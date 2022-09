Schauspiel Dürrenmatts «Das Versprechen» am Luzerner Theater offenbart einen tiefen Blick in seelische Abgründe Das Luzerner Theater startet mit einer Inszenierung des zeitlosen Dürrenmatt-Krimis «Das Versprechen» in die Schauspiel-Saison. Regisseur Lorenz Nufer hat dabei eine besondere Leerstelle des Klassikers ausgelotet. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 15.09.2022, 05.00 Uhr

Das Publikum erwartet gemäss Regisseur Lorenz Nufer ein «bilderstarkes Theater-Spektakel». Bild: Ingo Höhn (Luzern, 14. September 2022)

Es ist ein enorm wuchtiger und anspruchsvoller Stoff, dem sich Regisseur Lorenz Nufer und sein Team für die erste Schauspielproduktion der neuen Saison am Luzerner Theater vorgenommen haben. Friedrich Dürrenmatts «Das Versprechen» ist ein Klassiker, und zwar von dezidiert irritierender, aufrüttelnder und philosophischer Natur. Wie so oft in den Geschichten dieses legendären Schweizer Ausnahmeschriftstellers geht es um nichts weniger als die Grundkonditionen des menschlichen Daseins. Um die Zerrissenheit der Handelnden in einer Welt, in der sich Sinnstiftung zunehmend verflüchtigt. In der Box des Luzerner Theaters wird ab Sonntag ein Stück zu sehen sein, in welchem ein besonderer, partieller Blick auf diesen Kriminalroman gelegt wird.

Dabei legt Nufer den Fokus auf drei Figuren, deren Handlungsmotive oft unklar bleiben: der Kommissär Matthäi, seine Haushälterin Frau Heller und deren Tochter Annemarie. Für Nufer ein Ansatz, der sich fast schon aufdrängt: «Dürrenmatt belässt im Roman eine provokante Leerstelle, was die Konstellation dieser drei Figuren angeht. Sie auszuloten und für die Bühne zu untersuchen, reizt mich. Immerhin passiert dort das eigentliche Verbrechen in der Geschichte. Und auch das eigentliche Versprechen.»

Zuweilen wird es in der Luzerner Inszenierung des Dürrenmatt-Klassikers düster: Regisseur Lorenz Nufer betont denn auch, dass es «bei Dürrenmatt keinen Trost abzuholen gibt». Bild: Ingo Höhn (Luzern, 14. September 2022)

Ein Ermittler so monströs wie der Mörder selbst

Doch für alle, die diese Geschichte nicht kennen, nun kurz noch mal von vorne. Dürrenmatt schrieb den Krimiroman 1958, nachdem er ihn zunächst als Drehbuchvorlage zum Film «Es geschah am hellichten Tag» entwickelte (siehe Box rechts). Darin lässt der Mord an einem Mädchen den ermittelnden Kommissar Matthäi nicht mehr los. Den Eltern des Kindes gibt er das Versprechen, den Mörder zu finden. Ein Tatverdächtiger ist zwar schnell gefunden, doch Matthäi weiss, dass dessen Geständnis nur einen weiteren Fall ohne viel Aufregung zu den Akten bringen soll. Der wahre Täter ist noch auf freiem Fuss. Der Kommissar ermittelt auf eigene Faust weiter und will den Mörder mit einem zweiten Mädchen, der Tochter seiner Haushälterin, ködern.

Für Regisseur Nufer eine faszinierende Konstellation, die tief ins Seelenleben schauen und dabei erschauern lässt: Bei Dürrenmatt «steigt der Protagonist in seine eigenen Abgründe hinunter». Nur so dringe man irgendwann zum Kern seines wahren Selbst vor, erklärt Nufer.

«Und das ist im Fall von Kommissär Matthäi so monströs, dass er sich nicht mehr unterscheidet vom Mörder, den er jagt.»

In der Inszenierung am Luzerner Theater stehen Fragen im Zentrum, die den Bezug zur aktuellen Gesellschaft und heutigen Lebensformen herstellen, aber auch solche, die um die zeitlosen Aspekte der eingangs genannten Grundkonditionen unserer Existenz kreisen. Denn was treibt einen Mann an, sein ganzes bisheriges Leben aufzugeben und sich einer einzigen Idee zu verpflichten? Die Fixation wird zum Wahn und endet im Nirgendwo. Oder was passiert mit einem Kind in dieser seltsamen, erdrückenden Konstellation einer Patchwork-Familie?

Ein bilderstarkes und lustvolles Spektakel

Für Nufer ist Dürrenmatt auch der «helvetisch-abgründige Bruder Albert Camus’». Bei beiden sei die Welt nicht zu retten «und die Menschen sind in sinnlosem Streben gefangen. Dürrenmatt lässt sie einfach noch absurder scheitern.» Die nie schwindende Dringlichkeit Dürrenmatts manifestiere sich gemäss Nufer auch im Umstand, dass je unüberschaubarer die derzeitige Welt sei, sich dessen Geschichten desto passender präsentieren. Nur warnt der Regisseur auch davor, «dass es bei Dürrenmatt keinen Trost abzuholen gibt».

Von einer fixen Idee besessen: Kommissär Matthäi, gespielt von Christian Baumbach. Bild: Ingo Höhn (Luzern, 14. September 2022)

Nun könnte zusammenfassend und auf die anstehende Inszenierung gemünzt der Gedanke aufkommen, dass das Publikum ein tiefenpsychologisches, introspektives Kammerspiel erwartet. Doch weit gefehlt: Nufer kündigt ein «bilderstarkes, lustvolles Theater-Spektakel» an.

Premiere Sonntag, 18. September, 18.00, Box Luzerner Theater

www.luzernertheater.ch

