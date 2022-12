«Dessin Zentralschweizer Zeichnung» Die hohe Kunst im Umgang mit der Linie: Was alles eine Zeichnung sein kann Über den Jahreswechsel vereinen zwei Luzerner Galerien besonders viele Kunstschaffende im Rahmen von «Dessin» unter ihrem Dach. Susanne Holz Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Zweimal «Dessin Zentralschweizer Zeichnung»: Hier die Galerie Vitrine in der Luzerner Stiftstrasse 4. Im Bild sind die Künstlerin Regula Bühler-Schlatter, Künstlerin und Kunstexpertin Amalia Macciuca, Künstlerin Irene Bisang und Performerin Claudia Bucher (von rechts). Insgesamt präsentiert die «Vitrine» 150 Arbeiten von 85 Frauen. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 6. Dezember 2022)

Zeichnungen gehen von Linien aus, dass eine Zeichnung aber so viel mehr sein kann, als ein mit Bleistift geschaffenes Punkt-Punkt-Komma-Strich-Gesicht, das zeigt das Zentralschweizer Ausstellungsprojekt «Dessin», das noch bis März 2023 geht und an dem 16 Ausstellungshäuser beteiligt sind. Besonders viele Kunstschaffende vereinen über den Jahreswechsel und darüber hinaus zwei Luzerner Galerien unter ihrem Dach: einmal die Galerie Vitrine und einmal die Löwengalerie.

Ganze 150 Arbeiten von 85 Künstlerinnen präsentiert die Galerie Vitrine. Wir haben mit drei von ihnen gesprochen, und auch mit Amalia Macciuca, die an der Vernissage eine Rede hielt und sagt: «Dies ist keine gewöhnliche Ausstellung. Sie macht weibliche Kunst sichtbar. 200 Leute waren an der Vernissage und feierten die Künstlerinnen.» Macciuca betont zudem: «Galeristin Evelyne Walker ist grossartig, ihr Einsatz für die Kunst enorm.» Es ist in der Tat erstaunlich, wie Walker es geschafft hat, so viele Werke zu einer Komposition zu verknüpfen: Bilder, Skulpturales, Objekte.

Das Skulpturale mitten im Raum ist ein weisses Gewand, zu dessen Füssen schwarze Kohle liegt. Es entstammt Claudia Buchers Performance bei der Vernissage. Bucher nähte das schleppenartige Gewand und schritt damit die Treppe zur Hofkirche rauf unter runter. Sie zog eine Linie. Die nasse Kohle drückte sie über Kopf und Gewand aus - eine Zeichnung entstand auf dem weissen Stoff. Claudia Bucher sagt: «Eine Performance hilft, sich selber zu verorten, sowie die Dinge, die auf der Welt passieren.» Und:

«Linien entstehen im Alltag ständig. Ich denke an Grossmutter, wie sie Konfitüre machte, und diese in einer Linie floss.»

Irene Bisang wiederum entdeckte das Meditative eines Zeichnungsprozesses. Sie fertigte Miniaturzeichnungen an, Fotografien gleich: Bisang zeichnete zwei Fotosujets ab, ein Kleinkind und ein Baby lächeln in eine Kamera. Die Künstlerin schwärmt «vom Versinken in wenige Zentimeter». Regula Bühler-Schlatter schuf kleine runde und flache Objekte aus Acrylfarbe, in der Anmutung von Näharbeiten. «Objekte aus dem Sternenhimmel» nennt die Künstlerin sie. Betitelt hat diese Meisterin des Filigranen die Arbeiten mit «étoiles filantes» - Sternschnuppen, wörtlich: fadenziehende Sterne. Die «Fäden» der kleinen Gebilde sind nicht aus Stoff, sondern aus verdickter Acrylfarbe, die Bühler-Schlatter in Plastiktüten füllte und gleich einer Bäckerin zu Kunst spritzte.

Mit Humor und Tusche: Sinnlichkeit à la Marina Lutz

Zweimal «Dessin Zentralschweizer Zeichnung»: Hier die Löwengalerie in Luzern, Löwenplatz 6. Im Bild die Künstlerin Pascale Ettlin, Künstlerin Marina Lutz und Künstlerin Laurina Fässler (von links). Insgesamt zeigt die Löwengalerie Werke von zehn Künstlerinnen und Künstlern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 6. Dezember 2022)

In der Löwengalerie betont auch Galerist Andi Schnelli, wie vielfältig man die Kunst des Zeichnens für sich deuten kann. So «zeichnete» Pascale Ettlin ihre sandfarbenen Gemälde in Öl und Acryl. Sie zeigen Kinder und deren Gesten, von «stiller Kommunikation» spricht die Künstlerin. Die farbliche Beschränkung auf Sand und Ocker sei bewusst gewählt, um auf die Gesten zu fokussieren. Mit Tusche fertigte Marina Lutz ihre Werkserie namens «Love Land» an. Viel Humor steckt in diesen Bildern, die nackte Männer und Frauen und wiederholt das Symbol der Schlange zeigen. Lutz` Absicht: Sinnlichkeit und Sexualität zu thematisieren.

Und Laurina Fässler? Sie präsentiert die Werkgruppe «floating matter», die in Berlin entstand, wo sie 2020 Artist in Residence war. Fässler übte sich in Suminagashi, einer uralten japanischen Marmorierungstechnik: mit Tusche wird auf Wasser gemalt und dann Papier aufs Wasser gelegt, das die Zeichnung aufnimmt. Das Ergebnis ist geheimnisvoll. Fässler selbst denkt an «Diagramme von Landschaften». Ein schönes Rätsel ist zudem: In Berlin funktionierte die Technik besser als in Luzern. Selbst die Beschaffenheit des Wassers beeinflusst die Kunst.

Ausstellung «Dessin» in der Luzerner Galerie Vitrine, Stiftstrasse 4, bis 6. Januar 2023. Geöffnet Do/Fr 14-18.30 Uhr; Sa 12-16 Uhr. www.galerie-vitrine.ch Ausstellung «Dessin. Die Zeichnung lebt!» in der Luzerner Löwengalerie, Löwenplatz 6, bis 4. Februar 2023. Geöffnet Do/Fr 14-18.30 Uhr; Sa 11-17 Uhr. Weihnachtsapéro: 17. Dezember, 11–17 Uhr. Weihnachts-Kunstwoche mit Aktionsgeschenken, in Anwesenheit Kunstschaffender: 19. bis 23. Dezember, je 14–18.30 Uhr. www.löwengalerie.ch

