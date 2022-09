Luzerner Theater/UG Im preisgekrönten Stück der jungen Schottin Stef Smith trotzen drei Frauen der Rauheit der Welt Das preisgekrönte Stück «Swallow» von Stef Smith, eine der spannendsten jungen Stimmen des zeitgenössischen europäischen Theaterschaffens, wird in der Aussenspielstätte UG inszeniert – als Schweizer Erstaufführung. Stefan Welzel 21.09.2022, 17.28 Uhr

Wiebke Kayser spielt eine der Haupt­figuren in «Swallow» von Stef Smith. Bild: Ingo Höhn/LT

Die Autorin Stef Smith gehört zu den spannendsten jungen Stimmen des zeitgenössischen europäischen Theaterschaffens. Die Schottin hat für Stücke wie «Roadkill» oder «Girl in the Machine» bereits mehrere renommierte Preise wie den britischen Laurence Olivier Award oder den Fringe First Award gewonnen. Auch das nun von Regisseur Alexander Stutz in Luzern in Szene gesetzte «Swallow» wurde preisgekrönt.