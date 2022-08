Chormusik Boys Choir Lucerne arbeitet mit Vokalkünstler Andreas Schaerer: Er experimentiert den mit jungen Stimmen Der Boys Choir Lucerne lässt sich zum Jubiläum herausfordern: Der Berner Vokalkünstler Andreas Schaerer macht mit ihm ein Programm. Am Samstag gibt es zwei Konzerte. Pirmin Bossart 22.08.2022, 13.42 Uhr

Vokalkünstler Andreas Schaerer hat mit dem Boys Choir Lucerne auf sehr vielfältige Weise geprobt. Bild: Roger Grütter

(5. Juli 2022)

«Hildegard lernt Fliegen» heisst die bekannte Jazzformation, in der Andreas Schaerer mit seiner Stimme mitwirkt. Jetzt lernen vielleicht auch die 40 Boys und jungen Männer aus Luzern fliegen, mit denen der grosse Stimmvirtuose in der letzten Woche gearbeitet hat.

«Ich komme nicht mit einem Konzept oder einer fertigen Idee, die ich dem Chor beizubringen suche», hatte Andreas Schaerer bei seiner ersten Begegnung mit dem Boys Choir Lucerne im Juli gesagt. Stattdessen bringt er sein aussergewöhnliches Stimmorgan mit. Seine reichhaltige Erfahrung und seine Experimentierfreude. Und den Schlagzeuger Lucas Niggli, der wie Schaerer zu den international bekannten Schweizer Musikern im Bereich Jazz und Improvisation gehört.

Zusammenarbeit sogar mit Bobby McFerrin

Schaerer ist nicht nur eine einzigartige Stimme mit enormen Bandbreiten und Ausdrucksweisen, er hat etwa ein sinfonisches Werk komponiert, das 2015 am Lucerne Festival uraufgeführt wurde, mit dem Lucerne Festival Academy Orchestra. Später wurde «The Big Wig» auch in der Elbphilharmonie Hamburg und in anderen deutschen Klassiksälen gespielt. Schaerer gewann mit seiner Band «Hildegard lernt Fliegen» mehrere Preise. Auch hat er mehrmals mit dem Sänger Bobby McFerrin zusammengearbeitet, der dem breiten Publikum dank «Don’t Worry, Be Happy» bekannt ist.

Dass dieses musikalische Kaliber nun mit dem Boys ­Choir ein kleines Projekt entwickelt, ist für alle Beteiligten aufregend. Im Juli machte sich Schaerer ein erstes Bild des Chors. «Ich bin gespannt, wie dieser Klangkörper beschaffen ist und wie weit ich mit ihm rhythmisch und harmonisch gehen kann», sagte Schaerer. «Was wird da für eine Energie sein? Wie werde ich damit umgehen können?»

Die konkrete Erarbeitung eines Programms erfolgte in einer Chorwoche in Stäfa. Statt bestehende oder neue Stücke zu proben, wurde gemeinsam experimentiert. «Das Schöne für alle daran ist, überhaupt so etwas zu wagen», sagt Schaerer. Das Resultat wird an zwei Aufführungen in der Maihofkirche zu erleben sein.

«Am Ende haben wir eine Art Landkarte»

Neben definierten Teilen wird es auch offene Passagen mit Improvisation geben. Dass daraus am Ende nicht einfach ein Quodlibet wird, sondern ein spannendes Stück Musik entsteht, gehört zur Herausforderung eines solchen Projektes. Schaerer und Niggli haben viel Erfahrung, in kurzer Zeit aus solchen Experimentierprozessen heraus dramaturgische Bögen zu bauen. «Am Ende haben wir eine Art Landkarte, mit der wir uns bewegen können.»

Vokalkünstler Andreas Schaerer. Bild: Reto Andreoli

Das Bewegen kann für einmal auch ganz wörtlich verstanden werden. «Die Stimme ist das einzige Instrument, das wir immer mittragen. Mit ihr sind extrem schnelle Bewegungen möglich.» Also wird sich der Klangkörper Chor auch physisch bewegen. Das statische Erlebnis von «hier der Chor und dort das Publikum» wird aufgehoben. «Die Maihofkirche ist ein extrem interessanter Raum, um dreidimensionale Klangerlebnisse zu ermöglichen.»

Zum Zehn-Jahr-Jubiläum des Chors (siehe auch Box) wollten die Verantwortlichen ein aussergewöhnliches Projekt realisieren. Der Chor hat schon immer kecke und etwas offenere Projekte gewagt, als einfach klassische und zeitgenössische Literatur zu interpretieren. «Zum Jubiläum haben wir uns entschieden, hier noch einen draufzusetzen. So etwas Verrücktes sind wir noch nie angegangen», sagt Regula Schneider.

Die Klarinettistin und Sängerin ist Präsidentin des Boys Chor Lucerne. Die vielseitige Musikerin kennt den Vokalisten Andreas Schaerer schon seit dessen Studienzeiten. Sie haben sich an verschiedenen musikalischen Projekten getroffen. Schneider ist nicht alleine mit ihrer Experimentierfreude und ihrer Begeisterung. «Mit Andreas Wiedmer haben wir einen Chorleiter, der die Jungs nicht nur zu begeistern weiss, sondern extrem offen ist für ungewohnte Projekte. Ohne ihn wäre das nicht möglich. Wir freuen uns sehr auf das Ereignis.»

Die zwei Konzerte finden am nächsten Samstag, 27. August, in der Maihofkirche Luzern statt; www.boys-choir-lucerne.ch

Der Chor: Knaben und Herren Der Knabenchor Boys Choir Lucerne wurde 2011 gegründet und singt in verschiedensten musikalischen Sparten wie Filmmusik, Klassische Musik, Volksmusik oder Jazz. Den Startschuss gaben die Filmmusik-Konzerte des 21st Century Orchestras. Der Chor ist im In- und Ausland mehrmals ausgezeichnet worden. 2019 war er auch Teil der grossen «Lord of the Rings» Aufführungen im Hallenstadion Zürich. In der Regel treten Knaben aus der Stadt und Region Luzern zwischen 7 und 11 Jahren in den Chor ein. Auch ältere Knaben mit Chorerfahrung sind willkommen. Erreichen die Sänger den Stimmbruch, können sie in ausgewählten Projekten bei den Herrenstimmen des Boys Choir Lucerne mitwirken. Die Knaben werden in Stimmbildung, Rhythmik und Chorgesang ausgebildert. Der Boys Choir Lucerne wird als eigenständiger Verein geführt.(pb)