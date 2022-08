Porträt-Serie «Schattenwurf» Schwerhöriger Musiker Martin Lüthi: «Man will ja nicht zeigen, dass man ein Leiden hat» 60 Jahre Rock’n’Roll und Inhaber eines Musikgeschäfts. Mit 40 bekam der heute 71-jährige Martin Lüthi aus Wolhusen die Diagnose vererbte Schwerhörigkeit. Davon, wie das sein Leben verändert hat, erzählt er hier. Aufgezeichnet von Regina Grüter Jetzt kommentieren 17.08.2022, 19.00 Uhr

Nimmt den Klang nicht nur über die Ohren wahr: Martin Lüthi. Bild: Dominik Wunderli (Wolhusen, 28. Juni 2022)

«Wenn ich jemandem sage, dass ich unter Schwerhörigkeit leide, höre ich oft: ‹Ah, laute Musik gemacht.› Das ist sehr unangenehm, denn so ist es nicht. Dann wäre ja die ganze Rockwelt taub. In den 70er-Jahren spielten wir schon laut, aber seither war ich viel akustisch unterwegs, nicht mehr in lauten Bands.

Angefangen haben meine Hörprobleme schon relativ früh, mit einem Tinnitus. Er rührte wahrscheinlich vom Schiessen in der RS her – damals hatte man noch keinen Pamir, nur Gummizäpfli oder Watte. Mit 30 Jahren bin ich zum ersten Mal zu einem Arzt gegangen wegen des Tinnitus. Mit 40 Jahren habe ich gemerkt, dass sich mein Gehör verändert hat. Der Arzt hat mir damals schon gesagt, meine Schwerhörigkeit sei vererbt und werde zunehmen.

Mit etwas über 50 Jahren wurde es Tatsache: Ohne Hörgerät hatte ich auch mit der Kommunikation Mühe.

Am Anfang hat man natürlich ein bisschen Angst davor, und das erste Hörgerät habe ich nur zeitweise getragen, weil es sehr unbefriedigend war.

Dann ging es weitere sechs Jahre, bis ich das Nächste bekam – das war dann viel besser. Vor allem die Beratung der Hörakustikerin war gut – sie hat selber Musik gemacht.

Porträt-Serie «Schattenwurf» Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer erzählen aus ihrem Leben und lassen sich von unseren Fotografen kunstvoll in Schwarz-Weiss ablichten. Schatten bilden sich nicht nur in den Gesichtern der Fotografierten, Schattenseiten hat das Leben eines jeden Menschen. Aber wo Schatten ist, findet sich auch Licht. Die Porträtierten erzählen dabei von speziellen Erlebnissen, Extremsituationen oder aussergewöhnlichen Lebensentwürfen und Fähigkeiten, die von der Ambivalenz des Daseins zeugen.

Anfang dieses Jahres war der Tinnitus wieder extrem stark, und ich habe im linken Ohr einen Abbau von gewissen Frequenzen wahrgenommen. Die Untersuchung beim HNO-Arzt ergab keinen Befund. Es gibt keine Therapie für Schwerhörigkeit und Tinnitus, die nachweisbar hilft. Im Bereich Komplementärmedizin habe ich einiges ausprobiert, Osteopathie oder Akupunktur etwa. Wenn man Angst hat, dass es schlimmer wird, dann stört einen alles, und man muss aufpassen, dass man nicht in Panik gerät. Ich habe gelernt, geduldig zu sein. Regelmässige Hörtests zeigen, ob und wie sich das Gehör verändert hat.

Die Schwerhörigkeit hat mich auch stark in meinem Beruf getroffen. Ich konnte gewisse Arbeiten im Musikgeschäft (ehem. Musik Niederberger in Wolhusen, Anm. der Redaktion) nicht mehr selber verrichten. Früher habe ich Konzerte gemischt oder Aufnahmen gemacht. Dann habe ich gemerkt, dass mein Gehör dafür nicht mehr gut genug war. Also musste ich Leute beiziehen. Ich hatte Glück, dass mein Sohn Tom im Geschäft schon bald nachgefolgt ist. Er hat mich in dieser Hinsicht wahnsinnig entlastet. Ich bin ihm dankbar dafür.

Gitarre spielen geht auch heute noch relativ gut dank der Erfahrung und der Erinnerung, wie es tönen muss. Wenn das schlechte Gehör beim Musikmachen stört, ist das oft deprimierend. Für mich alleine spielen oder in einer kleinen Formation geht gut. Eine laute Band liegt nicht mehr drin. Seit 1965 habe ich Livemusik gemacht, mehrere LPs und CDs veröffentlicht. Ich war immer in Bands (FRESH, Guitar Twins mit Philip Martin, Canzoni & Instrumentals mit Claudio Brentini, Bluesbox u.a., Anm. der Redaktion). Selber Instrumentalstücke komponieren, das mache ich auch heute noch und veröffentliche sie auf Soundcloud. Ich spiele auch regelmässig mit Freunden zusammen. Die Leidenschaft für die Musik bleibt ein Leben lang. Fast 60 Jahre Rock’n’Roll, Blues und Jazz… Meine musikalische Vergangenheit ist nicht der Auslöser meiner Schwerhörigkeit, hatte aber wohl einen gewissen Einfluss.

Wenn man nicht mehr gut hört, hat man manchmal das Gefühl, man werde nicht ernst genommen.

Am Anfang hat man Hemmungen, jemandem zu sagen, ‹rede bitte ein bisschen deutlicher oder langsamer›. Man will ja nicht zeigen, dass man ein Leiden hat.

Es ist eine gewisse Scham dabei. Manchmal fühlt man sich auch ohnmächtig, weil man weiss, dass man eigentlich nichts dagegen tun kann – gegen das Organische zumindest. Für mich war klar: Ich will lernen, so gut wie möglich damit umzugehen.

Musikhören ist nicht immer ein Genuss und manchmal ermüdend. Ich habe eine grosse LP-Sammlung und dachte eigentlich, ich hätte Zeit dafür, wenn ich pensioniert bin. Zum Glück gibt es auch andere Sachen, die mir Freude machen: Lesen, Kochen, Sport, Aufenthalte am Meer und in der Natur, meine tolle Familie, Kinder, die meine Leidenschaft für die Musik weiterleben. Mein Leben ist gut.

Eine gute Gitarre erkenne ich nach wie vor, auch wenn ich nicht alles höre – ich spüre, wie sie schwingt und wie sie anspricht. Ich nehme den Klang nicht nur über die Ohren, sondern über den ganzen Körper wahr. Es bereitet mir nach wie vor Vergnügen, bei Tom im Musikladen (Musikhaus Luzern, Anm. der Redaktion) die neuen Gitarren auszuprobieren und zu vergleichen.

Bald ist ein neues Hörgerät fällig – die IV zahlt alle sechs Jahre einen kleinen Beitrag an die hohen Kosten. Neue Geräte testen und einstellen ist aufwendig. Die Grundeinstellung macht der Computer aufgrund des Hörtests, meistens unbrauchbar. Dann folgen viele Sitzungen zur Nachjustierung. Jedes Programm – etwa Sprache, Musik, TV – muss individuell eingestellt werden.

Als Musiker habe ich ein spezielles Hörempfinden, auch für Sprache.

Für den Hörgeräteakustiker ist das oft schwer umzusetzen. Mein Fachwissen hilft mir dabei. Die beste Lösung wäre, wenn ich die Software zu Hause hätte und die Einstellung selber machen könnte. Die Software steht aber nur Fachleuten zur Verfügung.

Ich wünsche mir mehr Austausch mit anderen Betroffenen, vor allem Musikern. Zudem bleibt die Hoffnung, dass die Hörminderung nicht fortschreitet.»

