bei der Arbeit gezeigt, beim Gipsen oder beim Modellieren.

Ausstellung «Schnittstelle – Figur» in der akku Kunstplattform in Emmenbrücke: Werke von Paul Louis Meier. 7. Mai bis 3. Juli 2022. www.akku-emmen.ch

