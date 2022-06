Engelberg Das Festival im Grünenwald war ein Genuss besonders für neugierige Musikfans Am Wochenende fand im Musikhaus Grünenwald vor Engelberg das zweitägige Festival «Halt auf Verlangen» statt. Es überzeugte total, bot auch einiges mit Humor und war einmal sogar etwas strapaziös. Christian Hug Jetzt kommentieren 06.06.2022, 14.35 Uhr

Japanischer Volldampf-Punk: Die Frauen von Tsushimamire heizen ein. Bilder: Christian Hug

(4. und 5. Juni 2022)

Mari Kono war am Pfingstsonntag ganz aus dem Häuschen. Das Musikfestival «Halt auf Verlangen», das sie im Trio Tsushimamire gerade mit hundert Prozent Schub rockte, sei das «best festival in the world»! Wenn sie das sagt, muss es stimmen: 2017 waren Tsushimamire bereits am Festival, und dieses Jahr war ihr Auftritt der Grund, überhaupt von Tokyo nach Engelberg zu reisen und drumherum eine kleine Europatournee anzuhängen.

Aber der Reihe nach: Das Festival im Musikhaus Grünenwald vor Engelberg konnte nach zwei Jahren Coronapause endlich wieder stattfinden. Das bedeutet: Ausgesuchte einzigartige Bands, denen die Musik wichtiger ist als grosse Bühnen. Und ein freudig neugieriges Publikum, das die weiten musikalischen Horizonte und diesen entspannt familiären Rahmen zu schätzen weiss. Rund 800 Besucherinnen und Besucher waren es an den zwei Tagen, allerlei Kinder nicht einmal mitgezählt. Die 21. Ausgabe des Festivals bot: Elf Bands, dreizehn Konzerte, zwei DJ-Tanznächte, einen Film, einen Brunch, einmal Älplermagronen und einmal Risotto und ganz viel Freude.

Das letzte Konzert ihrer Bandgeschichte

Das Fisherman’s Orchestra eröffnete das Festival am Samstag mit jazzig improvisierter Musik, passend zum Eintreffen des Publikums. Quince gaben danach das letzte Konzert ihrer Band­geschichte. Das Duo Cyrilov (Schweiz/Tschechien) spielte auf Akkordeon und Kontrabass Seemanns- und Widerstands­lieder zum Mitfiebern.

Ab dann ging’s auf der Bühne vor dem Haus in die Vollen. Das Trio The Lovers aus Bern zeigte, wie Rock im Grünenwald funktioniert: volle Kraft mit heiter gerumpeltem Garagenrock und gutem Humor. «Mittelmässige Musiker spielen gerne ein bisschen Blues», sagte der Sänger lachend und verhaute dann ebenfalls grinsend den Einsatz zum nächsten Rockstück. Und ja: The Lovers verkaufen die unterirdisch schlechtesten Band-T-Shirts der Welt. Auch diese funktionieren nur mit Ironie.

Werwolf-Schauder vom Feinsten

Geradezu überstellig war die Nidwaldner Grosskombo Hebdide auf der Bühne, weil sie sich so freuten, endlich im Grünenwald aufzutreten: Sie spielten ihren Ska so kompakt und kräftig wie noch nie. Und schliesslich zelebrierten WolfWolf, ebenfalls aus Nidwalden, mit dem Tuzemak Orchestra den Werwolf-Schauder dreimal so schnell wie einst der gute alte Screaming Jay Hawkins. Auch sie hatten allen Grund, aus dem Häuschen zu sein: Mit dem Konzert im Grünenwald schlossen die Jungs ihre Spanien-Tournee ab. Es war ein schönes Ende, das DJ Jolly Roger darauf mit Garage-Rock-n-Roll ausklingen liess.

Hochtourig, laut und lustig: WolfWolf aus Nidwalden gehen ab.

Heiter ging’s weiter am Sonntag. Leopold Kraus Wellen­kapelle aus Deutschland eröffneten mit zackig dichtem Surfsound inklusive Nerd-Brille und schlaksigem Örgeler. Das Berner Duo Moder und Sauerland kombinierte Minimaltechno mit Maximaltext für alle, die gerne weiter denken als Spoken Word.

Noch viel weiter gingen SchnellerTollerMeier: Das Trio besteht zwar hörbar aus Jazzschule-Absolventen. Aber in ihrer Musik zerlegen die Luzerner jede Art von Stil und verschmelzen die Einzelteile zu etwas gänzlich Neuem. Ihre langen Instrumentaltracks klingen, als hätten damals King Crimson ihre Musik nur angedacht. Und SchnellerTollerMeier denken sie nun in einer ihrer möglichen Essenzen zu Ende.

Gitarrenquälereien waren nicht jedermanns Sache

Was es heisst, wenn ein Punkrock-Duo mit Rhythmusmaschine hundert und ein Prozent gibt, demonstrierten Putan Club aus Italien. Die beiden bezeichnen ihre überbordenden Gitarrenquälereien als «Prüfstand». Damit lagen sie auch am Sonntag richtig: Das war nicht jedermanns Sache. Aber für die anderen umso mehr.

Und dann eben Tsushimamire: viel Spass, viel Punk, viel Härte und ein grossartig kompaktes Spiel. Das sollte man heutzutage vielleicht nicht sagen, aber es ist halt so: Schön zu sehen, dass drei Frauen diesen Druck so kompromisslos hinkriegen. Das ist eine Seltenheit. Zwei Frauen aus Luzern, die sich Cicciolina Versace Experience nennen, legten anschliessend ebenso kompromisslos bis zum Morgengrauen köstliche Platten auf: italienische Disco-Musik. Und so geht das «beste Festival der Welt» zu Ende.

(4. und 5. Juni 2022) Hochtourig, laut und lustig: WolfWolf aus Nidwalden gehen ab. The Lovers: Punkrock, geradeaus und Hauptsache Spass. Mehr muss nicht, weil so schon lustig. SchnellerTollerMeier schaffen in gesangsfreies neues Universum an Klangdynamik. Putan Club: Hundert und ein Prozent Schub bis zur Gitarrenekstase – nichts für Feiglinge. Moder und Sauerland: Ist das noch Techno oder ist das schon Rap? Es ist eigenwillig etwas dazwischen. Pablo Infernal: Spielten nicht auf der Bühne, aber machen seit Jahren die Bar am Halt auf Verlangen. Cyrilov: Alte Seemanns- und neue Widerstandslieder mit maximalem Ausdruck. Leopold Kraus Wellenkapelle: Surfsound vom Feinsten, das Nass fiel dann später vom Himmel. Hebdide: Party-Ska zum Mittanzen, am Ende «Kafi Schnaps» zum Mitsingen.

