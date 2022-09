Le Théâtre Ein Musical für alle Generationen Mit «Der Löwe, der nicht schreiben konnte» kommt eine Kinderbuch-Adaption nach Emmen.

Ein farbenfrohes Musicalspektakel erwartet das Publikum in Emmen.

Was für eine verzwickte Situation: Da ist ein liebeshungriger Löwe, der seiner angebeteten Löwin unbedingt einen Brief schreiben möchte, um sie für sich zu gewinnen. Nur gibt es da einen ziemlich grossen Haken: Er kann gar nicht schreiben, der König der Tiere. Also bittet er andere, das für ihn zu tun. Doch weder der Affe noch das Nilpferd oder der Geier sind auch nur annähernd im Stande, das niederzuschreiben, was der Löwe gerne ausdrücken möchte. Was soll er nur tun?

Das ist die Ausgangslage des Familienmusicals «Der Löwe, der nicht schreiben konnte», welches im Le Théâtre Emmen zu sehen ist. Basierend auf dem gleichnamigen deutschen Kinderbuch-Bestseller von Martin Baltscheit, hat der Schweizer Darsteller und Produzent Tino Andrea Honegger diese herzerwärmende Geschichte nun als ein auf Schweizerdeutsch gesungenes und gesprochenes Musical auf die Bühne gebracht.

Vor rund zweieinhalb Jahren wurde das Stück im Bernhard-Theater in Zürich uraufgeführt. Nun kommt es das erste Mal in die Zentralschweiz. Das Besondere an der Produktion ist der Umstand, dass es nicht ein reines Kinderstück (empfohlen ist dabei ein Mindestalter von vier Jahren) ist, sondern auch für ein jugendliches und erwachsenes Publikum funktioniert. Verschiedene Genres werden hier zu einem Ganzen vermengt. So sind nicht nur die klassischen Elemente eines Musicals zu hören – mit der Bernerin Nina Burri begeistert unter anderem auch eine «Schlangenfrau» mit Akrobatik und der Kunst der Kontorsion. Fast schon selbstredend füllt Burri in dem Stück die Rolle der Schlange aus.

Eine abenteuerliche Reise durch den Dschungel

Bei dieser Schweizer Bühnenadaption führte Produzent Honegger auch gleich Regie, für die Musik zeichnete der Soundkünstler Alexander Maschke verantwortlich. Was der liebeskranke Löwe auf seiner abenteuerlichen Reise durch sein (Dschungel-)Reich alles erlebt und ob er am Ende tatsächlich auch noch selber schreiben lernt, um sich an seine Löwendame zu wenden, können Musicalfans ab diesem Wochenende erfahren.