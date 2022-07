Kunstmuseum Luzern Der Künstler Mathis Pfäffli baut in einem Raum eine erinnerte und gefühlte Welt Mathis Pfäffli gestaltet in einer Einzelausstellung einen Raum des Kunstmuseums Luzern. Der Künstler formt eine eigene Wirklichkeit. Susanne Holz Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Ein raffiniertes Spiel mit Licht, Glas und Blech – die Welt von Mathis Pfäffli wirkt so vertraut wie fremd. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 1. Juli 2022)

In einem Ausstellungsraum des Kunstmuseums Luzern wähnt man sich aktuell in einer fernen und zukünftigen Welt – zwar ist diese recht grau, doch trotzdem verspielt und nicht zwingend düster. Der Künstler Mathis Pfäffli strukturiert diesen Raum mit einem Raster aus Seilen. Im ganzen Raum hängen und stehen Objekte, aus Glas, aus Blech. Ausrangierte Sonnenstoren dienen als Regal für Kugeln aus Stahl, in denen man sich spiegeln kann. Die schwebenden Glasobjekte scheinen einem Science-Fiction-Film entlehnt.

Sonnenstoren, Stahlkugeln und Licht. Was erinnern wir? Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 1. Juli 2022)

Mathis Pfäfflis Objekte aus gefundenen Materialien erzählen stets Geschichten, weil sie auf eine Vergangenheit verweisen: Wo hat der Künstler diesen Stein oder dieses Teil aus Blech gefunden, und mit wem?

«Kunst ist sozial. Sie ist ein Abbild von Umfeld, von Erfahrungen und von Freundschaften», erklärt der 1983 in Luzern geborene und aufgewachsene Künstler. «Kunst ist auch eine Form von Heimat, sie ist ein konstanter Dialog, der in die Vergangenheit und in die Zukunft führt. Sie ist ein Zeichen von Wandel.»

Mathis Pfäfflis Interesse gilt dem emotionalen und intellektuellen Erleben und Erfahren der Welt. Pfäffli arbeitet hauptsächlich mit den Medien Zeichnung und Installation. Die Fundstücke in seinen Werken sind Überbleibsel aus Natur, Industrie und Kultur. So auch ein längliches Stück aus modelliertem Zement, das aussieht, als wäre es aus Holz. Pfäffli hat es aus einem Haus im Tessin, das er zusammen mit Freunden renoviert. In seiner Einzelausstellung im Kunstmuseum Luzern baumelt es von einem Architekturmodell aus Blech, das mitten im Raum hängt.

Ein Modell des KKL, gebaut aus der Erinnerung

Das Modell heisst «Europaplatz 1» und ist angelehnt an die reale Architektur des KKL – Mathis Pfäffli hat es aus der Erinnerung gebaut. Auf seinem Blechdach liegt eine winzige, von Pfäfflis Patenkind gebastelte Figur. Das Modell zeigt, wie wir in der Erinnerung eine Wirklichkeit formen, die unseren Vorstellungen und Gefühlen entspricht.

Die Ausstellung beginnt und endet mit einer futuristisch anmutenden Bleistiftzeichnung. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 1. Juli 2022)

Vertraut und fremd zugleich ist diese Wirklichkeit. So auch das Objekt am Ende des Raums, das an eine Schaltzentrale erinnert. Der Künstler hat es gebaut aus Blech und Glas, das in dieses wie in einen Rahmen gefasst ist. «Spot on Mathis Pfäffli. Floor is Lava» heisst die Ausstellung, zu der auch die Publikation «Tracer» gehört. Die Kommission Bildende Kunst Stadt Luzern hat Mathis Pfäffli mit Band 18 der Reihe «Spot on» ausgezeichnet. Die Publikation beinhaltet unter anderem die komplette Zeichnungsserie «Tracer» und gibt einen Überblick über das bisherige Werk von Mathis Pfäffli.

Was passiert, wenn man Konventionen umdeutet?

Der Ausstellungstitel «Floor is Lava» bezieht sich auf das Kinderspiel, bei dem der Boden nicht berührt werden darf. Der Künstler wiederum fragt sich, was geschieht, deutet man Gegebenheiten und Konventionen um und setzt alltägliche Regeln in der Vorstellung ausser Kraft. Vielleicht fällt diese Umdeutung ja leichter, ist die Atmosphäre grau. Im Ausstellungsraum filtert eine UV-Folie vor dem Fenster das Licht: Der Raum wird so in eine unbestimmte Farblosigkeit getaucht, ähnlich der Stimmung auf Pfäfflis futuristisch anmutenden Bleistiftzeichnungen, mit denen diese Ausstellung mit der Anmutung einer Rauminstallation beginnt und endet.

Ein Modell des KKL, geschaffen aus der Erinnerung. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 1. Juli 2022)

Mathis Pfäffli lebt und arbeitet in Zürich. Sein Werk umfasst Zeichnung, Performance und Installation. Nach einem Studium in Grafik und Illustration in Luzern und Hamburg war er als Gestalter in Wien und Leipzig tätig. 2013 arbeitete Mathis Pfäffli im Luzerner Atelier in Chicago, 2016 wurde er mit dem Werkbeitrag des Kantons Luzern ausgezeichnet. 2017 schloss Mathis Pfäffli am Institut Kunst in Basel mit dem Master in Fine Arts ab.

Ausstellung im Kunstmuseum Luzern: «Spot on Mathis Pfäffli. Floor is Lava». Bis 4. September 2022, in Kooperation mit der Kommission Bildende Kunst Stadt Luzern. Am Sonntag, 4. September 2022, um 11 Uhr: Künstler Mathis Pfäffli im Gespräch mit Kuratorin Laura Breitschmid. www.kunstmuseumluzern.ch

