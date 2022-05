«Innereien» Beim «Sex Stück» gehts um ein wenig von allem für alle Im Luzerner Inseli-Park feierte die «Innereien»-Produktion «Das Sex Stück» Premiere und liess die Frage zurück: Worum ging es eigentlich genau? Anja Nora Schulthess Jetzt kommentieren 04.05.2022, 15.48 Uhr

Diverse musikalische Intermezzi gehörten zur Inszenierung von Beatrice Fleischlin und Nina Hellenkemper und ihren Komplizen und Komplizinnen. Bild: Kezia Zurbrügg

Man wähnt sich schon vor Vorstellungsbeginn an diesem Dienstagabend nahe dem Luzerner Seebecken im Zirkus: Seifenblasen werden vor dem Zelt in die Luft geblasen, drinnen ein roter Samtvorhang, viel Glitzer und farbige Lichter. «Ich nehme an, Sie interessieren sich für Sex? Sie haben gewisse Erwartungen?», fragt eine der neun Darstellerinnen im silbernen Paillettenkleid. «Wir werden Sie garantiert enttäuschen. Kennen Sie, nicht wahr?», fügt sie lächelnd hinzu. «Und nun Manege frei für die schönste und manchmal komplizierteste Sache der Welt.»

Damit sind wir schon mittendrin in «Das Sex Stück» von Beatrice Fleischlin und Nina Hellenkemper und ihren Komplizen und Komplizinnen. Tusch! Musik. Die Zwei-Frau/Mann-Band spielt ein Kürzest-Intermezzo mit Akkordeon, welches sogleich von der nächsten Nummer abgelöst wird: Eine Gesangseinlage in Deutscher-Chanson-Manier von einem schneidig gekleideten Herrn: «So wurde ich Gigolo.»

Klischees werden durchexerziert

Es wird viel gelacht und gekichert im Publikum an diesem Abend. Anekdoten reihen sich an Anekdoten, Klischees werden durchexerziert – mal mehr, mal weniger subtil gebrochen. Und das immer mit viel Glitzer, Netzhemdchen und Disco-Chic. Zitate der US-amerikanischen Wissenschafterin und Aktivistin Bell Hooks werden gelesen, anhand einer Kaffee-Metapher das Credo «Nur Ja heisst Ja» veranschaulicht.

Rosanna Zünd war eine von neun Schauspielenden. Bild: Kezia Zurbrügg

Dazu kommen ein kurzer Exkurs in die Geschichte der Hysterie, die Erfindung des Vibrators, ein paar Disconummern, Gesangs- und Tanzeinlagen und musikalische Intermezzi. Dazwischen werden persönlich anmutende Geschichten aufgetischt, Wünsche geäussert («Ich wünsche mir eine Welt, in der jeder Mensch unabhängig seines Geschlechts geliebt wird»), ein erotischer (nicht allzu expliziter) Text im Halbdunkel gelesen oder kurzerhand verkündet: «Ich bin gekommen… um mit einem Mythos aufzuräumen: Es gibt kein Jungfernhäutchen.» Tusch! Musik! Spätestens, wenn man dann noch darüber aufgeklärt wird, dass nur vier Prozent der Frauen durch Penetration zum Orgasmus kommen, denkt man sich: Erzählt mir etwas Neues. Oder zumindest weniger, dafür besser!

Insgesamt zu wenig Fleisch am Knochen

Sex ist ein Spektrum. Ihm in der Kunst gerecht zu werden ein Steilpass und gerade dort besonders schwierig, wo es explizit wird. Also dort, wo der Text im Zentrum steht. Nun ist es kein Verbrechen, das Thema Sex leichtfüssig und slapstickmässig anzugehen. Und witzige Momente gibt es während dieser 90 Minuten durchaus. Etwa wenn eine People-of-Colour-Darstellerin die Bemerkung «Ich stelle mir Sex mit Dir exotisch vor» ins Absurdum treibt, eine Frau ihren «perfekten Typen» (eine Art humanoider Roboter) seine Potenzstufen vorführen lässt oder die sexy Popnummer allein schon deswegen ins Groteske kippt, weil die Sängerin in High Heels einfach viel zu viele und viel zu lange Haare hat.

Wenn ein Stück aber für sich beansprucht, «Tabuschichten wegzuwischen», über Emanzipation zu reden, und dann Themen wie sexualisierte Gewalt maximal an der Oberfläche streift und alles darin mündet, dass man Allgemeinplätze von sich gibt, die Nonbinarität besingt und die emanzipatorische Liebe als Worthülse abfeiert, ist das nicht nur kitschig, sondern tatsächlich enttäuschend. Nicht weil man da zu wenig zu sehen bekommen hat, sondern zu viel, für alle ein wenig von allem, hübsch und glitzrig aufbereitet – insgesamt aber mit wenig Fleisch am Knochen.

Weitere Aufführungen bis Sonntag, 8. Mai, Zelt im Inseli-Park nahe KKL, Luzern, Infos und Tickets unter www.kleintheater.ch

