Festival Ranfter: Klimagespräche: Die Rettung der Welt beginnt ganz persönlich Vom 17. bis 19. Juni finden in Flüeli-Ranft die 4. Ranfter Klimagespräche statt. Mit Referaten, aber auch viel Kultur. Arno Renggli 09.06.2022, 09.23 Uhr

Klimapolitikberaterin Anja Kollmuss. Hier trägt sie den «Klimapulli», der die globalen Temperaturen von 1850 bis heute zeigt.

Es beginnt mit Musik am Freitagabend: Marcus Maeder, Künstler, Forscher und Autor, gibt Konzert «Vozes da floresta / Stimmen des Regenwaldes». Um dann am Samstagvormittag mit dem Vortrag «Amazonas und die Walliser Berge» Zusammenhänge zu zeigen, die überraschen. In seiner Forschung betreibt Maeder ökoakustische Untersuchungen von Gebieten und Lebewesen unter dem Einfluss des Klimawandels und anderer Umweltprobleme.

Dominik Siegrist, Professor an der Ostschweizer Fachhochschule und Mitinitiant der Gletscher-Initiative, spricht am Samstagnachmittag über die «Die Zukunft der Alpen unter dem Klimawandel». Und fragt im Titel: «Fallen uns die Berge auf den Kopf?»

Die Zürcherin Anja Kollmuss, Klimapolitikberaterin von Regierungen und Umweltorganisationen, spricht über «1x1 Weltrettung – wo und wie macht Handeln am meisten Sinn?». Sie zeigt, was wir selber beitragen können.Eineganz konkrete Sicht bietet bei der Begehung der Permakultur des zentrumRANFT mit Olivia Stafflage. Zudem wird der Film «Auf Klimaspuren!» von Enrico Fröhlich gezeigt.

Neues Buch, musikalisches Werk und ein Ausflug

Dann erlebt das Buch «Auf Klimaspuren. Eine Expedition von Ilanz nach Genf» Premiere, verfasst von Köbi Gantenbein, Dominik Siegrist und Zoe Stadler, die alle anwesend sind. Zur Feier des Buches gibt es darauf ein musikalisches Werk mit «Bandella del Sole». Ein Libretto dazu hat Gantenbein, Inhaber und Verleger der Zeitschrift «Hochparterre», extra für diesen Auftritt komponiert.

Zum Abschluss ist am Sonntagmorgen ein «Ausflug auf die Melchsee-Frutt in die Tiefenzeit des Klimas» geplant. Die Leitung hat Boris Previsic, Professor für Literatur- und Kulturwissenschaften an der Universität Luzern und Direktor des Instituts Kulturen der Alpen.

Alle Programmpunkte können auch einzeln besucht werden. Die Eintritte sind frei (Kollekte), angeboten werden vegane Speisen und günstige Übernachtungen.

«Ranfter Klimagespräche»: Alle Infos, auch zur Anmeldung: www.zentrumftranft.ch