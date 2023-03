Zentralschweizer Kinostarts Der grosse Oscargewinner wieder im Kino, Chopin und der neue Film von Bruno Moll Die neue Kinowoche vom Donnerstag, 16. bis Mittwoch, 22. März in den Zentralschweizer Lichtspielhäusern. Regina Grüter Jetzt kommentieren 16.03.2023, 05.00 Uhr

«Everything Everywhere All at Once»: Michelle Yeoh hat im Hongkong-Kino Karriere gemacht und ist die erste Asiatin, die einen Hauptrollen-Oscar gewinnt. Bild: Filmcoopi

Adnan Kafazi

Deutschschweizer Start.

Ab 16.3. im Pathé, Ebikon.

Aline

Die Lebensgeschichte der kanadischen Gesangssensation Aline Dieu. Inoffizielles Céline-Dion-Biopic von und mit Valérie Lemercier. Im Rahmen der Woche der französischen Sprache und der Frankophonie (SLFF).

Stattkino, Luzern: Do, 16.3., 18.30.

All of those Voices – ­ Louis Tomlinson (Special)

Musikdokumentarfilm von Charlie Lightening (GB 2023).

Maxx, Emmenbrücke: Mi, 22.3., 20.30; Bourbaki, Luzern: Mi, 22.3., 20.20.

A Silent Voice (Koe no katachi) – Special

Anime von Naoko Yamada (J 2016) im Rahmen der Reihe mit Trash-Movies, Kultfilmen und Animes.

Stattkino, Luzern: So, 19.3., 13.30.

Chopin. I Am Not Afraid of ­Darkness – Special

Drei Pianisten bereiten Chopin-Konzerte vor an drei Orten, die für immer mit unvorstellbaren Konflikten der Menschheit verbunden sein werden: im KZ Auschwitz, an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea und in Beirut. Dokumentarfilm von Kim Seong Hwa, Joanna Kaczmarek und Maciej Pawelczyk (Polen/Korea 2022).

Stattkino, Luzern: So, 19.+26.3., jeweils 11.00 (mit Kurzfilm «Francesco Piemontesi» zum Tessiner Pianisten).

Der Pfau

Deutschschweizer Start.

Ab 16.3. im Capitol, Luzern; Pathé, Ebikon.

Durcheinandertal

Die Theatergruppe Valendas bearbeitet Friedrich Dürrenmatts Roman «Durcheinandertal». Dieser erzählt die Geschichte einer Stiftung, die einem abgelegenen Bergtal zu Wohlstand verhelfen soll. Der Dokumentarfilm von Bruno Moll begleitet den kreativen Prozess bis zur Aufführung vor Publikum.

Ab Freitag, 17.3. im Stattkino, Luzern (19.00 Premiere und Gespräch mit dem Regisseur und Hans-Andres Buchli von der Theatergruppe Valendas).

Everything Everywhere All at Once – Reprise

Die Tragikomödie um eine in den USA einen Waschsalon betreibende Chinesin im Multiversum ging nicht nur als Bester Film, sondern mit sieben Auszeichnungen als der grosse Gewinner der 95. Academy Awards hervor. Lesen Sie hier den Artikel «‹Everything Everywhere All at Once› macht seinem Titel alle Ehre und räumt siebenfach an den Oscars ab».

Capitol, Luzern: Do, 16.3.–Mi, 22.3., 20.00; Kino Schwyz: Do, 16.3./Sa, 18.3./Mo, 20.3./Mi, 22.3., 17.40; Seehof, Zug: Sa, 18.3., 17.00, So, 19.3., 20.30.

John Wick: Chapter 4 – ­Vorpremieren am Mittwoch, 22. März

Lux, Baar: Mi 20.00; Pathé, Ebikon: Mi 20.00; Cinéboxx, Einsiedeln: Mi 20.15; Maxx, Emmenbrücke: Mi 20.00; Cinema8, Schöftland: Mi 20.00; Seehof, Zug: Mi 20.00.

Les enfants des autres – ­Studiofilm Altdorf

Tragikomödie von Rebecca Zlotowski (F 2022) mit Virginie Efira und Roschdy Zem.

Cinema Leuzinger, Altdorf: Mi, 22.3., 20.15.

Play with the Devil

Deutschschweizer Start.

Ab 16.3. im Bourbaki, Luzern.

Shazam! Fury of the Gods

Deutschschweizer Start.

Ab 16.3. im Capitol, Luzern; Lux, Baar; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Cinema8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans; Seehof, Zug.

Sisi & Ich – Vorpremiere

Seehof, Zug: Mi, 22.3., 12.15 (Lunch-Kino).

Tchaikovsky’s Wife – ­Vorpremiere

Der neue Film von Kirill Serebrennikov («Leto», «Petrov’s Flu»).

Bourbaki, Luzern: Mi, 22.3., 12.15 (Lunch-Kino).

The Whale

Deutschschweizer Start.

Ab 16.3. im Bourbaki+Capitol, Luzern; Kino Schwyz; Gotthard+Seehof, Zug.

Überflieger – Das Geheimnis des grossen Juwels ­(Vorpremiere)

Originaltitel: «Richard the Stork and the Mystery of the Great Jewel».

Capitol, Luzern: So, 19.3.–Mi, 22.3., 14.00; Cinéboxx, Einsiedeln: So, 19.3., 13.30; Cinema8, Schöftland: So, 19.3., 14.30, Mi, 22.3., 14.45; Kino Schwyz: So, 19.3./Mi, 22.3., 16.00; Seehof, Zug: So, 19.3., 14.30, Mi, 22.3., 15.00.

Hinweis Diese Übersicht über die regionalen Wochenstarts dient als Ergänzung zur Kino-Anzeige, die wöchentlich am Donnerstag in der Printausgabe erscheint, und die Deutschschweizer Starts genauer beleuchtet.

