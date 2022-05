KKL Trotz freier Plätze für Mirga Grazynite-Tyla: Dirigentinnen sind für das Publikum attraktiv Trotz Wunschprogramm ist das Konzert mit Stardirigentin Mirga Grazynite-Tyla am Sonntag im KKL schlecht verkauft. Sind etwa Frauen am Pult beim Publikum noch immer weniger akzeptiert? Urs Mattenberger 19.05.2022, 08.46 Uhr

Auch wenn Corona weit weg scheint, hat das Interesse des Publikums an Veranstaltungen erst in den letzten Wochen spürbar angezogen, berichten Veranstalter. Wie unberechenbar die Situation ist, zeigen die kommenden Konzerte im KKL.

Die «Goldene Marschparade» ist am Freitag praktisch ausverkauft. Der «Pas de deux» von Stadtorchester Luzern und Ballett Akademie Luzern (Sonntag, 11.00) ist sehr gut verkauft wie auch das Konzert der Festival Strings Lucerne mit der Pianistin Hélène Grimaud (Mittwoch, 19.30). Für das Konzert des City of Birmingham Symphony Orchestra unter Chefdirigentin Mirga Grazinyte-Tyla dagegen weist die Website des KKL noch erstaunlich viele freie Plätze aus (Sonntag, 18.30). Nach möglichen Gründen fragten wir Mischa Damev, Intendant der Migros-Kulturprozent-Classics.

Wieso gibt es für ein Wunschkonzert mit Tschaikowsky und Bruckner in internationaler Topbesetzung noch viele Karten?

Mischa Damev: Seit Corona hat sich das Kaufverhalten des Publikums verändert. Der Trend, dass der Kaufentscheid immer näher am Konzertdatum fällt, hat sich dadurch noch verstärkt.

Ist das Konzert in Luzern schlechter verkauft als an den übrigen Tourneeorten in der Schweiz?

Ja, der Vorverkauf ist abhängig von der jeweiligen Stadt, weil das Publikum unterschiedlich ist. In Luzern mischt sich vom Unternehmer bis zur Verkäuferin alles. In der Diplomatenstadt Genf ist das Publikum schicker, in Zürich spürt man die Arbeitertradition, die auf die Zeiten Gottlieb Duttweilers zurückgeht. Das Publikum in Bern ist wegen der Präsenz der Politik stärker bürgerlich geprägt. In Genf war dieses Konzert fast ausverkauft, auch in Bern läuft es gut.

Mirga Grazinyte-Tyla wurde als erste Chefdirigentin eines Spitzenorchesters zum Topstar unter den Dirigentinnen. Sind Frauen am Pult beim Publikum noch immer weniger akzeptiert?

Nein. Mit der Pianistin Gabriela Monteiro haben wir auch als Solistin einen weiblichen Star im Programm, wo sich diese Frage ohnehin nicht stellt. Unser Genfer Konzert bei dieser Tournee und eines von vor drei Jahren in der ausverkauften Tonhalle zeigen, dass Dirigentinnen für das Publikum sehr attraktiv sind.

Was zieht generell Besucher in Konzerte: die Stars, das Programm oder der Konzertort? Nimmt die Zahl der Stars ab, die Selbstläufer sind und volle Säle garantieren?

Die Selbstläufer, wie zum Beispiel Anne-Sophie Mutter, sind quasi an einer Hand abzuzählen. Es ist ein Mix aus vielen Faktoren wie dem Programm oder dem Konzertort. Da hat Luzern ja gute Voraussetzungen. Der Konzertsaal des KKL ist nicht nur einer der schönsten Säle Europas, er macht mit der Lage am See Luzern zu einem musikalischen Kraftort. Aber daneben spielen je länger, je mehr auch Wetter, Schulferien und andere Grossevents eine Rolle.

