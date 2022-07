Nachruf Zum Tod von Pablo Stähli: Er war ein unermüdlicher Kulturvermittler Der Luzerner Galerist und Verleger ist mit 78 Jahren gestorben. Vieles bleibt in Erinnerung, auch sein verbindendes Engagement zwischen der Schweiz und Brasilien. Peter K. Wehrli 11.07.2022, 07.58 Uhr

Pablo Stähli (1944-2022). Bild: PD

Jeder Tod hinterlässt eine veränderte Welt. Seit dem Tod von Pablo Stählis Tod am 29. Juni erscheint die Kunstwelt, das Kulturleben verändert. Er war Galerist und Verleger, zuerst in Luzern und Zürich, dann auch in Brasilien. Für den unermüdlichen Kunstvermittler war es natürlich, dass er den Austausch zwischen Brasilien und der Schweiz initiierte.

Pablo Stählis Vermittlergabe gipfelte 1992 in der Ausstellung «Brasilien: Entdeckung und Selbstentdeckung», die an den Junifestwochen in Zürich im Helmhaus gezeigt wurde. Sein brasilianisches Schulprojekt «Recif Escola», das er seit 1992 in Igarassu und Itapissuma vorantrieb, steht im Kontext mit diesem anregenden Austausch.

Er zeigte auch international bekannte Künstler

Seit 1972 in Luzern und später in Zürich zeigte der Galerist Pablo Stähli viele junge Künstler, die dann bald auch in Museumsausstellungen zu sehen waren. Wie Markus Rätz, Rolf Winnewisser, Martin Disler, Urs Lüthi, Castelli, Leiko Ikemura, das Künstlerduo Fischli/Weiss, Hugo Suter, Hans Schärer, Aldo Walker und Peter Emch, um nur einige zu nennen. Auch zeigte Pablo Stähli international renommierte Künstler in seiner Galerie, wie Marcel Broodthaers, Helmut Federle, Jürgen Klauke, a. r. penck und Dieter Roth.

Neben den Druckgrafiken und Buchpublikationen bleibt die Erinnerung an einige bedeutende Ausstellungen, mit denen Pablo Stähli die schweizerische Kunstszene in bewegt und so Entwicklung ermöglicht hat. Unvergessen etwa «Plötzlich diese Übersicht» vom Künstlerpaar Fischli/Weiss. Sie zeigten eine Serie von Kleinplastiken und bewiesen, dass Skulptur auch als erzählerisches Medium Bestand haben kann. Das Beispiel steht für viele von Stählis Aktivitäten, die sich fruchtbar auf zwei Kontinenten abgespielt haben. Und die ihn unvergessen machen.