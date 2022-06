David-Hockney-Retrospektive Das Kunstmuseum Luzern steht in den Startlöchern für einen Weltstar Am 9. Juli eröffnet im Kunstmuseum Luzern die grosse und erste umfassende Schweizer David-Hockney-Retrospektive. Wir erzählen von kurzfristigen Absagen, von Erfolgen bei der Beschaffung von Werken und Sponsorengeldern und von tollen Raumlösungen. Susanne Holz Jetzt kommentieren 21.06.2022, 16.00 Uhr

David Hockney, «In the Studio, December 2017». Fotografische Zeichnung, gedruckt auf sieben Papierbögen, 278 x 760 cm. Eine Schenkung des Künstlers an die Tate in London 2018. David Hockney, «Interior with Blue Terrace and Garden», 2017. Acryl auf Leinwand, 121.9 × 243.8 cm. David Hockney, «In the Studio, December 2017». Fotografische Zeichnung, gedruckt auf sieben Papierbögen, 278 x 760 cm. Eine Schenkung des Künstlers an die Tate in London 2018. David Hockney, «Interior with Blue Terrace and Garden», 2017. Acryl auf Leinwand, 121.9 × 243.8 cm.

Bald startet im Kunstmuseum Luzern die grosse David-Hockney-Retrospektive – am 9. Juli ist es soweit. Nach William Turner im Sommer 2019 ist die Retrospektive mit dem berühmten Briten, der am Tag der Ausstellungseröffnung 85 wird, ein weiterer grosser Wurf für das Kunstmuseum. Und zudem bedeutet «David Hockney. Moving Focus» die Fortsetzung der befruchtenden Zusammenarbeit mit der Tate in London.

Viel war und ist zu tun im Vorfeld der Ausstellung. Angefangen bei der Auswahl der Leihgaben über den anspruchsvollen Umgang mit Absagen in letzter Minute bis hin zu tollen Raumlösungen für all die weltbekannten Werke. Mit der Anfrage der Leihgaben begann das Kunstmuseum schon vor anderthalb Jahren. Beni Muhl, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Kunstmuseum Luzern, erklärt:

«Der Leihvertrag mit der Tate war Anfang Jahr 2021 unterschrieben. Von da an haben wir auch zusätzliche Leihgaben angefragt, von weiteren Museen, privaten Sammlern oder auch von Galerien wie der New Yorker Pace Gallery.»

Die Tate habe einen grossen Stock an Frühwerken, so Beni Muhl. Darunter solche Highlights wie Hockneys Doppelporträt der Eltern: «My Parents», von 1977, das auch in Luzern zu sehen sein wird. Nun ist David Hockney ein Künstler, der sich stets weiterentwickelt und nie stehen bleibt. Da wären seine ikonischen Pool Paintings, Hymnen auf Sommertage mit Swimmingpool, da wären seine Porträts, aber auch seine Landschaftsbilder und seine heutigen i-Pad-Zeichnungen: Die Ausstellung in Luzern ist die erste umfassende Retrospektive auf den vielseitigen Künstler in der Schweiz.

Hockneys Doppelporträt der Eltern und ein monumentales Werk aus Paris

Kuratiert wird sie von Kunstmuseumsdirektorin Fanni Fetzer zusammen mit Helen Little von der Tate. Doch natürlich kommen die Werke nicht nur aus London, sondern auch aus Paris, so das über neun Meter lange «The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011», das aus der Sammlung des Centre Pompidou stammt.

Weil David Hockney als Künstler ein Star ist, verzichtet nicht jede Sammlung gerne auf ihre Werke von ihm – auch wenn es nur für eine gewisse Zeit ist. Oder aber ein Werk ist zu fragil für den Transport. So geschehen bei «A Visit with Christopher and Don, Santa Monica Canyon, 1984»: Eine Anfrage für dieses Werk aus dem Museum Ludwig in Köln sei aus konservatorischen Gründen negativ beantwortet worden, so Beni Muhl.

Man habe jedoch ein ähnliches, mindestens ebenso tolles Werk aus einer Privatsammlung bekommen: «A Visit with Mo and Lisa, Echo Park» (1984). Diese private Leihgabe aus London wird nun das zentrale Werk im ersten Saal der Luzerner Ausstellung sein – doch auch hier war Verhandlungsgeschick gefragt: Trotz unterschriebenem Vertrag wollte der Besitzer das Werk plötzlich nicht mehr ausleihen. Eine vorsichtige Nachfrage des Museums ergab, dass der Sammler schlechte Erfahrungen mit der Präsentation seines Werks gemacht hatte. Das Kunstmuseum musste den Besitzer folglich erst einmal von seiner Arbeit überzeugen. Was dem Museum gelungen ist. Und dann weist Beni Muhl auch noch auf Folgendes hin:

«Für gewisse Werke wiederum sind allein schon die Transportkosten zu hoch, etwa, wenn diese aus Australien kämen.»

Und dann war da noch die Idee der geteilten Transportkosten, die beim über 12 Meter langen und 50-teiligen «Bigger Trees near Warter or / ou Peinture sur le Motif pour le Nouvel Age Post-Photographique» (2007) zum Tragen kommt. Man teilt sich hier die Kosten mit Brüssel, wo das Werk zuvor ausgestellt wird.

50 Sponsoren für ein Werk aus 50 Teilen

Diese Leihgabe der Tate hat auch einen sehr hohen Versicherungswert. Weshalb das Kunstmuseum 50 Sponsoren allein für dieses Werk suchte und fand: Ein jeder Sponsor spendete für eine der 50 Leinwände 5000 Franken. In der Ausstellung wird das monumentale Werk der grossformatigen Leihgabe aus Paris gegenübergestellt.

Für die Sicherheit während des Transports sind die Transportunternehmen zuständig. Die Installation in Luzern beaufsichtigen Kuriere – so von der Tate oder vom Centre Pompidou. Was die Sicherheit im Kunstmuseum betrifft, so verfügt dieses über eine sehr gute Infrastruktur. Die Werke werden mit Lasergeräten für den Alarm geschützt. Und weil mit sehr viel Besuch gerechnet wird, stockte man das Aufsichtspersonal bereits auf. Was das Gesamtversicherungsvolumen betrifft, so befindet sich dieses in einem dreistelligen Millionenbetrag und ist niedriger als bei Turner.

Und dann ist da noch der Raum mit dem fast acht Meter langen «In the Studio, December 2017». Das Kunstmuseum freut sich, die Bild-im-Bild-Situation auf dem Werk im Ausstellungsraum zu wiederholen. So sind auf Hockneys grossformatigem Werk andere Leihgaben der Ausstellung zu sehen, wie das kleinere «Interior with Blue Terrace and Garden». Diese werden nun mit «In the Studio, December 2017» in einem Raum gezeigt. «Wir bilden in Luzern quasi David Hockneys Studio nach», erklärt Beni Muhl.

Die Ausstellung «David Hockney. Moving Focus» startet am 9. Juli 2022 im Kunstmuseum Luzern.

