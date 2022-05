Film von Edwin Beeler 75 Jahre Heiligsprechung von Bruder Klaus: Er suchte Gott, doch er wurde zum Star und zur willkürlichen Symbolfigur gemacht Am Sonntag jährt sich die Heiligsprechung von Bruder Klaus zum 75. Mal. Der Dokfilm von 1990 des Innerschweizer Filmemachers Edwin Beeler ist in digitalisierter Restaurierung wieder zu sehen. Wie wirkt er aus heutiger Sicht? Arno Renggli Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Ausschnitt aus dem Film «Bruder Klaus» von Edwin Beeler: Ein Künstler arbeitet an einer Skulptur des Heiligen. Bild: PD

Was für ein Kontrast! 1984 besuchte Papst Johannes Paul II., die Schweiz und tauchte mit gigantischer Entourage auch in Flüeli-Ranft auf, dem Heimatort von Bruder Klaus. Politiker und kirchliche Würdenträger waren da, auch viel Volk hinter dem Zaun, alles ging schnell, denn der Heilige Vater musste rasch wieder weiter. Eine gross angelegte Hektik zu Ehren eines Mannes, der Einsamkeit und Entschleunigung gesucht hatte.

Diesen Kontrast zeigte der Innerschweizer Filmemacher Edwin Beeler (zuletzt «Hexenkinder», 2020) gleich am Anfang seines 1990 erschienenen Dokfilm «Bruder Klaus». Der Film ist zum morgigen 75. Jahrestag der Heiligsprechung von Bruder Klaus digitalisiert worden und wieder in den Kinos zu sehen (Hinweis). Auch diese Heiligsprechung, 1947 in Rom, wird im Film gezeigt; auch hier gab es Pomp. Irgendwann heisst es im Film:

«Sie halten dich im Käfig der Heiligkeit: Dabei hast du nur dein Leben gelebt.»

Aufgeregtheit um Bruder Klaus wird kontrastiert

Niklaus von Flüe bedeutet bis heute alles Mögliche, musste als Symbol für vieles herhalten. Und hat dies selber wohl nie gesucht. Sondern eine persönliche Lebensform – in der Einsamkeit eine in sich gekehrte mystische Verbindung zum Göttlichen. Diese Kontroversität thematisiert Beelers Film in einer Weise, die heute noch fasziniert. Und erzeugt mit oft ruhigen, fast meditativen Bildern, in denen Wasser eine wichtige Rolle spielt, seinerseits einen Kontrast zur aufgeregten Wahrnehmung der Figur von Bruder Klaus.

15. Mai 1947 in Rom: Heiligsprechung von Niklaus von Flüe durch Papst Pius XII. Bild PD

Klar wird dabei auch, dass wir bis heute vieles nicht wissen. Gesicherte Quellen sind rar. Umso leichter ist die Vereinnahmung immer wieder gefallen: Bruder Klaus als Begründer der Neutralität, Befürworter einer möglichst autarken Schweiz, als Beschützer der Schweiz in den Weltkriegen. Nicht, dass man seinen Einfluss unterschätzen darf: Auch viele damaligen Menschen haben ihn als Autorität angesehen, sind zu ihm gegangen, haben ihn um Rat gefragt. Und seine Meinung hatte offenbar Gewicht. Etwa auch, als auf der Tagsatzung in Stans zu einem schweren Konflikt zwischen Stadt- und Landorten kam. Mit einer geheimen und bis heute unbekannten Botschaft hat er offenbar einen Krieg und den Zerfall der Eidgenossenschaft verhindert.

Viele kommen zu Wort – nicht ohne Eitelkeiten

Im Film kommen viele Leute zu Wort, zeittypischerweise vor allem Männer. Darunter Politiker wie der junge Adalbert Durrer. Oder Theologen wie Al Imfeld («Man hat aus einem Mystiker einen Nationalisten gemacht»). Oder der Bruder-Klausen-Kaplan Walter Signer, der gerade vom Churer Bischof und Bruder-Klausen-Bund entlassen worden war, weil seine Haltung zu progressiv war. Andere Statements sind nicht immer frei von redseliger Überinterpretation und persönlicher Eitelkeit. Aber solches zeigt auch den Zeitgeist.

Edwin Beeler erzählt auch von seiner eigenen Beziehung zu Bruder Klaus. Etwa, dass er als Kind ein kitschig-entrücktes Heiligenbildchen erhalten habe, das ihm viel bedeutete. Er gönnt sich eine Spur Ironie, etwa wenn er ein Flabgeschütz zeigt, auf dessen Plattform sich Soldaten wie auf dem Karussell endlos drehen. Vor allem wird klar, wie breit die Sicht auf Bruder Klaus sein kann. Und man ertappt sich bei der Frage: Was würde er als heutiger Mensch sagen? Zur Schweiz in der Welt. Zu Neutralität. Zum Kampf für Frieden und Wehrbereitschaft. Zu sozialer Gerechtigkeit. Wir werden es nie wissen: Der Mystiker wird ein Mysterium bleiben.

«Bruder Klaus»: Der Film von Edwin Beeler wird wie folgt gezeigt:

Kino Stans: So, 15.5., 18 Uhr; Mo, 16.5., 17.30 Uhr; Mi, 18.5., 18 Uhr.

Kino Bourbaki Luzern: So, 15.5., 11 Uhr.

Kino Gotthard Zug: So, 15.5., 14.30 Uhr.

Kino Cinepol Sins: Di, 17.5. 17.30 Uhr.

