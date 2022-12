Kino Mit «Ennio Morricone – Il Maestro» setzt der «Cinema Paradiso»-Regisseur seinem Freund ein Denkmal Ein umfassender Kinodokumentarfilm zeigt Ennio Morricone als Filmkomponisten, experimentellen Musiker – und als Menschen. Dazu steuert das Stattkino Luzern drei weitere herausragende Filme mit Morricone-Musik bei (siehe unten). Regina Grüter Jetzt kommentieren 20.12.2022, 18.22 Uhr

«Meiner Meinung nach muss Filmmusik für sich alleine stehen können, wenn sie dem Film wirklich helfen soll», sagt der Meister Ennio Morricone im Film. Bild: Filmcoopi

Die Musik zu seinen ersten beiden Western, es war das Jahr 1963, schrieb Ennio Morricone (1928–2020) unter einem Pseudonym. Anfangs dachte er, Filmmusik zu schreiben, sei unter seiner Würde.

Damals hatte er sich als Arrangeur einen Namen gemacht und auch mal den Klang einer Dose oder einer Schreibmaschine in eine Canzone eingewoben. Bei seinem ersten Sergio-Leone-Film «Für eine Handvoll Dollar» (1964) waren es das Pfeifen, Gitarre, Glocken, Amboss… Später wird er als Komponist und Dirigent gefeiert wie ein Popstar. Heute bauen Muse oder Metallica Themen von ihm ein, wie er einst Beethoven oder Strawinsky zitierte.

«Ich setze die Panflöten ein, wenn sie passen»

Während fünf Jahren hat Regisseur Giuseppe Tornatore, seit «Cinema Paradiso» ein Weggefährte und Freund von Morricone, Sequenzen aus Filmen und Livekonzerten mit dessen Kompositionen zur filmischen Hommage «Ennio Morricone – Il Maestro» zusammengeführt. Morricone hat mit italienischen Regisseuren wie Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci oder den Taviani-Brüdern zusammengearbeitet, später mit Henri Verneuil, Terrence Malick oder Brian De Palma. Berühmt geworden war er mit Sergio Leones «Spaghetti-Western». Viele von ihnen kommen zu Wort, auch berühmte und weniger bekannte Komponisten und Musiker.

Das Herzstück aber ist ein langes Gespräch mit dem Maestro selbst. Er summt die Themen seiner Stücke, und man ist sofort drin – im Film.

Morricone zeigt sich äusserst geistesgegenwärtig, bescheiden und emotional. Etwa wenn es um seine Beziehung zu Goffredo Petrassi geht, bei dem er Komposition studiert hat; oder nachdem er den Rohschnitt von «The Mission» gesehen hatte. Er konnte sich in Szenen, Figuren einfühlen.

Sergio Leone und Ennio Morricone verband eine lebenslange Partnerschaft. Es gab auch mal Streit.

Da sagte Leone etwa: «Ich will im ganzen Film Pan­flöten haben.» Worauf Morricone erwiderte: «Ich setze sie ein, wenn sie passen.»

Eine Anekdote aus der Entstehung von «Once Upon a Time in America» (1984). Der Regisseur erzählte dem Komponisten den Film bis ins Detail und liess ihn oft schon schreiben, bevor er angefangen hatte zu drehen. Am Set lief Morricones Musik.

Er musste lange auf ­ Anerkennung warten

Eigentlich wollte Ennio Morricone Arzt werden. Doch der Sohn sollte denselben Beruf erlernen wie der Vater, der als Trompeter den Lebensunterhalt für die Familie bestritt. Also studierte Ennio Trompete und später Komposition am Konservatorium in Rom. Neben mehr als 500 Musiken für Film und Fernsehen umfasst sein Schaffen auch klassische Orchestermusik, Avantgarde-Jazz, elektronische Musik und Anleihen bei zeitgenössischen Popmusikströmungen. «Mit der Zeit entdeckte ich Konvergenzen zwischen absoluter Musik und Filmmusik. Sie färben aufeinander ab», sagt Morricone. Er hat die Filmmusik als eigenständige Gattung zeitgenössischer Musik etabliert und Komponisten wie John Williams oder Hans Zimmer den Weg bereitet.

«Zu Beginn fühlte ich mich schuldig, aber ich kam darüber hinweg», sagt Morricone über seinen jahrzehntelangen Zwiespalt. Schliesslich hielt Petrassi Filmmusik nicht für Kunst. Morricone fährt weiter, mit Tränen in den Augen:

«Irgendwann wollte ich mich sogar rächen, gewinnen über dieses Schuldgefühl.»

Mit der Sinfonie, die er für Quentin Tarantinos – ausgerechnet – «The Hateful Eight» geschrieben hat, hat er sich nicht nur am Western gerächt, sondern auch an seinen Berufskollegen, die ihn jahrelang isoliert und seine Arbeit als Filmkomponist geringgeschätzt hatten. Neun Jahre nach dem Ehrenoscar erhielt er dafür 2016 den ersten und einzigen Academy-Award für eine Originalkomposition. Letztlich hat Ennio Morricone triumphiert. Das verdient ein bisschen Pathos am Ende dieser grossartigen Hommage. Bernardo Bertolucci: «Ennio hat Prosa und Poesie verbunden.»

Hinweis «Ennio Morricone – Il Maestro», ab 22. Dezember im Stattkino, Luzern; Reservationen, auch für die Filmreihe (siehe unten): Tel. 041 410 30 60, info@stattkino.ch.

Salvatore «Toto» mit Alfredo (Philippe Noiret) im Vorführraum. Bild: PD

Für die Ode ans Kino ein ­ Score mit viel Herz «Nuovo Cinema Paradiso» (I/F 1988): Montag, 26. Dezember, 15.30, Stattkino, Luzern Filmregisseur Salvatore erinnert sich an seine Kindheit und Jugend in einem Dorf auf ­Sizilien. In einer langen Rückblende erzählt Giuseppe Tornatore in seinem zweiten Kinofilm die Geschichte einer ungleichen Freundschaft und der ersten Liebe. Das berührende «Love Theme» stammt von Sohn Andrea. Für das Hauptthema oder «Childhood and Manhood» führt Ennio Klavier, Altsaxofon, Flöte, Gitarre und Streicher zu sehnsüchtig-nostalgischen Melodien zusammen. Die Arbeit an dieser wunderbaren Hommage ans Kino und den Beruf des Operateurs, den es in unserer digitalisierten Welt so nicht mehr gibt, «hat mir viel Freude gemacht», sagt Ennio Morricone. (reg)

Alle nutzlos: Sandro (Lou Castel) greift zu drastischen Mitteln. Bild: PD

«Musikalische Risiken» in ­sozialkritischem Debütfilm «I pugni in tasca» (I 1965): Mittwoch, 4. Januar, 18.30, Stattkino, Luzern «Ennio ist zurückhaltend und gläubig», so Regisseur Marco Bellocchio. «Ich war sehr beeindruckt, wie sehr er sich dennoch auf diesen anti-religiösen Film einliess.» In seinem Debütfilm über eine dysfunktionale Mittelstandsfamilie übt Bellocchio subtil Kritik an der Unfähigkeit der jungen Generation, autoritäre Strukturen zu überwinden. «Bei Projekten von Regieanfängern ging ich musikalische Risiken ein», so Morricone. Das Wiegenlied für eine Frauenstimme kombinierte er mit Dissonanzen und vibrierender ­Metalloberfläche. Hier spürt man den Avantgardemusiker. Morricone: «Ich bin froh, dass ich diese weniger kommerziellen Filme gemacht habe.» (reg)

Mann ohne Namen: Charles Bronson ist «Mundharmonika». Bild: PD

Prägendstes Beispiel einer ­lebenslangen Partnerschaft «Once Upon a Time in the West» (I/USA 1968): Freitag, 6. Januar, 18.15, Stattkino, Luzern Im Italowestern von Sergio Leone droht Claudia Cardinales Figur aufgerieben zu werden zwischen dem Bandenkampf um Macht und Geld. Wäre da nicht der Racheengel (Charles Bronson). Seine Stimme ist die Mundharmonika – und eines der bekanntesten Motive der Filmmusikgeschichte. «Jedes Mal, wenn ich eine Szene spielen sollte, hat Leone die Musik für meine Figur aufgelegt», erinnert sich Cardinale. «Es ist diese Integration von Ennio Morricones Musik in die dramatische Struktur, die die Differenz zwischen ‹Spiel mir das Lied vom Tod› und der Mehrzahl von Filmen markiert», schreibt Tim Summers in seinem Beitrag zu «FilmMusik». (reg)

