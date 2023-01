Luzerner «Rosenkavalier»: Die Liebe sprengt Kostüme und Krawatten

Luzerner Theater «Rosenkavalier»-Premiere: Die Liebe sprengt Kostüme und Krawatten Braucht Luzern ein operntaugliches Theater? Die Premiere von Richard Strauss’ «Der Rosenkavalier» bot schlagende Argumente dafür. Grosse Stimmen und das Luzerner Sinfonieorchester liessen erahnen, was ohne Zwieback-Akustik möglich wäre. Urs Mattenberger 22.01.2023, 17.46 Uhr

Jungbrunnen der Liebe: Sophie und der Rosenkavalier im Pool, im Hintergrund die Feldmarschallin im Rokoko-Kostüm.

Was für ein erster, verstörender Höhepunkt an dieser Premiere am Samstag im Luzerner Theater. Die Ouvertüre zu Richard Strauss’ Opern-Komödie «Der Rosenkavalier» züngelt und schmachtet atemlos durch die Nacht aus dem Orchestergraben und schwappt wie eine gewaltige Woge in den Bühnenraum. Für einen kurzen Moment schiebt sich der Vorhang so zur Seite, dass wir einen Blick erhaschen auf die Liebesszene im Pool.

Da treibt die Musik die vom Luxus gelangweilte, von ihrem Mann vernachlässigte Fürstin (Eyrún Unnarsdóttir in der Rolle der Feldmarschallin) und ihren jugendlichen Liebhaber (in der Hosenrolle des Rosenkavaliers: Solenn Lavanant Linke) zur Liebesraserei, dass das Wasser spritzt. Für einen Moment wird die Adelsetikette, die die Inszenierung von Lydia Steier später in züchtige Rokoko-Kostüme zwängt, aufgesprengt durch Sex pur in fleischfarbenen Nacktkostümen.

Damit stellen sich gleich zu Beginn die grossen Fragen an die ambitionierteste Opernproduktion dieser Saison. Beide ergeben sich aus den heftig diskutierten Plänen für ein neues Theater.

Das erste Argument liefert das Orchester

Die erste betrifft die Akustik des Hauses, die inzwischen auch aus Kreisen des Theaters als «trocken wie Zwieback» kritisiert wird (Ausgabe vom Samstag). Die Antwort muss paradox ausfallen. Denn ist das Haus dem Ansturm dieses sich immer wieder grosssinfonisch aufschwingenden Werks nicht gewachsen, spricht das gegen die aktuelle Produktion, aber für einen Theaterneubau. Die zweite, grundsätzlichere Frage lautet: Wird in Luzern mit einem solchen Stück, das repräsentativ ist für die Repertoire-Erweiterung in einem grösseren Haus, Theater auf einem Niveau gemacht, der ein solches rechtfertigt?

Die Antwort auf die Frage nach der Akustik fällt nach der Premiere in der Tat paradox aus. Das liegt daran, dass das Werk in einer reduzierten Orchesterfassung gespielt wird, die in den Orchestergraben hineinpasst und gar nicht primär auf satte klangliche Überwältigung zielt. Die Überraschung ist, in welchem Ausmass diese dem Luzerner Sinfonieorchester unter der Leitung von Robert Houssart dennoch gelingt. Die Palette reicht vom kammermusikalischen Mozart-Ton (betörend überglänzt von der Klarinette von Stojan Krkuleski) bis hin zum schwelgerischen Orchesterrausch, der die spröde Akustik fast vergessen lässt. Die Schattierungen, die das Orchester aus dem raffiniert variierten Walzerton herauskitzelt und -plustert, ist erste Sahne. Keine Frage: Das sinfonische Niveau, auf der das Luzerner Sinfonieorchester inzwischen und trotz ein paar Premierenkratzer auch an diesem Abend spielt, ist ein erstes starkes Argument für ein neues Haus.

Schwelgerische Hymnen auf zweierlei Liebe

Es wiegt umso mehr, als das Orchester die wichtigste Konstante am Theater ist. Aber auch die Variablen in dieser «Rosenkavalier»-Produktion liefern starke Argumente. Mit der international renommierten Regisseurin Lidy Steier bewegt sich das Haus quasi auf dem internationalen Parkett. Auch ihre Inszenierung ist auf der Höhe der Zeit. Sie betreibt keinen Kahlschlag am Werk, in dem Strauss und sein Librettist Hugo von Hofmannsthal eine Zeitenwende am Gegensatz des niedergehenden Adels und neureicher Emporkömmlinge durchspielten. Steier führt das aktuell weiter, indem sie Rokoko-Kostüme modernen Krawattenträgern gegenüberstellt. Die junge Sophie, um die der Rosenkavalier als Braut für den grobschlächtigen Baron Ochs werben soll und für die er am Ende die Marschallin verlässt, ist ein rebellischer Teenager wie von heute.

Der Zusammenprall der Welten hat zwar nicht die Radikalität und Konsequenz des Anfangs und zerfasert im Bilderreichtum, der die Düsternis (Bühne: Blake Palmer) auflockert. Aber der Hang zum Absurden sorgt für Komik, und wenn beim Rosen-Zeremoniell diese als Mikrofon und Degen zum Einsatz kommt, wird der Abend ohne Schenkelklopfer auch zur schrägen Komödie.

Bringt die Ordnung aus Noblesse und Geld zum Einsturz: Tania Lorenzo Castro (Sophie) als rebellischer Teenager. Ingo Hoehn

Das dritte Argument dieser Produktion ist die Besetzung aller Hauptrollen aus dem vorzüglichen Ensemble. Während die Männer (Jason Cox als neureicher Vater der Sophie und Christian Tschelebiew als Baron Ochs mit obligatem Wiener Schmäh) unspektakulär für Komik sorgen, gilt das namentlich für die weiblichen Hauptrollen.

Eyrún Unnarsdóttir als Marschallin verströmt mit ihrem Sopran verschwenderische Sinnlichkeit und gestaltet doch den Abschied der «alten Frau» von Liebe und Jugend berührend mit – ihr Sinnieren über Zeit und Vergänglichkeit ist der erste wirkliche Höhepunkt des Abends. Tania Lorenzo Castro verbindet Höhenglanz mit der unbeschwerten Spitzmäuligkeit des selbstbewussten Teenagers. Grossartig, wie sich der Mezzosopran von Solenn Lavanant Linke mit ihnen zu schwelgerischen Hymnen auf eine sich leidenschaftlich verzehrende und eine ungläubig aufkeimende Liebe verbindet. Das ist selbst im kleinen Haus grosse Oper.

Nächste Vorstellungen: Do, 26., Sa, 28. Januar (bis 10. April); www.luzernertheater.ch