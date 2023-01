Theater Aeternam im Kleintheater: Griegs vergessene Kosmonauten

Bühne Kleintheater-Premiere: Vergessene Kosmonauten und verlorene Erdenseelen Das Theater Aeternam nimmt sich eines komplexen Stoffs des Schotten David Greig an und geht dabei in Live-Einspielungen hinaus auf die Strassen der Stadt. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 05.01.2023, 05.00 Uhr

Das Ensemble (hier links Marie Gesien mit Franziska Bachmann) spielt grösstenteils ausserhalb des Kleintheaters.

Das neue Zentralschweizer Theater-Jahr beginnt mit einem Paukenschlag. Das Luzerner Ensemble Aeternam wagt sich in Co-Produktion mit dem Kleintheater an einen genauso spannenden wie hochkomplexen Stoff – und richtet dabei mit der grossen Kelle an. Zum Handkuss kommt das Stück «Die letzte Botschaft des Kosmonauten an die Frau, die er einst in der ehemaligen Sowjetunion liebte» des schottischen Autoren David Greig.

Was schon umständlich klingt, wird vom Theater Aeternam auch aufwendig umgesetzt. Es wartet mit einer hybriden Inszenierung auf, die sich einerseits unmittelbar und klassisch im Theatersaal, andererseits in live von ausserhalb, in den umliegenden Strassen oder Cafés eingespielten Sequenzen abspielt.

Es ist ein gewagtes, ambitioniertes und aussergewöhnliches Konzept, welches das Theater Aeternam präsentiert. Langeweile dürfte hier bestimmt nicht aufkommen. Eher läuft die Produktion in diesem Setting und aufgrund der inhaltlichen Dichte der Vorlage Gefahr zu überborden. Dass dies nicht geschieht, dafür soll die Bearbeitung durch Dramaturg Christoph Fellmann und Regisseurin Sophie Stierle sorgen. Allerdings betont Fellmann, dass am Originaltext ausser Kürzungen nichts geändert wurde.

Multimedial und unkonventionell

Erzählt wird die Geschichte zweier Kosmonauten, die von der Bodenstation vergessen um die Erde kreisen. Sie erhalten dabei Signale vom Heimatplaneten, ohne selber Nachrichten schicken zu können. In Stierles Version befinden sich die zwei in ihrer Raumkapsel auf der Kleintheater-Bühne.

Das Publikum sitzt somit quasi mit in diesem hoffnungslos verlorenen Raumschiff und schaut sich die Geschichten aller restlichen Figuren des Stücks zusammen mit den Kosmonauten über Videoeinspielungen an. Deren Begegnungen und Erlebnisse sind bruchstückhaft und voneinander losgelöst – ähnlich wie bei einem Episodenfilm. Doch allmählich verknüpfen sich die Schicksale der Handelnden.

Manche Szenen spielen auch indoor wie hier im Café Salü am Helvetiaplatz, hier mit Christian Bause (links) und Matthias Kurmann. Bild: Kevin Graber

Vereinsamung in einer konfusen Gesellschaft

Greigs Metapher handelt von Vereinsamung und Orientierungslosigkeit in einer zunehmend kälteren und konfuseren Gesellschaft. Entrückter vom «richtigen» Leben als die Kosmonauten scheinen die verlorenen Seelen auf der Erde. Laut Fellmann stand das Stück schon länger auf der Wunschliste des Kollektivs. Nun hat es in den letzten Jahren sogar noch an Aktualität hinzugewonnen. «Die Vereinzelung und Isolation, von der es unter anderem erzählt, hat vielleicht auch die Pandemieerfahrung nochmals heraufbeschworen», so Fellmann weiter. Nun habe man eine «richtig gute Idee zur Umsetzung dieses vielschichtigen, personalintensiven Stücks» gehabt.

Anders ausgedrückt: Man darf sich einmal mehr auf eine multimediale und unkonventionelle Produktion aus dem Hause Aeternam freuen.

Mittwoch (Premiere) bis Samstag, 11. bis 14. Januar, jeweils 20.00, Kleintheater, Luzern, www.kleintheater.ch

