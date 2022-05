Klassik Festival Strings Lucerne zeigen in einem packenden Konzert mit Hélène Grimaud die dunklen und hellen Seiten des Lebens Die Festival Strings beenden eine starke Saison. Mit Pianistin Hélène Grimaud und einer faszinierenden Entdeckung aus der Ukraine. Der Auftritt zeigt auch die ganze Entwicklung des Orchesters. Roman Kühne Jetzt kommentieren 26.05.2022, 13.17 Uhr

Hélène Grimaud mit den Festival Strings, rechts deren Dirigent Daniel Dodds an der Geige. Bild: Fabrice Umiglia / PD (25. Mai 2022)

Wie klingt Erinnerung? Welche Töne spiegeln mein Leben? Kann der Nachhall der Zeit, als Hintergrundrauschen unseres Seins, überhaupt erfasst werden?

Das Konzert der Festival Strings Lucerne vom Mittwochabend im KKL mit Pianistin Hélène Grimaud liefert Antworten genau zu diesen Gedanken. Und was für welche! Der ukrainische Komponist Valentin Silvestrov wurde auf Wunsch der Pianistin kurzfristig in das Programm aufgenommen – aus nahe liegenden Gründen. Der 84-Jährige komponierte «Der Bote» im Gedenken an seine verstorbene Frau. Schmerzlich und leer – aber auch offen und frei. Er will nicht neue Musik kreieren. In einer Art Echo hört er in längst vergangene Musik hinein, sucht nach jener Spur, die heute noch durch unsere Lüfte schwingen. Und schafft genau dadurch neue, eindringliche Klänge.

Mozart zuerst angedeutet – und dann voller Virtuosität

Der Anfang von «Der Bote» ist ein plakatives mögliches Motiv von Mozart. Lange hängen die drei Akkorde in der Luft. Gedehnte Pausen, in die sich neue Klänge schieben. Zaghaft und vorsichtig. Das helle und schlanke Spiel von Hélène Grimaud verstärkt diese Unwirklichkeit. Ferne Töne, eine scheinbar greifbare Substanz, die doch schon im nächsten Augenblick, flüchtig durch die Finger rinnt.

Auch die «Zwei Dialoge mit Nachwort» spielen mit diesem Dunst der Erinnerung. Ein leichter Walzer zwischen Verklärung und Alltagsschaum. Zitate von Richard Wagner und Franz Schubert, ein tanzender Staub im Scheinwerferlicht. Beide Stücke sind echte Entdeckungen.

Das Klavierkonzert Nr. 20 in d-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart spielt Hélène Grimaud mit der gleichen Klarheit und Brillanz. Es ist ein Mozart, der sich stark an der Virtuosität orientiert. Mit expressiver Kraft zeichnet sie die Kadenz des ersten Satzes. Ihre linke Hand lässt sie auch mal kontrastreich, teils etwas hart, in die Tasten fallen.

Im Vergleich etwa zu Rudolf Buchbinder – er spielte mit den Strings vor einem Monat Mozarts 21. Klavierkonzert – war dieser mehr dem Inneren zugetan, zeigte sich als Meister der Schatten und Farben. Hélène Grimaud hingegen kehrt das Strahlende des Stückes nach aussen. Ihre «Romanze» ist in helles, klares Licht getaucht. Ein leuchtender Zauber, der allerdings manchmal gar etwas distanziert und einsam scheint.

Drehende Gespenster und jubilierendes Fest

Denn das Thema des Abends ist «Licht und Schatten». Der erste Teil gehört den dunkleren Gespenstern: Zwischenwelten, welche die Festival Strings mit allen ihren melancholischen Nuancen zeichnen. In der Begleitung der Solistin und vor allem in der eröffnenden Ouvertüre zu «Don Giovanni», ebenfalls Mozart, schenken sie der Dramatik eine drohende Note. Auf- und absteigende Geigenlinien, die zuschlagenden Schicksalsviertel geben dem mahnenden Desaster ein packendes Bild.

Ein Bild, das die Festival Strings, exzellent geleitet von Daniel Dodds vom ersten Pult aus, auch nach der Pause, gestalten. Dieses Mal dem Lichte zugewandt. Mozarts 34. Sinfonie ist ein jubilierendes Fest. Luftige Pianostellen, rasche Farbwechsel, lebendige Gestaltung und ein tanzender Grundgedanke, der sich über das ganze Stück zieht. Engelhaft ist das Spiel von Flöte und Oboe im dritten Satz. Ein honigsüsser Schlemmermund der im Allegro in die galoppierende Freude mündet.

Klare Steigerung bei den Publikumszahlen

Das Konzert ist ein überzeugender Schlusspunkt unter die diesjährige Saison, die erneut Musik auf höchstem Niveau brachte; mit dem Konzert von Buchbinder als Höhepunkt. Knapp 1350 Eintritte sind klare Steigerung zu den Winter- und Frühlingskonzerten, wo auch coronabedingt jeweils «nur» etwas über 600, respektive 900 Besucher verzeichnet wurden. Vor wenigen Jahren waren solche Zahlen noch die Norm.

Doch ihre hochstehenden Aufführungen haben dem Kammerorchester ein immer grösseres Stammpublikum geschenkt. Zusammen mit der erstmals erfolgreich durchgeführten Konzertreihe im Zeugheersaal stärken die Festival Strings ihre Rolle als prägenden Player in der Luzerner Klassikszene.

