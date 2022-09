Radio Pilatus Music Night Ludwig Wicki: «Die Musik von Stress ist extrem symphonisch» Der Rapper aus Lausanne und das 21Century Orchestra und Chorus bestreiten zwei Abende im KKL-Konzertsaal. Regina Grüter 08.09.2022, 05.00 Uhr

Endlich frei: Stress hat sich von seiner Vergangenheit befreit und ist ein anderer Mann geworden. Sagt er. Quelle: Youtube

«Alte Songs mit neuem Pomp: Robbie Williams auf ‹XXV› mit Orchester», liess eine Agenturmeldung verlauten. «So hast du die Songs von Stress noch nie gehört», verspricht das Luzerner Lokalradio Pilatus.

An der Music Night mit dem Lausanner Rapper und dem 21st Century Orchestra aus Luzern würden «Hits wie ‹Libéré› wie auch neuere Songs» zu hören sein.

Stress freue sich «schon extrem auf die Shows an den beiden Abenden, und Ludwig Wicki, Dirigent des 21st Century Orchestra, ist ebenso gespannt», heisst es. Wir haben bei Ludwig Wicki nachgefragt, der auf eine langjährige Zusammenarbeit mit der Radio Pilatus Music Night zurückblickt. Der Chor habe schon geprobt, sagt Wicki. Das Orchester bekomme am Freitag die Noten zum Lesen. Dann Probe, Generalprobe, Schlag auf Schlag.

Neuland betritt der Dirigent dennoch ein bisschen, arbeitet er doch zum ersten Mal mit einem Rapper zusammen. Selber hört er keinen Hip-Hop. Wenn er mal freie Zeit habe, dann laufe Jazz zu Hause. Trotzdem, die Musik von Stress findet er «extrem toll»: «Sie ist ausgesprochen symphonisch, sein Rapstil sehr melodisch», so Wicki. Und als Mensch?

«Stress ist eine mega liebe Person, sehr herzlich, locker, nie stur, sehr offen. Echt cool.»

Wer denkt, Sting sei der Erste gewesen, der mit Symphonieorchester aufgetreten sei, wird von Wicki aufgeklärt. Schon die Beatles hätten das gemacht. «Und in den 80er-Jahren konnte man in London Schallplatten mit symphonischer Rockmusik kaufen», so Wicki. Was das anbelange, seien die Londoner viel offener als die Festlandeuropäer.

Seine Vergangenheit hatte ihn in Geiselhaft genommen

Mit 45 Jahren ist Andres Andrekson, wie er mit bürgerlichem Namen heisst, auch nicht mehr der Jüngste. Auf seiner Website gibt sich der 1977 in Talinn, Estland, geborene Musiker elegant.

Zusammen mit seinem jungen Ich im Hip-Hopper-Outfit posiert er vor Banlieue-Hintergrund: Hinter ihnen ragen Betonblöcke in die Höhe.

Ein Bild, das die Entwicklung und die Herkunft von Stress sichtbar macht. Das Foto ziert das Cover seines aktuellen, achten Soloalbums «Libertad», das spanische Wort für Freiheit. Platz 1 der Albumcharts erreicht er zwar nicht mehr, aber immerhin den fünften. Er singt einen Song der sehr talentierten Naomi Lareine («Issa Vibe»), die Newcomerin einen von ihm («Libéré»): Stress ist auch zum Förderer geworden. Nun tritt er mit Ludwig Wickis Orchester im KKL auf. Im schicken Anzug statt in Kapuzenpulli und weiter Hose.

Mittwoch/Donnerstag, 14./15. September, 19.30, Konzertsaal, KKL, Luzern; Vorverkauf: www.kkl-luzern.ch.