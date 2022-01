Musik aus Luzern «Wir hatten einfach Lust darauf» – East Sister über ihr erstes Album Das Trio East Sister aus Luzern und Genf gibt sein Débutalbum

«The Velvet Fair» heraus. Die Band erzählt, wie sie ihre Musik auf den Punkt brachte. Zéline Odermatt Jetzt kommentieren 28.01.2022, 05.00 Uhr

Gestresst und doch seelenruhig. So wirken Laura Schenk und Amadeus Fries, die im Bandraum an der Luzerner Maihofstrasse sitzen. Dieser dient auch als Aufnahmestudio. Ein besonderes Ereignis steht an für die beiden: Bald veröffentlichen sie ihr erstes Album.

Amadeus Fries und Laura Schenk vor ihrem Proberaum in Luzern, es fehlt Bandmitglied Lorraine Dinkel. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. Januar 2022)

East Sister – so heisst die Band mit den Sängerinnen Laura Schenk aus Ruswil und Lorraine Dinkel aus Genf, beide 29. Dinkel spielt auch Gitarre, Schenk Keyboard. Zum Trio wird die Band mit Amadeus Fries am Schlagzeug, der momentan die letzten Songs der Platte fertig abmischt.

«Wir haben uns bewusst dafür entschieden, das Album selber aufzunehmen und zu produzieren», erklärt Fries. So konnten sie ganz anders an diesen Prozess herangehen, sich mehr Zeit lassen. Der Luzerner fügt an: «Ein Album hatten wir zunächst nicht geplant.» Unterstützung erhalten sie vom Label Red Brick Chapel.

«Es war zu viel Druck da»

Eineinhalb Jahre herrschte bei East Sister Tonstille vor den Aufnahmen zum Album. In den Jahren 2016 und 2017 hatten sie zwei EPs veröffentlicht, waren in England auf Tour mit der kalifornischen Band Wand. «Es war zu viel Druck da», sagt Fries. Laura Schenk ergänzt: «Wir machten alle für einige Zeit unser eigenes Ding. Dann hatten wir einfach Lust darauf, wieder zusammen zu spielen.»

Amadeus Fries, Laura Schenk und Lorraine Dinkel (v. l. n. r.). Bild: PD

Im Sommer 2020 trafen sie sich an der Maihofstrasse, um Lieder aufzunehmen. Schenk und Dinkel kamen jeweils mit Ideen für Musik und Texte und entwickelten sie gemeinsam mit Fries weiter. Schenk: «Es flossen alle diese Gefühle mit ein, die während des ersten Lockdowns da waren.» Da war einerseits das Erleben von Einsamkeit. Schenk sei viel allein spazieren gegangen. Andererseits habe sie das Gefühl gehabt, übers Handy ständig informiert und mit allem verbunden zu sein.

Kassetten-Samples rückwärts abgespielt

Sie hätten das gemeinsame Musizieren vermisst. «Da war eine Leichtigkeit, die wir vorher nicht hatten», so die 29-Jährige. Fries stimmt zu: «Besonders die erste Single bringt für mich das Gefühl, das wir mit unserer Musik einfangen möchten, auf den Punkt.»

Die gesamthafte Dämmerung, die erste Single zum Album. Video: Red Brick Chapel

«Dawning Overall» heisst das Lied. Ein sanfter Einstieg ins Album. Er fühlt sich an wie ein regnerischer Tag, den man vom Fenster aus beobachtet. Im kurzen Song harmonieren die Stimmen von Schenk und Dinkel besonders schön, verschiedene Klang-Landschaften ergänzen und verweben sich. Es sei das «Paradebeispiel» einer Collage. «Wir haben darauf verschiedene Kassetten-Samples von früher neu zusammengesetzt oder rückwärts abgespielt», erklärt Fries.

Eigentlich ist das ganze Album eine Collage, die mal stärker, mal schwächer nach der Aufmerksamkeit der Zuhörerin greift. Die zweite Single «Circled Eye» sowie die dritte «Wendy The Other Day» klingen schon eher wie typische East-Sister-Songs – Dreampop vom Feinsten. Das sei «einfach erwachsener», so Fries. Im Song «Wendy The Other Day» tauchen neben dem Sängerinnen-Kanon auch Orgelklänge auf. Perfekt für einen Sonntagnachmittag auf dem Sofa.

Ein Jahrmarkt in der Natur

Doch die Musik passt nicht nur in kältere Zeiten und für zu Hause. «Circled Eye» und auch der Song «Oh Valentine» klingen nach Aufbruch. Sie machen Lust auf einen Spaziergang durch den Wald, bei dem man in einer Pause den Kopf ins Gras legt und über das Leben sinniert.

Die zweite Single «Circled Eye» klingt nach Aufbruch. Video: Red Brick Chapel

«Ich würde das Album als Jahrmarkt in der Natur beschreiben, durch den man mit einem Kaleidoskop spaziert. Alles ist ein wenig verzerrt, aber wunderschön», sagt Schenk. Kein Lied der Platte passt besser zu dieser Beschreibung als «Podium» mit seinem dramatischen Aufbau, bei dem man immer stärker in diese Welt hineingezogen wird.

Wo man die Band demnächst live sehen kann, steht noch in den Sternen. Ein erster Gig ist erst auf den 21. April hin in Zürich terminiert. «Wir sind am Planen, aber es ist in der jetzigen Situation schwierig. Mehrere Auftritte am selben Ort wären cool. Oder vielleicht nehmen wir bald wieder auf», sagt Fries mit einem Schmunzeln. Fries und Schenk wirken trotz der speziellen und anstrengenden Phase eben doch recht gelassen.

East Sister: «The Velvet Fair» (ab 28. Januar auf Bandcamp, ab 4. Februar auf allen Kanälen), Informationen zu Tourdaten und mehr finden Sie hier.

