World Band Festival 2022 Die Blasmusik startet endlich wieder durch Das World Band Festival im und ums KKL in Luzern ergänzt Blasmusik-Evergreens mit einem Musikantenfreigeist, prominenten Premieren und Trompetengold. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.00 Uhr

Selina Ott, Trompeterin aus Österreich. Bild: Matthias Kernstock/PD

«Die Jungen wollen wieder ihre Aktivitäten ausleben, während ältere Menschen sich noch etwas zurückhalten», fasst Veranstalter Werner Obrecht die Lage nach Corona zusammen. Er schliesst das unter anderem daraus, dass manche Open Airs Rekordzahlen vermeldeten, während Indoor-Veranstaltungen Besucherrückgänge verzeichnen. «Im Vorverkauf für das World Band Festival», sagt dessen Intendant, «beläuft sich dieser bis anhin und wie bei manchen Klassikveranstaltern auf gut 20 Prozent. Aber er hat in den letzten Tagen deutlich angezogen.»

Die gute Nachricht ist, dass – mit einer Ausnahme – für alle Konzerte vom 24. September bis 2. Oktober noch Karten erhältlich sind. Das gilt selbst für die in früheren Jahren regelmässig ausverkaufte Brass Gala der Black Dyke Band, der Top-Brassband aus England (Sa, 24. September, 19.30; wie alle Konzerte im Konzertsaal des KKL). Karten gibt es auch noch für die Entertainment-Gala des Christoph Walter Orchestra, das wie jedes Jahr die Ära der Unterhaltungsorchester mit Swing, Rock und Schlager aufleben lässt (Di, 27. September, 19.30). Die Dixie Night mit der Dutch Swing College Band wird erstmals in den grossen Konzertsaal verlegt (Do, 29. September, 19.30).

Mit Crazy Drummers aus der Ukraine bereits 2017 Kontakt aufgenommen

Die BBC Big Band setzt sich aus professionellen Musikern zusammen. Am World Band Festival tritt die «Main Group» auf. Bild: PD

Neben solchen Evergreens geht das Festival nach Corona aber auch neue Wege. Mit der Zäsur haben die Neuerungen allerdings nicht zu tun. Selbst mit den Crazy Drummers aus der Ukraine hatte Obrecht bereits 2017 Kontakt aufgenommen. Zwar wird das Festival wiederum mit einem Open-Air-Volksfest unter dem Dach des KKL eröffnet, bei dem sich auf zwei Bühnen Bands aus dem Festivalprogramm vorstellen (Samstag, 24. September, 14.00).

Und den Abschluss machen abermals die Marschparaden- und Drummershows der beiden «Tattoo on Stage» (Samstag, 1. Oktober, 19.30; Sonntag, 2. Oktober, 11.00). Aber schon hier treten viele neue Formationen erstmals in der Schweiz auf. Neben den Crazy Drummers etwa die Tambouren Fürstenland Gossau mit ihrer Kodo-Show oder die George Watsons College Pipe Band, deren Dudelsackklänge wie ein Nachtrag zur Beerdigung von Queen Elizabeth II wirken dürften.

Einen frischen Akzent setzt die Supergroup von Thomas Gansch (Mnozil Brass). Darin hat der Trompeter und Musikantenfreigeist Spitzenmusiker von den Wiener Philharmonikern bis Blechhauf’n versammelt für einen dritten Weg zwischen Volksmusik und Egerländer Musikantentum (Mi, 28. September, 19.30).

Die besten Brassbands der Schweiz – auch Luzerner

Stephan Hodel, Dirigent, und Kurt Bucher alias Clown Jeanloup bestreiten gemeinsam ein Familienkonzert. Bild: PD

Eine prominente Premiere ist auch der Auftritt der BBC Big Band in der Swing-Matinee (So, 25. September, 11.00) sowie ein erstmals durchgeführtes Familienkonzert, das als einziges bereits ausverkauft ist. Ein Début ist im Konzert der Südwestdeutschen Philharmonie der Auftritt der jungen Trompeterin Selina Ott, die 2018 als erste Frau den ARD-Musikwettbewerb im Fach Trompete gewann.

Zwischen Tschaikowsky und Beethoven (siebte Sinfonie) spielt sie Hummels Trompetenkonzert. Ganz neu ist schliesslich auch das Teststück am Besson Swiss Open Contest. Die besten Brassbands der Schweiz (darunter die Brassband Bürgermusik Luzern und die Brass Band Luzern Land) bringen hier gleich zehnmal Stephen Roberts «The Other Side Of Silence» – ein Auftragswerk – zur Uraufführung.

World Band Festival, 24. September bis 2. Oktober, KKL, Luzern; weitere Infos: www.obrassoconcerts.ch.

