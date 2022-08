Lucerne Festival 2022 Eröffnungskonzert des Lucerne Festival Orchestra: Sogar die Schweiz stand dafür Modell Mit einer Begrüssungsansprache von Bundespräsident Ignazio Cassis wurde am Freitag das Lucerne Festival offiziell eröffnet. Zur Entdeckung wurde nicht der Schwarze Mozart, sondern das Lucerne Festival Orchestra mit Rachmaninow. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 12.08.2022, 23.10 Uhr

Anne-Sophie Mutter mit dem Lucerne Festival Orchestra und Dirigent Riccardo Chailly gestern im KKL. Bild: Peter Fischli/LF

(12. August 2022)

Lucerne Festival kehrte mit dem Eröffnungskonzert vom Freitagabend zur Normalität zurück. Der Bundespräsident und die Prominenz wandelten über den roten Teppich zum Empfang im KKL. Daneben sorgte der Open-air-Auftritt des Jugendorchesters von Superar Schweiz für ein Volksfest.

Diese Vielfalt von Jung und Alt passte zum Motto «Diversity», für das Chi-Chi Nwanoku in ihrer Eröffnungsrede warb. Die Musikerin, die Schwarzen den Weg in klassische Orchester ebnet, mahnte mit einem «Good evening to everyone» alle im Saal, Diversität könne den Klassikbetrieb mit seinem überalterten Publikum vor dem Abstieg in die Irrelevanz bewahren.

Die Vielfalt zog sich weiter im Programm des Lucerne Festival Orchestra unter Riccardo Chailly. Es eröffnete das Konzert mit «Verwandlung 4» von Wolfgang Rihm, dessen 70. Geburtstag das Festival mit vielen Veranstaltungen feiert. Wie das Werk, heftig anspringend wie eine Beethoven-Sinfonie, die Riesenbesetzung schlagkräftig und detailscharf auffächert, war ganz gelebte Vielfalt, wie sie Cassis in seiner Begrüssungsrede am Beispiel der Schweiz beschwor.

Trotz Anne-Sophie Mutter kein Repertoirestück

Damit war aber schon mal Schluss im Violinkonzert A-Dur, des schwarzen Mozartzeitgenosse Joseph Bologne zum Thema Diversity. Obwohl Anne-Sophie Mutter den Solopart spielte, wurde klar, dass selbst eine Spitzeninterpretin aus einem mittelmässigen Werk eine hörenswerte Performance, aber kein Repertoirestück machen kann. Und das weil und obwohl die Virtuosität des Geigers Bologne – die eigentliche Attraktivität des Stücks – selbst die Ausnahmegeigerin an Grenzen führte. Das gelang auch dem federnd begleiteten Orchester, obwohl das galante Werk nur mit Streichern seine Stärken gar nicht zur Geltung bringen konnte.

Das Orchester kam zu seinem Recht in der Fortsetzung des Rachmaninow-Zyklus, mit dem Chailly einen eigenen Schwerpunkt beisteuert. In der der zweiten Sinfonie kam in feierlichen Bläsermysterien, plastischen Streichergesängen und der aufblitzenden Trompete von Reinhold Friedrich alles zusammen, was dieses Orchester auszeichnet – wobei die Pianissimo-Magie, die zur DNA des Orchesters gehört, zielstrebig zur machtvollen Entfaltung und energischen Entladung drängte.

Es wurde deutlich, wie Chailly diesen populären Komponisten am Übergang von der Spätromantik in die Moderne gegen dessen Sentimentalisierung in Schutz nimmt. Frenetischer Applaus folgte, auch für die Rückkehr zur Normalität.

Wiederholung des Eröffnungskonzerts Das Eröffnungskonzert des Lucerne Festival Orchestra wird mit verändertem Programm am Samstag wiederholt. Neben Rachmaninows 2. Sinfonie erklingt des zweites Klavierkonzert mit dem Pianisten Mao Fujita

