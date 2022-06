Kunst Drei Innerschweizerinnen lieben Südfrankreich und stellen in Luzern aus: «Affaires du Sud» im Licht der Kunst Drei Künstlerinnen aus der Innerschweiz lieben die französische Region Okzitanien. Die Früchte dieser Liebe zeigen sie in der Kornschütte. Susanne Holz Jetzt kommentieren 02.06.2022, 18.42 Uhr

Dreimal Kunst aus der Innerschweiz: Jolanda Huber, Gabriela Haas und Verena Renggli (im Bild Jolanda Huber) zeigen in der Kornschütte Luzern Werke, die vom Licht und Flair der südfranzösischen Region Okzitanien inspiriert sind. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 1. Juni 2022)

Was für ein verlockender Name: «Affaires du Sud»! Bei der gestern Abend, 2. Juni 2022, eröffneten Ausstellung von Gabriela Haas, Verena Renggli und Jolanda Huber in der Kornschütte Luzern denkt man sofort an schöne Tage in Südfrankreich, an Licht und Meer, an Wärme und Poesie.

Verena Renggli, Gabriela Haas und Jolanda Huber nehmen in dieser Ausstellung Bezug auf Okzitanien, eine Gegend im Süden Frankreichs. Seit Jahren leben und arbeiten die drei Innerschweizerinnen immer wieder im hellen Licht, mit den intensiven Farben und inmitten der Geschichte Okzitaniens. Das Meer, die Vegetation und die Kultur des Südens sind ihre Inspiration. Immer wieder treffen sie am gleichen Ort aufeinander, und daraus entstand die Idee zu «Affaires du Sud».

Gabriela Haas vor ihren Werken in der Kornschütte Luzern. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 1. Juni 2022)

Das Faszinierendste an der gemeinsamen Ausstellung bringt Verena Renggli auf den Punkt:

«Wir sehen und fühlen in Okzitanien das Gleiche, das Licht, die Farben, den Ort – bei jeder von uns ist das künstlerische Ergebnis aber ein anderes.»

Verena Renggli spielt auf ihren Malereien mit Schatten und Licht. Ihre Werke sind inspiriert von der Betrachtung der Natur und der Suche nach Abbild und Nachahmung. Die Künstlerin malt mit Eitempera und Pigmenten und mischt ihre eigene Palette.

«Das Licht der Provence ist klar und warm»

Bei Gabriela Haas dominieren leuchtende Farben und eine klare, fast architektonische Ordnung. Gabriela Haas wohnt das halbe Jahr in Südfrankreich: «Das Licht der Provence ist klar und warm, und die Pigmente, die ich für meine Kunst brauche, sind edel.» In der Kornschütte leuchten Gabriela Haas Farbräume förmlich, dargestellt in geometrischen Formen und Flächen, gemalt mit reinen kräftigen Pigmenten. Das Weiss der Leinwand spielt eine besondere Rolle im Aufbau ihrer Bilder.

Verena Renggli vor einem ihrer Werke in der Kornschütte Luzern. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 1. Juni 2022)

Jolanda Huber wiederum sagt von sich: «Ich entdecke gern, verliere mich, gehe auf die Pirsch. Ich bin auch wie ein Fisch, der Wunderdinge mag. Und egal wo, fühle ich mich sofort verbunden mit den Dingen.» In der Kornschütte zeigt Jolanda Huber eine Mixed-Media-Fotoreportage der Tour de France, filigrane Zeichnungen mediterraner Flora und historischer Figürlichkeit sowie eine raumhohe Lichtskulptur mit Glaskugeln. Teil der Skulptur ist ein original Vierwaldstättersee-Fischernetz, das hier wie ein Kleid mit Rüsche anmutet.

Die drei Künstlerinnen haben mit einem hundertteiligen Bodenmosaik aus Bildern und Fotocollagen auch noch ein eindrückliches Gemeinschaftswerk geschaffen. Ihre Biografien sind ähnlich und doch verschieden. Verena Renggli, 1954 in Luzern geboren, absolvierte ihre Ausbildung an der Schule für Gestaltung Luzern und an der Akademie in Wien. Viele Jahre war sie im Bereich Kuration und Ausstellungstätigkeit in Meiringen und Luzern tätig.

Gabriela Haas inmitten der Ausstellung «Affaires du Sud» in der Kornschütte Luzern. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 1. Juni 2022)

Gabriela Haas, 1951 geboren, lebt in Frankreich und in der Schweiz. Sie besuchte an der Schule für Gestaltung Luzern die Textilfachklasse und war Lehrerin für Bildnerisches Gestalten in Obwalden. Viele Jahre war sie Mitglied der Kulturkommission des Kantons Obwalden.

Jolanda Huber, 1969 geboren, lebt mit ihrer Familie am Rotsee. Studiengänge in Illustration, Design, bildende Kunst absolvierte sie an der Hochschule Luzern – Design & Kunst.

Ausstellung Affaires du Sud, Kornschütte Luzern, Kornmarkt 3. Gabriela Haas, Verena Renggli, Jolanda Huber. Malerei, Installation, Foto und Mixed Media. Bis 18. Juni 2022. Geöffnet Mo–Fr, 10–18 Uhr; Sa/So, 10–16 Uhr.

