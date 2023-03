Digitale Bühne Auf Tuchfühlung mit einem Avatar Im Kleintheater Luzern setzt man wieder die Virtual-Reality-Brille auf. In «Brainwaves» verschmelzen Bühnenkunst und VR. Eine aussergewöhnliche und traumhafte Erfahrung? Regina Grüter Jetzt kommentieren 11.03.2023, 05.00 Uhr

Neun Stühle, neun Virtual-Reality-Headsets und im Hintergrund eine Art Puppe aus Lichtverbindungen – und darin Ivy (Estelle Bridet), wie man sie erst am Schluss zu sehen bekommt. Bild: PD

«Willkommen bei Motum Industries!» Ein Mitarbeiter des Labors (Michael Goodchild), das experimentelle Medizin betreibt, holt die neun Premierengäste in seinem Laboranzug im Foyer ab. «Handys auf Flugmodus stellen, zu Ihrer eigenen Sicherheit.» Man begibt sich auf hochtechnisches Terrain.

Dann sitzt man mit den acht anderen im Theatersaal im Kreis und schaut auf Ivy, eingehüllt in eine Art weissen Schlafsack mit angenähter Mütze. Es geht weiter zwischen Inszenierung und Instruktion, bis alle ihr «Neural Interface» aufhaben. Faktisch eine Virtual-Reality-Brille.

Im eigenen Körper eingeschlossen

Am Freitag fand im Kleintheater Luzern die Deutschschweizer Premiere von «Brainwaves» – Gehirnströme – statt, ein Stück, das Bühnenkunst und virtuelle Realität verbindet; eine Show mit einer Liveschauspielerin (Estelle Bridet), erarbeitet von RGB Project, einer Gruppe von drei Freunden aus Sierre. Für «Brainwaves» haben sie mit 15 Künstlerinnen und Künstlern aus verschiedenen Bereichen zusammengearbeitet, um ein «amazing experience» zu schaffen.

Das Stück zeigt die Geschichte von Ivy, einer jungen Frau mit dem Locked-in-Syndrom. Sie ist bei vollem Bewusstsein, aber fast vollständig gelähmt. Eingesperrt in ihren eigenen Körper. «In unserer Fiktion verbindet sie sich mit einer Maschine, die sie in eine virtuelle Realität treibt», erklärt Dramaturg Michael Goodchild in einem Youtube-Video zum Stück. Durch den Avatar kommt sie zu einem neuen Körper, kann wieder fühlen und sich bewegen.

Publikum verbindet sich mit Gehirn von Ivy

Mittels «Neural Interface» verbinden sich die Zuschauerinnen und Zuschauer direkt mit dem Gehirn von Ivy und tauchen mit ihr in die von ihr erschaffene künstliche Welt ein – respektive mit ihrem Avatar. Eine zierliche Gestalt, designt mit Gehirnströmen und Nervenbahnen, die sich leichtfüssig durch den Raum bewegt und mit dem Publikum in Kommunikation treten kann: «Geht’s dir gut?»

Ivy erzählt uns ihre Geschichte. Wie neue Technologien ihr wieder Sinneserfahrungen ermöglichten. Aber es ist eben nicht die echte Welt. Und es ist eine einsame Welt. Eine, die sie nur für sich selbst erschaffen hat und die sie mit niemandem teilen kann. Irgendwann fühlt sie sich darin genauso gefangen wie in ihrem echten Körper, eingesperrt von Motum Industries, zu deren Spielball sie geworden ist.

Faszination und Grenzen neuer Technologien

Ivys Welt wird immer bunter und versierter, je weiter die Technologie fortschreitet. Flying Mushrooms und elektronische Musik – teilweise fühlt es sich schon ein bisschen an wie auf einem Trip, wenn man sich darauf einlässt. Sogar ein Monument aus Ivys Gedanken zieht an uns vorbei. Zuoberst ihr Ausweg.

Realität/Fiktion, reale Existenz/künstliche Intelligenz, Autor und Regisseur Christophe Burgess, der das Ganze mit drei anderen von der Bühne aus orchestriert – auch im Laboranzug –, hat mit «Brainwaves» ein Stück über die Faszination und die Grenzen neuer Technologien geschrieben. Wo sind die überhaupt? Im Format «Digitale Bühne», welches das Kleintheater als Ergänzung zum regulären Spielplan für die aktuelle Saison lancierte, hat es seinen verdienten Platz gefunden.

Ob es nun tatsächlich «eine aussergewöhnliche und traumhafte Erfahrung» ist, in die man eintaucht, mag individuell sein. Es ist sicher eine interessante, wenn auch keine besonders emotionale. Was vielleicht auch ein bisschen daran gelegen haben mag, dass das Stück erstmals in deutscher Sprache aufgeführt wurde.

Hinweis Weitere Aufführungen: Samstag, 11. März, 5 Slots ab 14.00, Sonntag, 12. März, 4 Slots ab 13.00; www.kleintheater.ch, Vorverkauf: Tel. 041 210 33 50, weitere Infos: www.rgbpoject.ch.

